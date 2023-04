"Xe điên" đâm liên hoàn ở Hà Nội, nhiều người bị thương

Xác nhận với Dân Việt vào chiều 5/4, lãnh đạo UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) xác nhận, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Clip: "Xe điên" đâm liên hoàn ở đường Võ Chí Công, nhiều người bị thương.



Hiện trường vụ "ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công. Ảnh: MXH

Theo đó, một chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Kia bất ngờ tông vào một đám đông khiến nhiều người bị thương. Số lượng người thương vong đang được thống kê.

Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn, tại hiện trường. Ảnh: CTV

Hiện lãnh đạo UBND phường Xuân La đang có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm rõ các thông tin liên quan.

Nhà chức trách cho biết, theo thống kê sơ bộ ban đầu, có 17 chiếc xe máy gặp nạn và khoảng 17 người được đưa vào viện cấp cứu. Trong đó, 2 em học sinh bị nặng hơn, nhưng đều không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Đa số các nạn nhân bị xây xát nhẹ, một số người đang bị hoảng loạn sau vụ tai nạn.

Công an quận Tây Hồ đã đưa tài xế xe Kia về trụ sở làm việc. Kết quả bước đầu xác định tài xế không có vi phạm về nồng độ cồn.

"Người này đang đi ô tô cùng vợ từ Bệnh viện Tim ra thì xảy ra vụ tai nạn. Chúng tôi đang xét nghiệm ma túy đối với tài xế" - lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết.

1 thiếu tá công an bị đâm dao vào lưng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/4, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội), đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội truy tìm 2 đối tượng nam, nữ có hành vi dùng dao tấn công một cán bộ Công an phường Hàng Buồm.

Khu vực thiếu tá Trần Minh Đức bị đối tượng đâm dao vào lưng. Ảnh: CD

Về diễn biến vụ việc, nhà chức trách cho biết, khoảng 22 giờ 40 ngày 4/4, thiếu tá Trần Minh Đức - cán bộ Công an phường Hàng Buồm, mặc thường phục, đang đứng trong trụ sở Công an phường (64 Hàng Buồm).

Lúc này thiếu tá Đức thấy có xô xát giữa 2 người phụ nữ trước nhà số 70 Hàng Buồm nên ra can ngăn. Lúc thiếu tá Đức xuất hiện, dù đã được can ngăn nhưng 1 đối tượng nữ tiếp tục hành hung người còn lại.

Trước diễn biến này, vị thiếu tá Công an phường Hàng Buồm đã giữ người phụ nữ, định đưa về trụ sở Công an phường để giải quyết sự việc.

Tuy nhiên một nam giới từ hướng ngã ba Tạ Hiện - Hàng Buồm chạy tới, dùng dao đâm vào lưng anh Đức. Đối tượng nam giới vừa hô hoán, vừa dùng dao đuổi đánh vị thiếu tá Công an phường Hàng Buồm.

Khi lực lượng Công an phường Hàng Buồm xuất hiện, người dân tri hô, 2 đối tượng nam nữ lên ô tô đang đỗ ở 47 Hàng Buồm lái xe rời khỏi hiện trường.

Thiếu tá Trần Minh Đức sau khi bị đâm đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sơ bộ xác định, anh Đức bị 1 vết đâm ở lưng, 2 vết đâm, chém ở bắp tay, hiện đã được phẫu thuật.

Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt 2 đối tượng nêu trên.

Đốt nương lúc trời nắng nóng, một phụ nữ bị chết cháy

Chiều nay (5/4), trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện lãnh đạo xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người phụ nữ đốt nương và bị cháy tử vong.

Hiện trường vụ đốt nương khiến một người phụ nữ tử vong do cháy ở xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Tuệ Linh.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng nay (5/4), 2 vợ chồng anh V.A.T và chị G.T.D (cùng trú tại bản Co Nghề A, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu) xuống đốt mảnh nương thầu của người dân bản Long Hẹ, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu.

Vào thời điểm trên, anh T đốt nương từ dưới lên còn vợ là chị D đốt từ trên xuống. Trong quá trình đốt nương do trời nắng gắt nên ngọn lửa từ phía anh Tòng đã bùng phát dữ dội cháy lên phía trên chị D.

Thấy vậy, chị D chạy ngược lên núi để thoát thân. Tuy nhiên do ngọn lửa lan nhanh, chị D chạy không kịp nên đã bị lửa thiêu và tử vong.

Theo vị lãnh đạo xã Long Hẹ, quy định đốt nương rẫy vào buổi sáng là khoảng trước 7 giờ; buổi chiều sau 17 giờ.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vì sao toà án trả hồ sơ vụ cháy chung cư Carina làm 13 người tử vong?

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 5/4, TAND TP.HCM tiếp tục diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án cháy chung cư Carina Palaza ở đường Võ Văn Kiệt (quận 8, TP.HCM) sau nhiều lần bị tạm hoãn. Vụ cháy đã khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương và hàng trăm xe máy bị hư hỏng.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Tùng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại, dịch vụ và sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina), Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Trưởng ban quản lý chung cư Carina) hầu tòa vụ cháy chung cư Carina. Ảnh: Chinh Hoàng

Lúc 17h, đại diện HĐXX tại TAND TP.HCM đọc quyết định trả hồ sơ vụ án này cho VKSND TP.HCM để điều tra bổ sung. Lý do, theo đại diện HĐXX để tránh bỏ lọt tội phạm.

Trước đó, TAND TP.HCM đã chất vấn 2 bị cáo Nguyễn Văn Tùng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại, dịch vụ và sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Trưởng Ban Quản lý chung cư Carina) cùng với những có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong ngày 5/4.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2018, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM kết luận, nguyên nhân cháy là do hệ thống dẫn điện của xe máy đặt tại khu vực khoang để xe máy số 6 xảy ra sự cố chập điện dẫn đến đám cháy phát triển đi các hướng gây cháy lớn.

Đối với trách nhiệm cá nhân, cơ quan điều tra kết luận, ông Nguyễn Văn Tùng đã được Ban quản lý chung cư thông báo hệ thống trung tâm PCCC không hoạt động nhưng không triển khai sửa chữa, bảo dưỡng nên gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Còn ông Nguyễn Quốc Tuấn đã thông báo để Công ty Hùng Thanh sửa chữa hệ thống PCCC, song với tư cách Trưởng ban Quản lý chung cư, bị can này đã không kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế, sửa chữa nhằm khắc phục hệ thống vận hành báo cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng liên quan “ông trùm” Phan Thanh Hữu: VKSND Cấp cao rút kháng nghị đối với 15 bị cáo

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (5/4), TAND Cấp cao tại TP.HCM tổ chức phiên xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng liên quan đến "ông trùm" Phan Thanh Hữu, do nhiều bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo.

Đã có 15/29 bị cáo liên quan vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng rút kháng cáo được cho về vì VKSND Cấp cao tại TP.HCM quyết định rút kháng nghị, yêu cầu TAND Cấp cao tại TP.HCM đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với 15/29 bị cáo. Ảnh: Chinh Hoàng

Hơn 9h, các bị cáo được lực lượng chức năng áp giải đến phiên tòa. Lúc 10h, VKSND Cấp cao tại TP.HCM quyết định rút kháng nghị, yêu cầu TAND Cấp cao tại TP.HCM đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với 15/29 bị cáo, đồng thời nhóm 15 người này cũng rút kháng cáo, được cho về. Theo HĐXX, phiên tòa vẫn tiếp tục xét xử.

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM tại phiên tòa vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng liên quan “ông trùm” Phan Thanh Hữu. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, vụ án này có 29 bị cáo, 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo. Đáng chú ý còn có kháng nghị của VKSND Cấp cao tại TP.HCM.

Tháng 12/2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm, tuyên án Phan Thanh Hữu cùng hơn 70 bị cáo khác.

Trong đó, "ông trùm" Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh, người cầm đầu đường dây) bị tuyên phạt mức án 16 năm tù, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, người chịu trách nhiệm vận chuyển xăng lậu từ Singapore về Việt Nam) 17 năm tù; Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long, người phân phối phần lớn xăng lậu cho "ông trùm" Phan Thanh Hữu) chịu mức án 15 năm tù.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án, bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị tuyên án mức án 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 đến 2/2021, "ông trùm" Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn, Nguyễn Hữu Tứ đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.