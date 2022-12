Cuộc truy tìm kẻ sát hại bà chủ hiệu vàng

Nguyễn Hữu Dưỡng thời điểm được di lý từ Công an tỉnh Thái Bình về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội.

Vụ án mạng kinh hoàng

Khoảng 16h30 ngày 16/2/2012, tại cửa hàng vàng bạc Vững Bắc (thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) đã xảy ra một vụ án mạng mà nạn nhân chính là chủ cửa hàng - bà Nguyễn Thị Bắc. Khám nghiệm tử thi xác định, bà Bắc tử vong do bị hung thủ dùng dao đâm từ phía sau cùng nhiều vết thương khác.

Một số người dân ở gần hiện trường cho biết, trước khi phát hiện bà Bắc tử vong khoảng 30 phút, có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,60m, mặc áo màu xanh, đi xe Wave đỏ không rõ biển số đi vào hiệu vàng để giao dịch.

Theo nhân chứng Nguyễn Thị Hảo (em gái bà Bắc, buôn bán đồ gỗ ở ngay bên cạnh), thời điểm nam thanh niên đi vào thì bà đang ở bên trong hiệu vàng của chị gái mình. Nam thanh niên hỏi mua vàng miếng, nhưng bà Bắc trả lời là không có mặt hàng này. Đúng lúc đó cửa hàng đồ gỗ của bà Hảo có khách nên bà đã ra về. Lát sau, khi quay lại cửa hàng cửa chị gái thì bà Hảo phát hiện bà Bắc đang nằm trong vũng máu nên đã hô hoán mọi người đến giúp đỡ đi cấp cứu. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an huyện (CAH) Thường Tín, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Hà Nội và các lực lượng nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập dấu vết, ghi lời khai nhân chứng và truy tìm hung thủ. Hiệu vàng Vững Bắc thời điểm đó đã lắp camera an ninh nên toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân cũng như hình ảnh nhận dạng của hung thủ được ghi lại rất rõ nét.

Nguyễn Hữu Dưỡng tại phiên tòa xét xử.

Cuộc truy lùng trong đêm

Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, thời điểm đó là Phó trưởng Phòng CSHS nhớ lại, để khám phá vụ án, lực lượng công an đã huy động hàng trăm cán bộ, trinh sát rà soát ngay trong đêm 16/2/2012. Tại huyện Thường Tín, công an đã rà soát 28 xã và thị trấn; huyện Thanh Trì 17 xã; huyện Phú Xuyên 24 xã và thị trấn. Lực lượng công an cũng rà soát tại huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) và tỉnh Hà Nam giáp ranh Hà Nội. Cũng ngay trong đêm ấy, sau khi thu được hình ảnh từ camera giám sát tại hiệu vàng, CAH Thường Tín, Phòng CSHS đã tập hợp công an viên của tất cả các xã thuộc 2 huyện Thường Tín và Phú Xuyên để nhận diện đối tượng vào lúc 2h sáng 17/2/2012, song không thu được kết quả.

“Một mũi trinh sát rà soát theo đường đến và đường tháo chạy của hung thủ nhưng cũng bế tắc. Nhiều mũi trinh sát đã được lệnh lên đường đến Hà Nam, Hưng Yên và nhiều tuyến đường phía Bắc để truy tìm tung tích đối tượng” - chỉ huy Phòng CSHS nhớ lại.

Hàng nghìn hình ảnh nghi phạm cũng đã được gửi đi các địa phương. Tối 18/2/2012, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã cung cấp hình ảnh về những tang vật của hung thủ thu được tại hiện trường. Đó là chiếc găng tay len màu nâu sậm có hoa văn và chiếc nhẫn bằng vàng tây.

Theo diễn biến vụ trọng án được camera của tiệm vàng ghi lại, sau vài phút nói chuyện với bà chủ hiệu vàng, hung thủ đã đưa 1 chiếc nhẫn cho bà Bắc ngỏ ý muốn bán. Bà Bắc đặt chiếc nhẫn lên cân tiểu ly thì đối tượng xin phép đi vào trong, có vẻ như đi vệ sinh. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an đã thu được chiếc nhẫn của hung thủ trên tay bà Bắc. Chiếc nhẫn này là kiểu nhẫn cưới còn khá mới, có đính đá giả kim cương. Mặt trong chiếc nhẫn có ký hiệu 18KRGP và đây có thể là manh mối tìm ra hung thủ vì ký hiệu trên nhẫn là riêng có của mỗi cửa hiệu vàng.

Ngay sau khi đoạn clip ghi lại hình ảnh kẻ thủ ác sát hại bà Bắc được đăng tải trên các trang báo mạng thì trong ngày 17 và 18/2/2012, riêng Phòng CSHS đã nhận được 50 tin báo từ khắp nơi trên cả nước về đối tượng tình nghi, trong đó có những tin báo từ TP.HCM, Vũng Tàu cũng như nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc. Lực lượng công an đã tung trinh sát đi xác minh tất cả cả tin báo này, nhưng không có tin nào chính xác về nghi phạm. Có trường hợp ở xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, khi xem hình ảnh video, cả bố và mẹ đều nhận là con mình, nhưng đến khi nhận diện thì không phải đối tượng. Đến khoảng 2h sáng 19/2/2012, Ban chuyên án nhận được thông tin đối tượng đã ra đầu thú tại CAH Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Chiến sĩ CSHS Hà Nội lập tức lên đường.

Hàng nghìn hình ảnh như thế này đã được gửi đến công an các đơn vị địa phương để truy tìm tung tích đối tượng.

Biến mình thành kẻ sát nhân vì món nợ với bố vợ và bố đẻ

Lúc này, đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng cùng một vài người thân đang ngồi tại trụ sở cơ quan công an. Dưỡng tỏ ra khá bình tĩnh và dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho kết cục mà mình phải gánh chịu.

Dưỡng vốn là công nhân nhà máy dầu ăn, định đổi đời bằng cách buôn bán chính sản phẩm này. Không có tiền, Dưỡng nhờ bố đẻ vay ngân hàng và vay bố vợ 3 cây vàng. Làm ăn thua lỗ, Dưỡng mất trắng số tiền trên.

Ngày 16/2/2012, bố đẻ Dưỡng gọi điện giục đưa tiền để trả khoản vay ngân hàng. Trong túi không còn một đồng, Dưỡng đã nảy ý định đi cướp hiệu vàng. Thực hiện kế hoạch, sáng 16/2/2012, Dưỡng đi xe máy mang theo 1 con dao, 1 chiếc súng điện làm hung khí gây án. Khoảng 10h30, Dưỡng đi vào Trung tâm Thương mại Thanh Trì mua một chiếc nhẫn vàng tây giả với giá 40.000 đồng rồi đi xe máy dọc Quốc lộ 1A (cũ) để lựa chọn địa điểm gây án.

Đến khoảng 12h cùng ngày, khi đi qua hiệu vàng Vững Bắc, Dưỡng phát hiện cửa hàng chỉ có một người phụ nữ đứng tuổi bên trong nên đã vòng đi vòng lại để thăm dò. Chờ đến 16h30, khi xác định chính xác cửa hàng vàng bạc Vững Bắc chỉ có một mình bà Bắc, Dưỡng đã đi vào giả vờ bán chiếc nhẫn vàng giả. Kế đó, Dưỡng lấy cớ nhờ đi vệ sinh nên bà Bắc đã đeo chiếc nhẫn vào tay mình rồi chỉ chỗ cho đối tượng.

Khi bà Bắc dẫn đường, Dưỡng đã dùng dao khống chế và yêu cầu mở cửa tủ để cướp vàng, tiền, nhưng bị bà Bắc chống lại. Vì thế, Dưỡng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Bắc, giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân. Khi bà Bắc đã gục xuống, Dưỡng dùng tay đập tủ kính đựng vàng nhưng không vỡ. Sợ bị phát hiện, đối tượng vội vã lấy xe máy tẩu thoát về nhà ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Quá trình này, Dưỡng đánh rơi cả một chiếc găng tay len trước cửa hiệu vàng. Dọc đường về, Dưỡng đã vứt khẩu súng bắn điện và con dao gây án.

Chiếc nhẫn vàng giả Dưỡng mua để làm mồi trong cuộc giao dịch với bà chủ hiệu vàng

Ngày 31/8/2012, khai mở phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo phạm cùng lúc 2 tội đặc biệt nghiêm trọng và không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Với nhận định này, TAND TP.Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Hữu Dưỡng tử hình về tội Giết người và 3 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung của cả 2 tội là tử hình.