TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lời khai nghi phạm vụ thi thể nữ cuộn bạt ven đường; tin mới vụ cướp ngân hàng

Rùng mình lời khai của nghi phạm vụ thi thể nữ cuộn bạt ven đường ở Vĩnh Phúc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/9, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Văn Thế (SN 1988, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi Giết người.

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Dương Văn Thế - nghi phạm vụ thi thể nữ cuộn bạt ven đường ở Vĩnh Phúc.

Kiểm sát viên và điều tra viên lấy lời khai đối tượng Dương Văn Thế - nghi phạm vụ thi thể nữ cuộn bạt ven đường ở Vĩnh Phúc. Ảnh: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc

Theo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Dương Văn Thế khai nhận khi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân thì nạn nhân chống cự quyết liệt. Do sợ nạn nhân tố cáo hành vi đồi bại của mình, Thế đã ra tay sát hại nạn nhân.

Sau khi sát hại nạn nhân, Dương Văn Thế đã lấy một điện thoại di động, tiền và một số vật dụng của nạn nhân, sau đó mang đi phi tang.

Đối tượng Dương Văn Thế chỉ nơi phi tang vật dụng của nạn nhân. Ảnh: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc

Trước đó, khoảng 7h sáng 8/9, người dân tham gia giao thông đi qua đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đã phát hiện một thi thể được che đậy bạt dứa nằm ven đường, đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối và chưa rõ danh tính.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định đây là vụ giết người, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các phòng chức năng và Công an huyện Bình Xuyên tiến hành điều tra, đến tối cùng ngày đã xác định được tung tích nạn nhân là chị G.T.P. (SN 2005, ở xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang), hiện đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Bá Thiện.

Quá trình điều tra, xác minh, sau 24 giờ kể từ khi nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ án trên là Dương Văn Thế.

Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Thế đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chị G.T.P. vào rạng sáng 5/9.

Hiện Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thu giữ được toàn bộ vật chứng liên quan, đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Lời khai của nghi phạm vụ nổ súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Đến hơn 10 giờ ngày 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã đưa đối tượng Lê Huy Dũng (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) về trụ sở công an để lấy lời khai. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho hay, số tiền Dũng cướp từ ngân hàng là gần 1 tỷ đồng.

Đối tượng Dũng. Ảnh công an cung cấp

Quá trình bắt giữ đối tượng, công an thu giữ một số tiền nhưng hiện trong quá trình điều tra nên chưa công bố con số cụ thể. Theo đó, Dũng bị bắt vào 0 giờ 25 phút hôm nay khi đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành.

Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi, đồng thời khai vị trí cất giấu súng, tiền, phương tiện gây án và các tang vật tại nhiều vị trí. Công an cũng đã đưa Dũng đến các địa điểm cất giấu và thu được súng Rulo, tiền, xe máy. Tại cơ quan công an Dũng khai do nợ nần, túng quẫn và bài bạc nên đã lên phương án cướp ngân hàng. Để thực hiện vụ cướp, Dũng lên mạng đặt mua súng, đạn.

Dũng đã đi đến ngân hàng Vietcombank ở cổng KCN Tam Phước, phường Tam Phước (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để tìm hiểu, nghiên cứu rồi lên phương án thực hiện cướp.

Chiều 8/9, Dũng mặc quần áo đen đến cổng KCN Tam Phước để quan sát.

Dũng đã xịt sơn đen kín biển số xe, để xe máy bên lề đường ở Quốc lộ 51 phía đối diện ngân hàng. Sau đó Dũng đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đi vào ngân hàng rồi cướp tiền và tẩu thoát.

Clip hiện trường vụ cướp.

Như tin đã đưa, trước đó khoảng 14 giờ 30 ngày 8/9, một người đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang trùm kín mặt, đội mũ bảo hiểm vào phòng giao dịch Tam Phước của Ngân hàng Vietcombank (tổ 1, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước). Thời điểm này, trong phòng giao dịch có khoảng 20 người bao gồm khách hàng và nhân viên.

Sau một lúc ngồi quan sát, đối tượng đã lao tới quầy giao dịch số 5 giơ súng bắn chỉ thiên, sau đó chĩa súng vào một nhân viên ngân hàng uy hiếp, buộc người này đưa tiền. Sau khi lấy được tiền, tên cướp nhét vào túi ni lông màu đen rồi nhanh chân chạy khỏi phòng giao dịch, băng qua Quốc lộ 51 lấy xe máy màu đỏ dựng ở lề đường rồi tăng tốc bỏ trốn về hướng huyện Long Thành.

Đối tượng Dũng bị đưa về cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tung các lực lượng nghiệp vụ truy bắt cướp. Hiện, công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bàng hoàng nhận được tro cốt con trai sau gần 1 tháng gửi vào cơ sở điều trị trẻ chậm phát triển

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/9, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), cơ quan này đã chuyển đơn tố giác tội phạm kèm theo các tài liệu có liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng về vụ việc một cháu bé tử vong sau khi được gửi vào cơ sở chăm sóc, điều trị trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ.

Trước đó, anh N.H.N (trú TP.Huế) gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế tố giác nội dung con trai của vợ chồng anh là cháu N.L.M.Q (SN 2019) tử vong bất thường sau khi được gửi cho một cơ sở chữa bệnh chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ.

Đơn của anh N.H.N (trú TP.Huế) gửi đơn đến cơ quan công an tố giác nội dung con trai của vợ chồng anh tử vong bất thường sau khi được gửi cho một cơ sở chữa bệnh chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: T.H

Theo đơn của anh N, gia đình anh có quen biết ông Lê Minh Quang (SN 1977, trú đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, TP.Huế). Biết vợ chồng ông Quang có nhận nuôi dạy, chữa trị cho trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ, ngày 3/3/2022, anh N đưa cháu Q vào TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng giao cho ông Lê Minh Quang để ông này chữa trị cho cháu Q. Thời gian điều trị là 2-3 năm, chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng.

Sau khi tiếp nhận cháu Q, ông Quang đưa cháu bé này về nhà trọ ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để chăm sóc, điều trị. Một thời gian sau, ông Quang thông báo cho vợ chồng anh N là cháu Q bị mắc Covid-19 và đang điều trị.

Đến khoảng 11 giờ ngày 27/3/2022, vợ chồng ông Quang ra Huế giao cho vợ chồng anh N hũ tro cốt nói là tro cốt của cháu Q.

"Tại buổi gặp, ông Lê Minh Quang cho biết cháu bị mắc Covid-19, qua đời lúc 3 giờ ngày 25/3/2022. Sau khi cháu qua đời, ông Quang đã tự sử dụng củi, than để thiêu thi thể cháu, sau đó cho tro cốt vào hũ rồi đưa ra Huế bằng xe cá nhân biển kiểm soát 51H- 935.47. Trong suốt thời gian cháu qua đời đến khi thi thể bị ông Quang thiêu, đưa tro cốt ra Huế, gia đình chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì", anh N bức xúc.

Vợ chồng anh N nghi ngờ ông Lê Minh Quang đã có hành vi xâm hại dẫn đến việc cháu Q chết nên đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế, nội dung tố cáo của anh N về việc cháu Q chết xảy ra tại căn nhà ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã chuyển tố giác tội phạm kèm theo tài liệu có liên quan nêu trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nội dung tố giác của anh N thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nên đã chuyển đơn của anh N đến phòng này để giải quyết.

Ngoài gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế, gia đình anh N cũng đã trực tiếp gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị điều tra làm rõ cái chết của con trai.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Xác định toàn bộ danh tính 32 nạn nhân tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 11/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, toàn bộ 32 nạn nhân chết trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã được xác định danh tính và bàn giao cho các gia đình lo hậu sự.

Danh sách 17 nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương được xác định danh tính hôm 8/9. Ảnh: Đ.T

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 10/9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, đã xác định thêm danh tính 7 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke 3 tầng tại Bình Dương sau khi lấy mẫu xét nghiệm ADN các thi thể bị biến dạng.

Các nạn nhân gồm: M.N.K (SN 1994, quê Bạc Liêu); H.L.B.N (SN 1996, quê An Giang); N.T.N.D (SN 1996, quê An Giang); N.T.X.T (SN 1991, quê Đồng Nai); B.T.A.T (SN 1999, ngụ TP.HCM); D.T.K.D (SN 1996, quê Sóc Trăng); N.T.T (SN 1981, quê Hà Nam).

Trước đó, chiều 8/9 cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính của 17 trong 32 người tử vong sau vụ cháy quán karaoke An Phú (TP.Thuận An).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, kết quả điều tra bước đầu cho thấy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú đã được người chủ cũ là ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho ông Phạm Quốc Khải (33 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) thuê lại từ năm 2021.

Vụ cháy được xác định bùng phát do chập điện từ khoảng 20h15 ngày 6/9 tại tầng hai của cơ sở karaoke (có một trệt, hai lầu và sân thượng). Phải tới tối hôm sau (7/9), tổng cộng 32 thi thể nạn nhân tử vong mới được đưa ra hết khỏi hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy xưởng chăn ga 3 người chết ở Hà Nội: Tin "nóng" từ công an

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, liên quan đến vụ cháy xưởng chăn ga 3 người chết ở thôn Bạch Nao (xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội), trong quá trình cứu chữa vụ cháy, anh Phan Duy (SN 1982, Bạch Nao, Thanh Văn), công an viên của xã, đã dũng cảm lao vào đám cháy đưa các nạn nhân ra ngoài và bị thương do hít phải khói, hơi nóng, bị ngạt khí.

Theo đó, vào hồi 16 giờ 36 phút ngày 10/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại xưởng chăn, ga, gối, đệm tại thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai.

Hiện trường vụ cháy xưởng chăn, ga ở Thanh Oai khiến 3 người tử vong. Ảnh: CACC

Ngay khi tiếp nhận thông tin ban đầu, Công an xã Thanh Văn đã huy động toàn bộ lực lượng và hô hào nhân dân cùng tham gia cứu chữa đám cháy.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe téc nước của các đơn vị gồm: Công an huyện Thanh Oai 2 xe chữa cháy, Công an quận Hà Đông 2 xe chữa cháy, Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 1 xe chữa cháy, 1 xe téc và 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Một đồng chí công an đã bị thương trong quá trình tham gia ứng cứu sự cố hỏa hoạn này. Ảnh: CACC

Trong quá trình cứu chữa, anh Phan Duy đã dũng cảm lao vào đám cháy đưa các nạn nhân ra ngoài và bị ngạt khí.

3 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy là 3 mẹ con gồm: Chị Vũ Thị V (SN 1993) và 2 con là cháu Nguyễn Trọng Gia H (SN 2017) và cháu Nguyễn Kim A (SN 2018) được đưa đi cấp cứu. Nhưng do bị ngạt khí nặng, đến 18 giờ 30, cả 3 người đã tử vong tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Đến khoảng 17 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Thời điểm khống chế hiện trường diện tích nhà xưởng mái tôn bị cháy và sập khoảng 300m2. Đám cháy đã lan sang nhà ống liền kề cao 3 tầng, mặt sản khoảng 50m2 (bên trong có chứa nhiều chăn đệm đễ cháy).

Đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả vụ cháy đã khiến 3 người tử vong; 1 đồng chí công an bị thương khi tham gia cứu cháy. Thiệt hại về tài sản bước đầu xác định khoảng hơn 2,5 tỷ đồng.

Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.