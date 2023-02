TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Mẹ ôm 2 con gái ra sông tự tử; lời khai người phụ nữ bị còng tay lăng mạ CSGT

Người mẹ ở Phú Thọ ôm 2 con gái ra sông Lô tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Sự việc được phát hiện vào sáng 17/2 khi người dân thấy 1 bé gái khoảng 11 tuổi ngồi một mình trong ô tô đỗ gần sông Lô (thuộc địa bàn xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Bỏ lại ô tô, mẹ ôm 2 con gái ra sông Lô (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) tự tử. Ảnh: H.N

Sáng 18/2, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện UBND xã Phượng Lâu (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ ôm 2 con gái ra sông Lô tự tử.

Cụ thể, sáng 17/2, người dân thấy 1 bé gái khoảng 11 tuổi ngồi một mình trong ô tô màu trắng đỗ gần sông Lô, đoạn thuộc địa bàn xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Theo lời cháu bé này kể lại, vào khoảng 19 giờ ngày 16/2, mẹ cháu bé chở cháu và em gái gần 5 tuổi đến khu vực này bẳng đi ô tô BKS 19A - 438xx.

Sau đó, người mẹ để lại ô tô, ôm hai con xuống sông tự tử. May mắn, cháu lớn tuột khỏi tay mẹ, bơi được vào bờ rồi lên ô tô ngồi chờ đến sáng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện tới hiện trường, nhanh chóng triển khai việc tìm kiếm hai mẹ con trên sông.



Trong sáng 17/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người mẹ và cháu bé 5 tuổi. Chiều cùng ngày, gia đình đã hoàn tất mai táng cho 2 mẹ con.

Danh tính người mẹ tên là N. (sinh năm 1991), quê quán ở xã Phượng Lâu, lấy chồng và sinh sống tại phường Bạch Hạc (TP.Việt Trì).

Theo một số người dân ở khu vực chị N. sinh sống cho biết, thời gian qua, chị N. có chơi bitcoin và bị thua một số tiền lớn; gia đình cũng đang "gánh" một khoản nợ khá lớn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lời khai của người phụ nữ bị còng tay nhưng vẫn lăng mạ cảnh sát giao thông ở Thanh Hoá

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Thanh Hoá đã thông tin chính thức về nguyên nhân dẫn tới người phụ nữ bị còng tay những vẫn có những lời lẽ thô tục, xúc phạm tới cảnh sát giao thông huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hoá).

Đối tượng Nguyễn Thị Ngân trong clip. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo của Công an huyện Bá Thước, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16/2, tại Km95+100 Quốc lộ 217, Tổ công tác CSGT-TT Công an huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hoá) có 6 người do đại úy Bùi Tuấn Quý làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.

Tổ công tác phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 1998, ngụ khu phố 1, thị trấn Cành Nàng) điều khiển xe máy có hành vi không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo cho chị L. biết lỗi vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Trong lúc đang lập biên bản, bất ngờ Nguyễn Thị Ngân (tên thường gọi là Ngân "gà"; SN 1979, ở khu phố 1, thị trấn Cành Nàng), là mẹ chồng của chị L., đến xin Tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với L. nhưng không được chấp nhận nên Ngân đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới những người đang làm nhiệm vụ.

Mặc dù Tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng Ngân không những không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới, lăng mạ, cố tình sấn sổ đụng chạm thân thể vào CSGT nên buộc Tổ Công tác khống chế, còng tay.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Tại cơ quan công an, đối tượng Ngân đã khai, nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định thời gian tới, lực lượng Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục tổ chức các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, đề nghị mọi người dân không vì hành động bột phát, thiếu suy nghĩ mà có hành vi cản trở, chống đối lại lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ, từ đó phải nhận hậu quả pháp lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Như Dân Việt đã đưa, hiện trên mạng xã hội Facebook đang chia sẻ một clip khoảng 10 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ bị còng tay và liên tục có những lời nói thô tục và lăng mạ các chiến sĩ cảnh sát giao thông.

Lúc này, cán bộ CSGT rất bình tĩnh và giải thích "chị xé biên bản của cơ quan công an, đánh người trước, chúng tôi phải khống chế chị lại". Chưa dừng lại, người phụ nữ lại tiếp tục thách thức "lần đầu tiên trên đời tao nhớ mãi ngày hôm nay, ngày 16/2, chị phải hôn em từ giờ cho đến chết em ạ". Nhưng người phụ nữ trung tuổi miệng luôn văng tục, chửi bới cán bộ CSGT bằng những lời lẽ khó nghe.

Hiện Công an huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hoá) đang củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố người phụ nữ lăng mạ, xúc phạm cảnh sát giao thông vi hành vi "Chống người thi hành công vụ".

An Giang: Bắt Phó Chánh Thanh tra tỉnh và 8 bị can liên quan vụ án "Tham ô tài sản"

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét đối với 9 bị can tội "Tham ô tài sản", thu nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Ông Ngô Hoàng Hiếu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (người bên phải) vừa bị Công an An Giang bắt tạm giam về tội "Tham ô tài sản". Ảnh: PV

Theo đó, sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh khám xét và bắt bị can để tạm giam về tội Tham ô tài sản (đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn) đối với: Ông Ngô Hoàng Hiếu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh (nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới), ông Vũ Minh Thao - Phó Chủ tịch huyện Chợ Mới, ông Nguyễn Hồng Viễn - Chủ nhiệm UBKT huyện Chợ Mới, ông Lê Quốc Điền - Chủ tịch UBND xã Long Điền A, ông Lưu Văn Khôn - Chủ tịch UBND xã Kiến Thành; bà Nguyễn Thùy Trang - kế toán UBND xã Hòa An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang còn tiến hành lệnh khám xét và bắt bị can để tạm giam về tội Tham ô tài sản đối với ông Trương Hiếu Phúc (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Trương Đặng); ông Dương Minh Tâm (SN 1973, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thuận Trị); ông Nguyễn Thành Phú (SN 1965, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Hữu Thịnh).

Các bị can đều chấp hành theo quy định. Thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

Diễn biến mới vụ người đàn ông bị chém lìa chân khi đi bộ ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can vụ người đàn ông bị chém lìa chân khi đi bộ ở Thường Tín (TP.Hà Nội).

Cụ thể, liên quan vụ người đàn ông bị chém lìa chân khi đi bộ ở xã Hồng Vân (Thường Tín) vào năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa ra cáo trạng, truy tố bị can trong vụ án.

Theo đó, Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại Điều 134, khoản 3, điểm c, Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này còn có một đối tượng khác liên quan, hiện đang bỏ trốn là Vũ Tá Đăng (SN 1994, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Nạn nhân H bị chém lìa chân khi đang đi bộ trên đường ở khu vực gần nhà. Ảnh chụp màn hình

Nạn nhân bị chém lìa chân trong vụ án là ông N.V.H (SN 1972, Hồng Vân, Thường Tín).

Theo cáo trạng, Nguyễn Huy Hoàng có quan hệ quen biết với Vũ Tá Đăng. Trưa ngày 13/7/2022, Vũ Tá Đăng gọi Nguyễn Huy Hoàng đi giải quyết mâu thuẫn với ông H.

Ngày 14/5, Nguyễn Huy Hoàng đi xe máy chở Vũ Tá Đăng xuống xã Hồng Vân. Nhóm này trước khi đi đã thay biển số xe máy, mang theo dao, tuy nhiên không gặp được nạn nhân H nên đã quay về.

Nhóm này chưa dừng lại, ngày 15/7/2022 lại tiếp tục đi đến xã Hồng Vân. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 15/7/2022, Vũ Tá Đăng, Nguyễn Huy Hoàng xuất hiện ở khu vực xã Hồng Vân để tìm ông H.

Khi cả 2 đi qua nhà ông này khoảng 50 mét thì phát hiện ông H đang đi bộ trên đường. Lúc này Vũ Tá Đăng đã bảo Nguyễn Huy Hoàng quay xe lại. Vũ Tá Đăng sau đó dùng dao chém vào chân phải của ông H khiến người này bị gãy 2 xương cẳng chân, gục xuống đường.

Hai đối tượng Vũ Tá Đăng (trái) và Nguyễn Huy Hoàng (phải). Ảnh: CACC

"Giải quyết" xong, 2 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Về phần ông H, nạn nhân được xác định tổn thương 39% sức khỏe.

Nguyễn Huy Hoàng bị bắt giữ không lâu sau đó, còn Vũ Tá Đăng hiện vẫn đang bỏ trốn, bị Công an TP.Hà Nội truy nã.

Khai tại cơ quan điều tra, nạn nhân H cho biết mình vay 500 triệu đồng của T.V.T. (SN 1987, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) từ năm 2018 để làm ăn. Chiều 29/6/2022, ông H bị nhóm người đến đòi nợ nhưng ông H không mở cửa.

Chiều hôm đó, ông H. bị đe dọa qua tin nhắn với nội dung: "Anh H. ơi, sẽ có ngày anh mất chân ra khỏi nhà đấy". Nạn nhân cũng nói đã trả số tiền vay nhưng do tin tưởng nên không viết giấy biên nhận.

Cơ quan điều tra nhận thấy, ngoài lời khai của ông H, chưa có tài liệu nào thể hiện T là chủ mưu vụ án trên nên đã tách vụ án hình sự và hành vi liên quan đến lời khai của ông H, khi bắt được Vũ Tá Đăng sẽ tiếp tục làm rõ.

Đáng chú ý, theo cơ quan công tố, Vũ Tá Đăng là 1 đối tượng đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với Vũ Tá Đăng đến khi bắt được đối tượng.

Bắt 2 Phó giám đốc, 1 cán bộ thuế tỉnh Hưng Yên về tội "Nhận hối lộ"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/2, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hùng (38 tuổi, trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ), Đào Thị Phượng (40 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Khoái Châu) và Trần Thị Tố Uyên (54 tuổi, thường trú tại TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, là Đội trưởng Đội tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trước bạ và thu khác thuộc Chi cục Thuế khu vực TP.Hưng Yên - huyện Kim Động, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên) về tội "nhận hối lộ" theo Điều 354, bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

2 Phó Giám đốc, 1 cán bộ thuế tỉnh Hưng Yên bị bắt để làm rõ hành vi nhận hối lộ. Ảnh minh hoạ

Quá trình điều tra xác định, trong khi thực hiện nhiệm vụ, Trần Thị Tố Uyên đã yêu cầu, nhận tiền trái quy định của 1 cá nhân để cấp "nhanh" thông báo nộp tiền thuế, tiền sử dụng đất, các loại thông báo nộp thuế khác và xác định số tiền thuế phải nộp thấp hơn khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Lê Ngọc Hùng và Đào Thị Phượng đã yêu cầu, nhận tiền trái quy định của 1 cá nhân để làm "nhanh" thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.