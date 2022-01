TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố ông Lê Tùng Vân vụ "Tịnh thất Bồng Lai"; chia sẻ xót xa vụ quân nhân tử vong

Khởi tố ông Lê Tùng Vân cùng 3 bị can khác trong vụ án ở "Tịnh thất Bồng Lai"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/1, Công an tỉnh Long An cho biết, đã khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) để điều tra về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Trong đó, 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị bắt tạm giam. Riêng bị can Lê Tùng Vân áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú.

Công an quyết định khởi tố 4 bị can trong "Tịnh thất Bồng Lai".

Theo Cơ quan CSĐT, thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo của tổ chức, các nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) - nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" và nay đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ". Đồng thời, vụ việc thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và trên các trang mạng, đa số bức xúc với hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích tổ chức, cá nhân, loạn luân… gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa phương.

Căn cứ tài liệu thu thập được phản ánh về hành vi sai phạm của đối tượng đang tạm trú, sinh sống tại hộ của bà Cúc, ngày 3/1 Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

Ngày 4/1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và tổ chức khám xét tại chỗ ở hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố với 4 bị can như đã nêu trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai: Chia sẻ xót xa của người cha

Liên quan đến vụ quân nhân N.V.T (23 tuổi, trú xã Nghĩa An, huyện Kbang thuộc Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) tử vong, PV Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Lâm (50 tuổi), cha đẻ của quân nhân này để nắm thông tin.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo để thông tin về việc quân nhân N.V.T tử vong. Ảnh: L.K

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết, gia đình đã nhận được quyết định khởi tố vụ án vào sáng 5/1 và cũng đang nhờ một luật sư ở TP.HCM để hỗ trợ về mặt pháp lý.

Về nguyên nhân ban đầu mà các cơ quan chức năng đưa ra trước đó (T. tử vong do tự té ngã, xuất huyết não - PV) ông Lâm cho hay: "Giờ thì nguyên nhân ban đầu đã sáng tỏ như vậy. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý với nguyên nhân ban đầu mà cơ quan chức năng đưa ra. Tôi đang đợi diễn biến tiếp theo của kết quả điều tra. Hiện tại, tôi đang chưa ổn định tinh thần nên không thể nói gì thêm".

Cũng theo ông Lâm, sau khi T. mất, lực lượng chức năng đã luôn chia sẻ, động viên về mặt tinh thần đối với gia đình.

Ông Lâm cũng cho biết, gia đình ông có 3 người con, T. là con trai thứ hai trong nhà. Chị gái đầu của T. đã lấy chồng và cậu em trai thứ 3 mới 15 tuổi. Cuộc sống gia đình khá khó khăn, nhà không có diện tích đất để canh tác nên hai vợ chồng ông Lâm phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Khi nghe tin T. mất, ông Lâm đã phải bỏ việc làm thuê ở Lâm Đồng để chạy về.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 1/12, đại tá Lê Tuấn Hiền, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp thông tin về nguyên nhân tử vong của quân nhân N.V.T.

Theo đó, khoảng 20h15 phút ngày 29/11, quân nhân T. đi tắm tại nhà tắm của đơn vị và bị té ngã, rồi đi về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21h15 phút cùng ngày, quân nhân T. có hiện tượng co giật, khó thở. Đơn vị phát hiện, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cấp cứu. Đến khoảng 22h cùng ngày, quân nhân T. tử vong.

Tại cuộc họp, đại tá Hiền khẳng định: "Nguyên nhân đồng chí T. tử vong là do tự té ngã, xuất huyết não. Còn hình ảnh vết bầm và vết mổ trên thi thể đồng chí Thiên là do khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát, đánh nhau".

Ngày 5/1, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5) đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Cố ý gây thương tích" liên quan đến vụ quân nhân T. tử vong.

Đến ngày 7/1, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5) đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Ba bị can bị bắt tạm giam do liên quan đến cái chết của quân nhân N.V.T là T.V.M, N.Đ.T và T.Đ.L. thuộc Trung đội Thông tin (Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn Bộ binh 991).

Vụ hai cháu bé tử vong dưới hồ: Tìm thấy thi thể bà nội trong tư thế treo cổ

Chiều 7/1, theo nguồn tin của PV Dân Việt, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể bà Vừ Thị Sáng (57 tuổi, trú xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), bà nội của hai cháu bé tử vong bất thường dưới hồ nước trước đó. Thi thể bà Sáng được phát hiện trong tư thế treo cổ tại một vườn điều cách xa khu dân cư xã Đắk Nang khoảng 10km.



Theo người dân xã Đắk Nang, sáng cùng ngày trên đường đi làm rẫy thì phát hiện thi thể một người phụ nữ chết trong tư thể treo cổ tại vườn điều nên đã báo cơ quan chức năng.

Hai cháu bé được tìm thấy tử vong bất thường dưới hồ. Ảnh: NDCC

Sau khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, bước đầu xác định thi thể trên là bà Vừ Thị Sáng.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 10/12/2021 vợ chồng anh Thào Seo T. (26 tuổi) và vợ chồng anh Thào Seo S. (21 tuổi, em ruột anh T., cùng trú tại thôn Phú Lợi, xã Đắk Nang) đi làm rẫy nên để cháu T.T.P.D (3 tuổi, con anh T.) và cháu T.T.D (3 tháng tuổi, con anh S.) ở nhà cho bà Vừ Thị Sáng (57 tuổi, mẹ của anh T. và S.) trông coi.

Chiều cùng ngày, cả hai đi làm về nhưng không thấy mẹ cùng các con nên đã trình báo lên Công an xã.

Đến trưa 11/12/2021, người dân phát hiện thi thể hai cháu bé nổi trên hồ nước thuộc thôn Phú Thịnh (xã Đắk Nang). Nơi phát hiện thi thể hai cháu bé cách nhà anh T. và S. khoảng 2km.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tuyên tử hình 2 kẻ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/1, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa các bị cáo trong vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại ra xét xử.

Cụ thể, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa Nguyễn Xuân Trung (SN 1985), Nguyễn Văn Quân (SN 1983), cả 2 đều ở huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản".

Tòa cũng đưa bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1997, trú Liên Phương, Thường Tín) ra xét xử tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Tài liệu truy tố thể hiện, Trung là đối tượng nghiện ma túy, đi làm thuê điện nước. Ngày 23/10/2020, Trung đi làm thuê tại công trình nhà chị Đỗ Thị L (Tiền Phong, Thường Tín).

Khi làm việc, Trung Trung nhìn thấy tại tầng 3 nhà chị L có 2 bộ giàn giáo xây dựng, nên nảy sinh ý đồ trộm cắp, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Khoảng tối cùng ngày, sau khi đi làm về thì Trung điều khiển xe máy quay lại nhà chị L, hắn đã lấy trộm 2 bộ giàn giáo, đem đến nghĩa trang thuộc xã Tiền Phong cất giấu.

Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên tử hình 2 kẻ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng. Ảnh: NH

Sau đó đối tượng này chở tang vật đến cửa hàng cho thuê cốt pha của bà Đỗ Thúy H (SN 1975, Nguyễn Trãi, Thường Tín) bán lấy 500.000 đồng.

Khi đang trên đường về nhà, đối tượng đã gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Quân, rủ cùng đi trộm cắp tài sản, Quân đã đồng ý.

Đến 7 giờ tối, Quân đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đi xe máy của Trung để cùng đi trộm cắp tài sản.

Khi đi qua đê sông Nhuệ (khu vực làng Mễ Sơn, Nguyễn Trãi), 2 đối tượng nhìn thấy chị H (SN 2002, Nguyễn Trãi, tân sinh viên Học viện Ngân hàng) đứng sử dụng điện thoại trên đê, bên cạnh chị H lúc này có 1 chiếc xe máy điện.

Thấy không có người qua lại, Trung đẩy chị H ngã xuống mép sông, mặc dù nạn nhân kêu "Anh tha cho em" nhưng Trung vẫn đẩy nữ nạn nhân xấu số xuống sông.

Đáng chú ý, khi đẩy H xuống sông, Trung còn dùng chân dẫm lên người cô gái đến khi cô tử vong rồi đẩy ra xa bờ. Trung sau đó lấy điện thoại, ba lô, xe máy điện của nạn nhân.

2 đối tượng này sau khi gây án đã tháo biển kiểm soát của chiếc xe máy điện đem giấu ở cánh đồng xã Văn Phú (Thường Tín). Chiếc xe máy điện được chúng bán cho Đức với giá 2,4 triệu đồng. Đức được xác định đã biết nguồn gốc chiếc xe là đồ trộm cắp khi mua.

Tại tòa hôm nay, căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định, tuyên tử hình Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Văn Quân về 3 tội danh nêu trên.

Tòa sơ thẩm cũng tuyên phạt Nguyễn Văn Đức 15 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Phá đường dây đánh bạc 230 tỷ đồng mỗi năm, bắt 16 đối tượng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền khoảng 230 tỷ đồng mỗi năm.

Nguyễn Thị Ngọc Châu tại cơ quan công an. Ảnh: H.N

Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ 16 đối tượng có liên quan trong đường dây này. Đó là các đối tượng: Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Lê Nguyên Khang, Huỳnh Thị Trang, Lê Thị Hằng, Lê Thị Thái, Trương Thị Huệ, Trương Thị Hồng, Lê Thị Tâm, Võ Đại Phương, Đặng Hữu Quang, Nguyễn Thị Bích Phương, Nguyễn Thị Chi, Lê Văn Thanh, Huỳnh Thị Trang, Phan Thị Quỳnh Châu (tất cả cùng trú tại TP.Huế).

Theo cơ quan công an, đường dây đánh bạc này do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Vân cầm đầu.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 6/1, qua kiểm tra nhà số 77 đường Chi Lăng, TP.Huế do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Vân làm chủ, lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng đang tập hợp tịch đề, trong đó số tiền trên phôi đề của 2 đài miền Trung và miền Bắc là hơn 35,5 triệu đồng.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Thanh Vân, hàng ngày đối tượng này nhận tịch đề của các cái dưới chuyển thông qua tài khoản Zalo, Viber, sau đó phân công cho con trai là Lê Nguyên Khang đi nhận tịch đề của cái dưới. Ngoài ra, đối tượng Vân còn sang số đề cho em gái của mình là Nguyễn Thị Ngọc Châu để thu lợi bất chính.

Khám xét tại nhà của đối tượng Châu, lực lượng công an đã phát hiện trong ngày 6/1, Châu đã nhận tịch đề do các đối tượng cấp dưới chuyển với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng.

Qua khai thác dữ liệu ban đầu, công an xác định, chỉ trong ngày 6/1, nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Thanh Vân cầm đầu đã nhận nhiều lượt đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với tổng số tiền đánh bạc là 650 triệu đồng. Các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề gần 5 năm, số tiền đánh bạc hàng năm ước tính khoảng gần 230 tỷ đồng.

Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đây là đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn, hoạt động nhiều năm với số lượng con bạc phủ khắp cả tỉnh.

Để qua mắt cơ quan công an, các đối tượng thường xuyên đổi số điện thoại, mọi thông tin trao đổi trên Zalo, Viber liên quan đến giao nhận tịch đề đều bị xóa trong ngày hoặc sau ngày hôm đó. Lực lượng công an đã phải thường xuyên theo dõi, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ mới có thể phát hiện, triệt xóa thành công đường dây này.