TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Mời làm việc TikToker kêu gọi biểu tình ủng hộ bà Phương Hằng; xe biển xanh tông 2 người chết

Công an mời lên làm việc người đăng video trên TikTok kêu gọi biểu tình ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã mời lên làm việc chủ tài khoản đăng video trên Tiktok kêu gọi biểu tình ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng .

Trước đó, vào ngày 26/3, Lê Văn Phụng (SN 1990, tạm trú phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã sử dụng tài khoản mạng xã hội TikTok có tên @phunguniexport đăng tải 1 video có nội dung kêu gọi nhiều người tham gia biểu tình ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng trước cổng Khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Lê Văn Phụng bị cơ quan công an mời lên làm việc vì đăng video lên mạng xã hội TikTok kêu gọi biểu tình trước cổng Khu du lịch Đại Nam ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: CA Bình Dương

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, Phụng thừa nhận vào trưa 26/3 có đăng tải video nói trên lên mạng TikTok nhưng không có mục đích gì khác ngoài việc câu like, câu view.

Sau khi được cơ quan công an phân tích, giải thích, Phụng đã thấy được việc làm của mình là sai trái và đã gỡ bỏ video trên, cam kết không tái phạm.

Qua sự việc nêu trên, Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân không nên vì lợi ích trước mắt hoặc bức xúc tức thời mà có những hành động, phát ngôn vi phạm những quy định của pháp luật, gây nên hậu quả đáng tiếc, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng, ngày 26/3 Công an TP.HCM cho biết, đang xác minh, điều tra tài khoản mạng xã hội tung tin bà Hằng được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Theo Công an TP.HCM, thông tin trên là sai sự thật. Hiện bà Hằng đang bị tạm giam 3 tháng tại Trại tạm giam T30 thuộc Công an TP.HCM ở huyện Củ Chi.

Cảnh sát đề nghị người dân không đưa tin, phát tán, chia sẻ những thông tin liên quan. Những tài khoản đăng tin sai sự thật đang được nhà chức trách xác minh để xử lý theo quy định.

Sau va chạm giao thông, xe biển xanh đâm vào quầy hoa quả trên vỉa hè làm 2 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27/3, tại ngã tư đường Cao Sơn - đường vào MBQH Bắc Sơn 2, phường An Hưng, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa xe ô tô BKS 36M-002.67 do anh Nguyễn Văn Thông (sinh năm 1983, trú tại phường Thiệu Dương, TP.Thanh Hoá) điều khiển lưu thông trên đường Cao Sơn theo hướng Đông-Tây (từ cầu Cao đi ngã 3 Nhồi) đã va chạm với xe mô tô 36P1-9149 do ông Lê Hải Đàm (sinh năm 1956, trú tại Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hoá) điều khiển (chưa xác định hướng đi).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hữu Dụng

Sau đó xe ô tô 36M-002.67 tiếp tục lao lên vỉa hè phía Bắc đường Cao Sơn đâm va vào quầy bán hoa quả do ông Lê Văn A (sinh năm 1957, trú tại lô 2, phố Cao Sơn, phường An Hoạch) và anh Hoàng Văn H (SN 1985, trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) đang ngồi bán hàng.

Hậu quả, vụ tai nạn giao thông khiến ông Lê Hải Đàm bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. 2 người ngồi bán hoa quả tử vong gồm ông Lê Văn A (SN 1957, phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP.Thanh Hoá) và anh Hoàng Văn H (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế Thông đến Công an phường An Hưng trình diện. Lực lượng Công an TP.Thanh Hoá cũng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn giao thông, đồng thời đo nồng độ cồn tài xế Thông, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhiều cô gái thành bị hại khi tìm bạn trai trên "Hội độc thân"

Như Dân Việt đã thông tin: Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thường (SN 1993, trú tại Tiền Hải, Thái Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Thường. (Ảnh: Công an Hà Nội, nguồn: Dân Trí)

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Thường có một tiền án về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vào năm 2017. Thi hành án xong, Thường học nghề lái máy xúc. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên Thường bị thất nghiệp.

Thiếu tiền ăn tiêu, lại "nghiện" game, Thường nảy sinh ý định lên mạng xã hội tìm các cô gái tâm sự, sau đó đưa vào nhà nghỉ. Lợi dụng lúc nạn nhân vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ, Thường lấy trộm tài sản rồi bỏ trốn.

Nạn nhân cuối cùng của Thường trước khi gã trai này "xộ khám" là chị Xuân (tên bị hại đã được thay đổi, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm). Quen nhau qua nhóm "Hội độc thân" trên Facebook, khoảng 1h sáng ngày 20/3, Thường hẹn chị Xuân tại khu vực Trạm y tế phường Cổ Nhuế 2.

Do đã khuya nên khi gặp nhau, chị Xuân dẫn Thường về nhà trọ "tâm sự". Đến khoảng 13h cùng ngày, khi từ nhà vệ sinh quay ra, chị Xuân phát hiện Thường đã biến mất cùng chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO và máy tính xách tay.

Về phần mình, sau khi trộm cắp được tài sản của chị Xuân, Thường bắt xe ôm đến khu vực quận Hoàng Mai, bán chiếc điện thoại được 700 nghìn đồng.

Với thủ đoạn tương tự, trước đó khoảng tháng 12/2021, sau khi làm quen trên nhóm "Hội độc thân", Thường và chị Huyền (tên nạn nhân đã được thay đổi) hẹn gặp nhau tại xã Vân Trung (huyện Việt Yên, Bắc Giang) rồi vào nhà nghỉ "tâm sự".

Khi vào phòng, Thường bảo chị Huyền đi tắm. Lợi dụng lúc đó, Thường lấy trộm chiếc điện thoại OPPO, 2 triệu đồng và xe máy Honda Vision của nạn nhân rồi bỏ trốn. Thường sử dụng chiếc xe máy trên đến ngày 17/3/2022 thì rồi đem đi cầm cố được 15 triệu đồng.

Không chỉ trộm cắp tài sản, khi nạn nhân liên hệ, Thường còn yêu cầu họ chuyển tiền thì mới trả lại tài sản. Điển hình là trường hợp của chị Mai (ở quận Hà Đông, Hà Nội). Sau khi làm quen, ngày 19/2, hai người hẹn nhau tại khu đô thị Văn Quán để nói chuyện.

Gặp nhau, Thường bảo muốn đến chỗ yên tĩnh để nói chuyện nên đã cùng chị Mai vào một nhà nghỉ gần đó. Chị Mai vào nhà vệ sinh thay đồ, quay ra đã không thấy gã trai mới quen đâu.

Kiểm tra lại tài sản, chị Mai phát hiện mất một điện thoại iPhone 12 Pro, xe máy Honda SH Mode cùng một ít tiền. Sau khi bị mất tài sản, chị Mai nhiều lần liên hệ với Thường thì đối tượng này yêu cầu chị phải chuyển 10 triệu đồng mới trả lại xe và điện thoại.

Bắt nhóm côn đồ dùng súng, dao truy sát 4 người trên xe tải gây náo loạn quốc lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 27/3, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) thông tin, đơn vị đang tạm giữ nhóm đối tượng có hành vi dùng súng, dao truy sát 4 người trên một xe tải gây náo loạn.

Theo điều tra ban đầu vụ dùng súng, dao truy sát 4 người trên xe tải, sáng 25/3, Nguyễn Tiến Khang và Phan Duy Quốc (cùng 23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, đang tạm trú tỉnh Bình Phước) điều khiển 2 xe mô tô lưu thông trên tuyến QL13.

Khi đến đoạn ngã tư cây xăng Biên Phòng thì Khang và Quốc điều khiển xe mô tô ra làn đường xe ô tô, nên anh Nguyễn Ngọc Tươi (58 tuổi) điều khiển xe tải biển số 93C-010.17 đã bấm còi xin vượt, nhưng hai đối tượng trên không nhường đường.

Chạy được khoảng 100m thì ô tô tiếp tục bấm còi, Nguyễn Thế Hùng (28 tuổi, người ngồi cùng xe tải với anh Tươi) mở cửa kính chỉ tay nói lớn: “Tụi mày chạy xe kiểu gì, muốn chết à?”. Lúc này Khang và Quốc mới chạy vào làn đường xe mô tô để cho xe tải vượt qua.

Nhóm đối tượng và tang vật. Nguồn: Tiền Phong

Sau đó, Khang chạy về nhà kể cho Vũ Anh Tú (28 tuổi) và Hoàng Văn Bảo Lâm (20 tuổi) nghe sự việc. Nghe vậy, Tú lấy một khẩu súng đưa cho Khang, sau đó điều khiển xe ô tô biển số 93A-197.65 đi ra đầu đường thì gặp Quốc và chở Quốc đi cùng. Lâm lấy xe mô tô của Quốc đi theo, còn Khang vào nhà lấy thêm 2 con dao rồi điều khiển xe mô tô theo sau.

Trên đường đi, Tú đưa súng cho Quốc. Đi được 3km thì Tú đuổi kịp xe tải và ép sát ra hiệu cho xe tải dừng lại nhưng xe tải không dừng. Lúc này, Quốc ngồi trên ô tô cầm súng đưa ra ngoài bắn chỉ thiên 2 phát.

Thấy có tiếng súng bắn, anh Tươi điều khiển xe tải tăng ga. Tú, Quốc, Lâm và Khang tiếp tục đuổi theo. Khi đến đoạn đường cua, Lâm điều khiển xe mô tô vượt lên dừng trước đầu xe tải, Khang điều khiển xe mô tô chặn phía sau. Lâm cầm khẩu súng Quốc đưa, đi lại trước xe tải. Anh Hùng vừa mở cửa xuống xe thì bị Lâm cầm súng bắn trúng vùng ngực. Anh Hùng ôm ngực bỏ chạy thì bị Quốc nhặt cục đất ném trúng đầu.

Không dừng lại, các đối tượng tiếp tục tấn công những người còn lại trên xe tải. Trong đó, Khang một tay cầm dao, một tay cầm súng chém liên tiếp vào người anh Nguyễn Thanh Sang (27 tuổi) và dùng súng bắn trúng đùi, dùng dao chém trúng vào vai, tay của anh Hà Xuân Thanh (40 tuổi). Ngoài ra, Lâm, còn rút súng bắn "bồi" một phát nhưng rất may đường đạn trượt qua đầu anh Thanh. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe bỏ đi.

Đến khoảng 8h sáng ngày 25/3, Tú, Khang, Lâm và Quốc đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc; đồng thời giao nộp 2 khẩu súng, 2 con dao, 1 xe ô tô và 2 xe mô tô.

Khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 hộp tiếp đạn bên trong có 12 viên chưa qua sử dụng và 1 viên đạn rời. Khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc, cơ quan công an thu giữ 3 vỏ đạn.

Sự thật thông tin "bé gái 13 tuổi bị bắt cóc tại cổng trường" ở Long An

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 27/3, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Trung (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), ông Trần Văn Liệt cho biết, đã tiến hành xác minh tại địa bàn không có vụ việc bé gái 13 tuổi bị bắt cóc như thông tin được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Facebook của một cá nhân.

Lãnh đạo xã Bình Hòa Trung xác nhận với phóng viên thông tin một bé gái 13 tuổi bị bắt cóc trước cổng trường thuộc địa bàn xã là thông tin không đúng sự thật. Nguồn: baolongan.vn

Theo lãnh đạo UBND xã, ngày 26/3, Công an xã Bình Hòa Trung có nhận được tin trình báo của một gia đình về việc cô con gái 13 tuổi rời đi từ chiều hôm trước nhưng chưa về nhà.



Địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh cho thấy, không có việc bé gái này bị bắt cóc. Bởi trong thực tế, bé gái này đã mang theo đồ cá nhân và đi theo nam thanh niên đã quen từ trước.

"Việc bé gái 13 tuổi bị bắt cóc ở cổng trường học là tin thất thiệt, sai sự thật và gây hoang mang, lo lắng trong dư luận. Đề nghị mọi người không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật này", ông Liệt nói.

Trước đó, trên tài khoản mạng xã hội Facebook của một cá nhân đăng tải và chia sẻ thông tin có nội dung vào lúc 3 giờ 45 phút chiều 26/3, tại cổng trường học tại địa bàn xã Bình Hòa Trung xảy ra một vụ bắt cóc một bé gái 13 tuổi. Qua đó, mong mọi người chia sẻ rộng rãi để tìm lại bé gái. Tài khoản này đăng tải hình ảnh rất rõ mặt một bé gái được cho là nạn nhân và thanh niên được cho là kẻ bắt cóc.