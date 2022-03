Bắt giữ nghi phạm cướp tại tiệm vàng rồi bỏ chạy

Kiểm sát viên VKSND huyện Bắc Trà My phối hợp với lực lượng công an để tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ cướp.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 20 ngày 16/3, tại tiệm vàng Anh Bằng thuộc tổ Đồng Trường, thị Trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, một thanh niên đến hỏi mua dây chuyền vàng 24K loại 4 chỉ và 1 vòng tay vàng 24K loại 3 chỉ.



Bà Nguyễn Thị Thức (chủ tiệm vàng) lấy dây chuyền và lắc tay rồi để vàng trên cuốn sổ của mặt kính để người thanh niên chụp ảnh đưa cho vợ. Người này 1 tay lấy điện thoại ra, 1 tay cầm sợi dây và lắc vàng lên. Bà Thức nghi ngờ nên nói trả lại, tính tiền chứ sao lại cầm. Lúc này, người thanh niên này đi ra lên xe bỏ chạy.

Camera ghi lại vụ việc.

Sau đó, bà Thức làm đơn báo cáo về nội dung vụ việc. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My thụ lý nguồn tin và ra quyết định phân công tiến hành giải quyết nguồn tin. VKSND huyện Bắc Trà My cũng nhận hồ sơ thụ lý nguồn tin tội phạm và ra quyết định phân công kiểm sát viên giải quyết vụ việc.



Quá trình phá án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My gặp nhiều khó khăn bởi đây là một vụ án với rất ít manh mối. Manh mối duy nhất của vụ án chỉ là hình ảnh camera của tiệm vàng ghi lại vụ việc. Tuy nhiên, đây là vụ việc nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chính vì vậy, lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My mà trực tiếp là thượng tá Nguyễn Văn Nam - Phó Thủ trưởng CQĐT Công an huyện Bắc Trà My - đã chỉ đạo quyết liệt tìm ra thủ phạm. Công an huyện Bắc Trà My đã phân công đại úy Lê Kim Tâm - điều tra viên, trung úy Trần Văn và trung úy Nguyễn Minh Hoàng - cán bộ điều tra xử lý tin báo, điều tra vụ án. Cơ quan công an đã tung lực lượng trích lục camera ở nhiều địa điểm để truy tìm đối tượng.

Chỉ trong 5 ngày, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bắc Trà My đã xác định được đối tượng và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Theo đó nghi phạm gây án là Phạm Ngọc Duy (SN 1992, trú thôn 2, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước).

Thực nghiệm việc đối tượng Duy gắn biển số xe sau khi thực hiện vụ cướp.

Theo lời khai của Duy, ngày 16/3, đối tượng này điều khiển xe mô tô hai bánh, nhãn hiệu Honda, loại Airblade, màu đen bạc, không gắn biển kiểm soát đến tại tiệm vàng Anh Bằng. Lúc này, Duy dừng xe và để xe phía trước tiệm vàng rồi đi vào tiệm hỏi bà Nguyễn Thị Thức (chủ tiệm vàng) để mua một dây chuyền vàng và một vòng tay vàng. Khi bà Thức lấy và đưa một dây chuyền vàng 24K (loại 4 chỉ) và một vòng tay vàng 24K (loại 3 chỉ) cho Duy xem thì lợi dụng sự sơ hở của bà Thức nên đối tượng cầm số vàng này trên tay chạy ra xe mô tô rồi bỏ chạy.



Duy điều khiển xe mô tô đến khu vực đất trống gần khu dân cư chợ Bắc Trà My thuộc tổ Đồng Trường, thị trấn Trà My thì dừng xe lại và cởi bỏ mũ bảo hiểm, áo khoác ngoài, đôi dép, khẩu trang vứt bỏ bên bãi đất trên lề đường. Tiếp đó, Duy lắp biển kiểm soát mang số 92B1-127.64 điều khiển xe mô tô đi đến thành phố Tam Kỳ. Hiện nay, Duy khai nhận đã tiêu thụ hết tài sản chiếm đoạt được. Trong số tiền bán vàng do cướp được, Duy cho mẹ 500 ngàn đồng và cho người yêu 2 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cho đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ cướp.

Được biết, ngày 22/3 Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Ngọc Duy. Đồng thời, có văn bản đề nghị phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp nêu trên. Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Duy đã được VKSND huyện Bắc Trà My phê chuẩn.



Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Với thành tích xuất sắc trong việc phá vụ án này, ngày 22/3, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đã tặng giấy khen cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Bắc Trà My.