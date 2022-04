TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Một cán bộ nhận hơn 2 tỷ đồng “lót tay” từ Việt Á; hiếp dâm bé gái say rượu

Một cán bộ nhận hơn 2 tỷ đồng tiền “lót tay” từ Công ty Việt Á

Như Dân Việt đã thông tin: Thanh tra tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kết luận Thanh tra số 03/KL-Ttr về thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Kết luận Thanh tra nêu, trong 2 năm 2020 – 2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã ký kết 8 hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 với Công ty Việt Á, tổng giá trị hơn 8,2 tỷ đồng.

Quá trình thanh tra tại Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đoàn thanh tra nhận được thông tin liên quan đến việc ông Trần Gia Phú nhận tiền "hoa hồng" của Công ty Việt Á.

Thanh tra tỉnh Phú Thọ xác định, ông Trần Gia Phú có nhận hơn 2 tỷ đồng tiền “lót tay” từ Công ty Việt Á. Ảnh: Tuấn Trung

Theo bản tường trình của ông Trần Gia Phú, báo cáo giải trình của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Sở Y tế tỉnh Phú Thọ: Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ giao cho đơn vị Vi sinh thuộc Trung tâm xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chủ động đề xuất phương án làm xét nghiệm và dự trù sinh phẩm, hóa chất để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Trần Gia Phú – Trưởng đơn vị Vi sinh đã tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và được biết Công ty Việt Á có cung cấp những sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác chuẩn đoán xác định Covid-19.

Khi xem xét Công ty Việt Á có đầy đủ giấy phép lưu hành, ông Phú đã báo cáo năng lực của Công ty Việt Á với Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, thực hiện đề xuất và dự trù về số lượng chủng loại và tiếp nhận sinh phẩm, hóa chất từ Sở Y tế để phục vụ công tác tác phòng, chống dịch của đơn vị.

Việc ký kết hợp đồng mua bán với Công ty Việt Á do Sở Y tế tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Sau đó, bà Hồ Thị Thanh Thảo, cán bộ của Công ty Việt Á có liên hệ với ông Trần Gia Phú xin số tài khoản để chuyển tiền "hoa hồng".

Theo đó, từ tháng 11/2020 đến tháng 9/2021, bà Thảo đã 4 lần chuyển cho ông Phú (2 lần chuyển vào tài khoản cá nhân ông Phú và 2 lần chuyển vào tài khoản của bố vợ ông Phú – số tài khoản ông Phú cung cấp) với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra xác định, ông Phú không báo cáo việc nhận số tiền trên với Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Sở Y tế.

Chỉ đến khi đoàn thanh tra đến làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (ngày 25/1/2022), ông Phú mới báo cáo sự việc và xin nộp vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền đã nhận từ Công ty Việt Á.

Được biết, hiện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã cung cấp toàn bộ hồ sơ các gói thầu liên quan đến Công ty Việt Á cho Công an tỉnh Phú Thọ.

Khởi tố bị can hiếp dâm bé gái say rượu

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn N, SN 2005, trú tại bản Quỳnh Châu, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" được quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ ngày 16/11/2021, N sau khi uống rượu tại nhà cùng bạn bè, trong đó có L.T.T.H, sinh ngày 5/2/2009 (12 tuổi 9 tháng 11 ngày) thì tiếp tục đến nhà Lò Văn Đ, SN 1976, trú tại bản Nà Trai, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chơi.

Tại đây, lợi dụng việc H say rượu, N đã thực hiện hành vi giao cấu đối với H.

Sau khi sự việc xảy ra, H giấu không nói cho gia đình biết. Tuy nhiên đến ngày 24/2/2022, gia đình H biết được sự việc nên đã tố giác hành vi của Lò Văn N.

Cơ quan công an đã điều tra, xác minh và tiến hành bắt giữ N để điều tra, xử lý.

Xin ở nhờ rồi "khoắng" sạch tài sản có giá trị trong nhà người chú họ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lạng Giang vừa điều tra, làm rõ một đối tượng lợi dụng việc chủ nhà mất cảnh giác, xin ở nhờ rồi trộm cắp nhiều tài sản.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Toàn (SN 1994, trú tại thôn Tân Văn 1, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang) về tội Trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Mạnh Toàn. Nguồn: Báo Bắc Giang

Theo tài liệu của cơ quan công an, trước đó, ông Nguyễn Văn Lập (SN 1959, trú tại thôn Tân Văn 1, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang) có một ngôi nhà ở thôn Nam Lễ (xã Xương Lâm, Lạng Giang) nhưng không sử dụng đến.

Từ năm 2018, Trần Mạnh Toàn (SN 1994, trú tại thôn Tân Văn 1) là cháu họ của ông Lập đã xin ở nhờ và trông coi nhà cửa.

Đến tháng 6/2020, Toàn vào miền Nam làm ăn nên ông Lập giao căn nhà cho con rể (tên là Quân) quản lý nhưng anh Quân không trực tiếp ở tại căn nhà này.

Tháng 12/2021, Toàn trở về địa phương và đặt vấn đề với ông Lập muốn tiếp tục mượn nhà nhưng không được đồng ý. Trong thời gian này do không có tiền chi tiêu cá nhân nên Toàn nảy sinh ý định lấy trộm tài sản trong căn nhà bỏ không của ông Lập.

Cuối tháng 3/2022, Toàn đến ngôi nhà và đạp gãy chốt, phá cổng, khóa nhà để vào xem. Toàn dùng điện thoại chụp lại những tài sản có giá trị để liên hệ với những người cần mua. Trong số tài sản trong nhà có một phản và một sập gỗ được Toàn rao bán với giá 50 triệu đồng.

Tiếp đó, nhiều lần Toàn phá cửa vào mặc dù anh Quân sau mỗi lần phát hiện khóa cửa bị phá đều cho lắp đặt lại. Đến ngày 20/3, Toàn một lần nữa gọi điện cho ông Lập xin ở nhờ và được đồng ý. Toàn gọi một số người đến nhờ dọn dẹp nhà cửa và dùng ô tô chở bộ phản gỗ đem bán cho một người ở thị trấn Vôi theo thỏa thuận là 25 triệu đồng. Ngoài ra, Toàn còn lấy 5 đôn gỗ và nhiều tài sản khác chở đến cho người này.

Ngày 22/3, anh Quân phát hiện ngôi nhà của bố vợ bị mất nhiều tài sản nên làm đơn trình báo Công an huyện Lạng Giang.



Cơ quan điều tra vào cuộc và làm rõ nghi phạm là Trần Mạnh Toàn. Số tài sản trộm cắp đã được người mua giao nộp lại cho Công an huyện Lạng Giang.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Trần Mạnh Toàn theo quy định pháp luật.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ vợ thượng tá biên phòng An Giang buôn lậu

Như Dân Việt đã thông tin: Sau 3 ngày xét xử, sáng 28/4, HĐXX TAND TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án "Buôn lậu" do Trần Thị Vàng (vợ của thượng tá biên phòng An Giang) cùng đồng phạm thực hiện.

Cụ thể, kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh An Giang căn cứ dựa theo biên bản về việc khảo sát hiện trạng thực tế tài sản cần định giá là hàng điện tử, gia dụng, tiêu dùng các loại có nêu: "Do tài sản định giá là hàng điện tử, gia dụng, tiêu dùng các loại trong vụ "Buôn lậu" xảy ra ngày 27/2/2021 tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang đã được Hội đồng xác định giá xử phạt vi phạm hành chính, Hội đồng định giá tố tụng hình sự TP.Châu Đốc định giá tài sản và chụp lại chi tiết hình ảnh hàng hóa tại kho tang vật và cung cấp đầy đủ các hình màu.

Bị cáo Trần Thị Vàng tại toà. Ảnh: PV

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến tài sản yêu cầu định giá. Do đó, các thành viên Hội đồng định giá thống nhất không đi xem xét hiện trạng thực tế mà họp tại phòng họp Sở Tài chính tỉnh An Giang, cùng xem xét hồ sơ tài liệu, các hình màu hàng hóa để xem xét, đánh giá hiện trạng, xác định giá trị…".



Qua các bảng kê ghi nhận, về hiện trạng chất lượng có hàng mới, có hàng đã qua sử dụng, rỉ sét, trầy xước, như vậy giá trị sử dụng cũng như chất lượng hàng hóa phải có sự khác nhau. Thời điểm định giá, Hội đồng định giá không thực hiện được việc xem xét hiện trạng thực tế của tài sản do địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, nên tiến hành định giả qua các hình ảnh màu, từ đó tính chung bình quân các loại hàng hóa đều "khoảng 50% giá trị sử dụng còn lại" để xác định giá và là căn cứ để định lượng truy tố các bị cáo là chưa toàn diện, khách quan, chính xác đối với từng tang vật là hàng hóa các loại trong vụ án.

Ngoài ra, việc thành viên Hội đồng định giá tài sản đã tham gia định giá tài sản đang được trưng cầu định giá, tiếp tục tham gia hội đồng định giá lại tài sản là không đảm bảo tính khách quan trong thực hiện định giá.

Xét thấy, việc định giá lại tài sản là hàng hóa bị tạm giữ trong 3 căn nhà là cần thiết. Việc định giá lại tài sản cần xem xét hiện trạng thực tế, xác định giá trị sử dụng còn lại của từng hàng hóa tại kho tang vật; hàng hóa nào mới, còn sử dụng được, chất lượng còn lại bao nhiêu, hàng hóa không còn giá trị sử dụng,... dựa trên khảo sát giá, căn cứ để định giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định theo quy định. Không định giá trị tài sản là "khoảng và không định chung là 50%"…

Đồng thời, tại phiên tòa, bị cáo Vàng trình bày, có mua lô hàng hóa (gồm 540kg chén, dĩa sành sứ; 30kg nắp thủy tinh các loại; 25kg nồi, chảo bằng inox) qua trung gian của nhiều người và được bán ra từ UBND phường Vĩnh Nguơn bán với số tiền 6,2 triệu đồng, có hóa đơn, chứng từ…

Do chưa đủ cơ sở để xác định bị cáo Vàng có mua số lô hàng hóa trên theo biên bản bán hàng hóa, hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn bán tài sản của UBND phường Vĩnh Nguơn hay không? Và cần làm rõ ai là người bán số hàng hóa này cho bị cáo Vàng? Ai là người vận chuyển số hàng này về cho bị cáo; vận chuyển về căn nhà nào? Bị cáo thuê ai dọn, rửa đối với số hàng hóa này? Khi lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm số hàng hóa này có bị tạm giữ hay không; nếu có tạm giữ thì tạm giữ tại căn nhà nào ? Vì sao bị cáo Vàng có hóa đơn mua hàng của UBND phường Vĩnh Nguơn cung cấp cho cơ quan điều tra..

HĐXX TAND TP.Châu Đốc nhận định, để có đủ căn cứ xác định tội danh và quyết định khung hình phạt áp dụng chính xác đối với từng bị cáo trong vụ án, cần tiến hành định giá lại tài sản và thu thập thêm chứng cứ quan trọng có liên quan đến định lượng giá trị hàng hóa bị tạm giữ là thuộc trường hợp thiếu chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa. Vì vậy, HĐXX TAND TP.Châu Đốc quyết định trả hồ sơ cho VKSND TP.Châu Đốc để điều tra bổ sung…

Theo cáo trạng, vào khoảng 6h ngày 27/2/2021, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang và Công an phường Vĩnh Nguơn (TP.Châu Đốc) tiến hành kiểm tra hành chính 3 căn nhà số 193, 276, đường Tuy Biên (khóm Vĩnh Chánh 2) và số 142, đường Phan Xích Long (khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc), phát hiện chứa hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ yếu là các mặt hàng điện tử, điện lạnh, đồ dùng gia dụng, đồ sành sứ đã qua sử dụng.

Đang ly thân, chồng cầm dao đâm chết vợ rồi bỏ trốn lên núi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/4, Công an huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) cho biết, đã bắt được nghi phạm Phan Văn Tám (29 tuổi, ở thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát), để điều tra về hành vi giết người.

Khi bị bắt, nghi phạm này đang lẩn trốn tại khu vực núi Gành (thuộc thôn Ngãi An, xã Cát Khánh).

Nghi phạm Phan Văn Tám bị bắt giữ sau khi bỏ trốn trên núi. Ảnh: CA.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày, tại tuyến đường ĐT 633 (thuộc thôn Ngãi An, xã Cát Khánh), nghi phạm Tám điều khiển mô tô đuổi theo rồi chặn đầu mô tô do chị T.T.M.H (30 tuổi, ở thôn Chánh Lợi) điều khiển.

Sau đó, Tám dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị H khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tám rời khỏi hiện trường rồi lên núi bỏ trốn.

Chị T.T.M.H là vợ của Tám, hiện 2 người đang ly thân vài tháng nay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phù Cát điều động lực lượng truy tìm và bắt Tám.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.