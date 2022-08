TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lời khai đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế; 1 thanh niên bị chém vỡ sọ

Lời khai ban đầu của đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/8, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cơ quan điều tra đã lấy lời khai đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cán bộ Trại giam Bình Điền) - đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, TP.Huế vào trưa 31/7.

Tiệm vàng Thái Lợi đã hoạt động trở lại sau khi bị Ngô Văn Quốc nổ súng cướp vàng. Ảnh: V.A

Theo đó, qua 4 ngày cơ quan công an đấu tranh, lấy lời khai, đối tượng Ngô Văn Quốc bước đầu khai nhận hành vi và động cơ gây án của mình. Theo lời khai của Quốc, do bức xúc trong công việc nên đối tượng đã sử dụng súng AK để cướp tại 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba.

Hiện cơ quan công an đang đấu tranh với đối tượng Quốc để làm rõ vụ án.

Cơ quan điều tra cũng đang tiến hành giám định số vàng thời điểm bị cướp và khẩu súng AK47 mà đối tượng Quốc sử dụng gây án nhằm hoàn tất thủ tục trước khi ban hành quyết định khởi tố vụ án.

Đến sáng 4/8, tiệm vàng Hoàng Đức vẫn chưa hoạt động trở lại. Ảnh: V.A

Theo quy trình tố tụng, sau khi vụ án được khởi tố, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với Ngô Văn Quốc. Thời gian giám định việc này sẽ kéo dài khoảng gần 2 tháng, và sau khi có kết quả công an sẽ tiếp tục có hướng điều tra.

Như tin đã đưa, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 31/7, đối tượng Ngô Văn Quốc sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba, TP.Huế. Tại đây, Quốc nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng. Tiếp đó, Quốc đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Đối tượng Ngô Văn Quốc là cán bộ công an làm việc tại Trại giam Bình Điền. Ảnh: NDCC

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Công an tỉnh và Công an TP.Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân di chuyển vào hiện trường.

Do đây là khu vực trung tâm thành phố, đông dân, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến khu vực Công viên Trịnh Công Sơn.

Lúc này, đối tượng Quốc có biểu hiện kích động, muốn tự vẫn. Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và một số cán bộ công an khác trực tiếp tiếp cận, trò chuyện và thuyết phục đối tượng buông súng. Tuy nhiên, đối tượng đã yêu cầu được nói chuyện với đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Khi được đại tá Đặng Ngọc Sơn gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý hạ và giao nộp vũ khí.

Một thanh niên đi giao bia bị chém vỡ sọ vì đi xe máy quá ồn

Sáng 4/8, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ dùng hung khí chém người xảy ra tại phường Tấn Tài, TP.Phan Rang-Tháp Chàm.

Cụ thể, 2 đối tượng bị tạm giữ gồm Phạm Văn Hải (SN 2002) và Nguyễn Đình Lũy (SN 2000), cùng trú tại khu phố 8, phường Tấn Tài.

Phạm Văn Hải - nghi phạm ra tay chém vỡ sọ anh Đặng Duy T. (Ảnh: CA PRTC)

Trước đó ngày 30/7, anh là Đặng Duy T (SN 2001) đi giao bia cho người quen tại khu vực đường đê thuộc khu phố 8, phường Tấn Tài nhưng mãi không thấy về nên gia đình tổ chức tìm kiếm.

Khi đến đoạn đường đê thuộc khu phố 8, phường Tấn Tài thì phát hiện anh Đặng Duy T đang nằm bên đường nên đưa vào bệnh viện trong tình trạng vỡ sọ, chấn thương não, phần đầu có 1 vết thương hở dài khoảng 20cm.

Hung khí mà công an thu giữ. (Ảnh: CA PRTC)

Sau khi nhận tin báo của gia đình nạn nhân, Công an phường Tấn Tài đã phối hợp với Đội Hình sự-Kinh tế-Ma túy, Đội Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm khẩn trương điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Qua đó, nhanh chóng xác định được nghi can gây thương tích cho anh T là Phạm Văn Hải và Nguyễn Đình Lũy. Trong đó, Hải là nghi phạm trực tiếp gây thương tích cho anh T.

Làm việc với công an, 2 đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến chém vỡ sọ anh T là do xe anh T chạy quá ồn nên cháu mình ngủ không được và khóc, tức mình mang rựa ra chém làm anh T bị thương.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến tài xế ô tô rượt đuổi tông xe máy khiến 2 người chết

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/8, liên quan đến vụ việc xe ô tô tông 3 người trên xe máy làm 2 người chết xảy ra tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định vào chiều qua (3/8), Công an tỉnh Bình Định cho hay, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Xuân Hải (29 tuổi), trú xã Ân Đức, huyện Hoài Ân để củng cố hồ sơ điều tra tội giết người.

Công an đang phong toả khám nghiệm hiện trường vào đêm 3/8. Ảnh: TB

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, đến sáng nay (4/8) lực lượng Công an tỉnh Bình Định vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ việc lái xe ô tô tông xe máy làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Trước đó, khoảng 13h20h ngày 3/8, Võ Phan Hoài Bảo (15 tuổi), trú thị trấn Tăng Bạt Hổ; Nguyễn Quốc Việt (17 tuổi), trú xã Ân Đức và Ngô Quang Linh (16 tuổi) trú xã Ân Thạnh, cả ba đều cùng trú huyện Hoài Ân, đã tìm đến nhà chị Lệ, vợ của Trần Xuân Hải ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Vụ va chạm khiến 3 người thương vong ở huyện Hoài Ân, Bình Định. Ảnh: TB

Tại đây, Bảo, Việt, Linh xảy ra giằng co với Trần Xuân Hải nên đã bỏ chạy. Trần Xuân Hải điều khiển xe ô tô 4 chỗ ngồi đuổi theo khoảng 80m rồi tông vào phía sau xe máy của Bảo, Việt, Linh.

Hậu quả, Bảo tử vong tại chỗ, Việt tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, còn Linh bị thương.

Cựu nhà báo Nguyễn Hoài Nam được giảm án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án bị cáo Nguyễn Hoài Nam (49 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) 2 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cựu nhà báo Nguyễn Hoài Nam được giảm án tù tại phiên xét xử phúc thẩm ở TAND Cấp cao tại TP.HCM. Ảnh: A.T

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ở TAND TP.HCM vào tháng 4, bị cáo Nam bị HĐXX tuyên 3 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Sau đó, ông Nam có đơn kháng cáo.

Theo HĐXX cấp phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng tới trật tự xã hội. Tuy nhiên, bị cáo Nam có nhân thân tốt, tại tòa phúc thẩm bị cáo cung cấp nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Ngoài ra, bị cáo có nhiều chuyển biến trong nhận thức. Do đó, TAND cấp cao tại TP.HCM quyết định giảm 18 tháng, tuyên bị cáo Nguyễn Hoài Nam 2 năm tù về tội danh trên.

Theo truy tố, năm 2018, trong quá trình tác nghiệp, ông Nam đã có bài điều tra về những sai phạm tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Tiếp đó, đến đầu tháng 10/2018, ông Nam đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm việc và cung cấp các tài liệu, dữ liệu điện tử và tài liệu khác cho đơn vị này.

Thời điểm đó, ông Trần Văn Vệ là Chánh văn phòng, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an được phân công chỉ đạo, điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Sau đó, 3 lãnh đạo của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam là Phạm Văn Thông (Giám đốc BQL dự án), Vũ Mạnh Hùng (Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư) và Trần Đức Hải (Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thuộc Bộ GTVT) bị truy tố, đưa ra xét xử. 14 người khác được xác định có hành vi "đưa hối lộ" nhưng không bị xử lý hình sự.

Mặc dù các cơ quan tố tụng đã xử nghiêm các cá nhân vi phạm nhưng ông Nam đã đăng nhiều bài trên trang Facebook cá nhân để đả kích các cơ quan, tổ chức và các cá nhân thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an bao che, bỏ lọt tội phạm.

Cơ quan chức năng kết luận tố cáo của ông Nam là sai, đồng thời cũng trả lời ông Nam với nội dung chưa phát hiện dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp như nội dung ông Nam tố cáo. Tuy nhiên, ông Nam vẫn tiếp tục có đơn thư, đăng tải các bài viết tố cáo ông Trần Văn Vệ và các điều tra viên thụ lý vụ án.

Các bài viết trên có nhiều bình luận và chia sẻ với những từ ngữ thô tục, thiếu văn hóa, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân ông Trần Văn Vệ cũng như uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tháng 12/2020, ông Trần Văn Vệ và ông Trần Văn Quân (điều tra viên thuộc Cục C01) có đơn tố giác về tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tố cáo hành vi của ông Nguyễn Hoài Nam. Đến tháng 4/2021, ông Nam bị bắt tạm giam.

Vụ luật sư bị chém tử vong: Công an TP.HCM ra thông báo mới

Ngày 4/8, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang phối hợp Công an TP.Thủ Đức điều tra, truy xét hung thủ chém tử vong luật sư T.V.H. (SN 1981, quê Châu Thành, Tiền Giang, thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM). Vụ việc xảy ra tại khu vực gần dạ cầu Rạch Chiếc chiều 31/7.

Công an TP.HCM vừa ra thông báo mới về vụ luật sư bị chém tử vong ở TP.Thủ Đức. Ảnh: P.V

Theo thông báo của Phòng PC02: Từ 18h10 đến 18h25 ngày 31/7, người nào đi trên đường Song hành xa lộ Hà Nội, đoạn từ trạm thu phí xa lộ Hà Nội đến cầu Rạch Chiếc (hoặc hướng ngược lại) thuộc phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, chứng kiến vụ việc hoặc trên xe có camera hành trình ghi lại vụ việc thì cung cấp thông tin.

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an TP.Thủ Đức đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến cái chết của luật sư T.V.H. (SN 1981, quê Châu Thành, Tiền Giang thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.



Trước đó chiều 31/7, đại diện Bệnh viện Quân dân y Miền Đông cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân T.V.H. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trên người có vết chém, hôn mê sâu, mất máu nhiều. Các bác sĩ nỗ lực hồi sức cấp cứu, đặt nội khí quản, chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Đến 21h30 cùng ngày, bệnh nhân đã có mạch trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân H. trong tình trạng bị chém, mạch, huyết áp bằng 0. Bệnh viện đã bật ngay quy trình báo động đỏ, nỗ lực phẫu thuật nhưng không thể cứu sống bệnh nhân.

Người dân có thể liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM, gặp điều tra viên Nguyễn Thế Hùng (số điện thoại 0905.500.599) để cung cấp thông tin.