TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát; mẹ đánh con trai 1 tuổi gây tử vong

Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/5, Công an tỉnh Sóc Trăng đang cùng Công an thị xã Vĩnh Châu khám nghiệm hiện trường, làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi tự sát.

Theo đó, trưa nay, người dân ở ấp Wathpich, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu phát hiện ông L.V.T, 47 tuổi, treo cổ tự tử tại nhà nên báo công an. Đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện vợ ông T. đã bị sát hại nằm kế bên.

Công an đang điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự sát. Ảnh minh họa.

Theo một lãnh đạo phường Vĩnh Phước, ông T là lao động tự do, còn vợ là giáo viên tiểu học. Người đàn ông này thường xuyên ghen tuông, nên vợ chồng hay cãi nhau. Cảnh sát nghi ngờ ông T giết vợ rồi treo cổ tự sát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Mẹ đánh con trai 1 tuổi gây tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, quê tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.



Nạn nhân được xác định là cháu N.H.G.A. (SN 2022, con ruột của Thảo).

Nguyễn Thị Phương Thảo bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giam. Ảnh: Hoàng Minh

Theo điều tra ban đầu, Thảo làm nhân viên một quán karaoke và sinh sống cùng 2 con nhỏ là N.H.G.B. (SN 2020) và A. tại một phòng trọ trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

Khoảng 19h30 ngày 16/5, sau khi sử dụng rượu bia ở quán, Thảo về phòng và nằm phía dưới võng chỗ bé N.H.G.A. ngủ.

Đang ngủ thì nghe bé N.H.G.A. khóc nên Thảo đưa võng nhưng bé không nín khóc. Thảo dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé cho đến khi A. không còn khóc rồi nằm ngủ tiếp.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Thảo thức dậy thì phát hiện bé A. không còn thở, cơ thể đã tím tái nên nhờ người đưa con đi đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, bé N.H.G.A. đã tử vong trước khi đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, Thảo khai nhận đã đánh con nhưng không biết trúng vào chỗ nào. Bản thân Thảo trước đó có sử dụng ma túy đá.

Kinh hoàng chó pitbull cắn cụ bà 82 tuổi tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, chiều tối 18/5, bà T.T.T.T (ngụ tại phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) mở lồng, thả con chó pitbull nặng khoảng 30kg ra ngoài, không có rọ mõm. Sau đó, mẹ của bà T. là bà cụ Đ.T.V (82 tuổi) trong nhà nói vọng ra ngoài, liền bị con chó lao vào tấn công.

Khi con chó pitbull tấn công bà V., người nhà đã lao vào can thiệp, kéo con chó ra những bất thành. Do tuổi già, sức yếu cộng với những vết thương nặng do con chó pitbull gây ra, bà V. đã tử vong sau đó.

Lại thêm vụ chó pitbull cắn chết người. Ảnh minh họa

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An đã có mặt, điều tra làm rõ. Con chó pitbull sau khi tấn công người đã được nhốt vào lồng.

Đã có nhiều vụ chó pitbull tấn công người gây tử vong. Chiều 27/7/2022, một con chó pitbull nặng khoảng 30kg đã tấn công một bé trai 8 tuổi, ngụ tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Vụ tấn công đã khiến bé trai 8 tuổi tử vong thương tâm.

Ngày 28/8/2022 tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, một người phụ nữ 64 tuổi bị con chó pitbull nặng khoảng 40kg tấn công trong khi đang cho con chó ăn. Hai ngày sau, người phụ nữ đã tử vong dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chó ptibull là loài chó hung dữ và hiếu chiến, đang được nuôi nhiều tại Việt Nam. Ảnh minh họa

Tại Long An, vào ngày 20/5/2021, anh H. (37 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) dắt hai con chó pitbull đi đến xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để uống cà phê với bạn. Trong lúc nói chuyện, bạn của anh H. thường quơ tay, quơ chân.

Sau đó, con chó đứng cạnh đó lao đến tấn công, cắn nam thanh niên này tử vong tại chỗ. Anh H. cố can ngăn cũng bị con chó này cắn với nhiều vết thương, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, pitbull là giống chó nhập ngoại có nguồn gốc từ Mỹ, đặc tính rất hung dữ và hiếu chiến. Tại nước này, đã có hàng trăm người bị chó pitbull tấn công tử vong. Dòng chó này được nuôi dần phổ biến ở Việt Nam. Chó pitbull có thân hình vạm vỡ, cộng với hàm răng sắc nhọn và tính cách tấn công con mồi đến khi chết mới thôi.

Khởi tố người mẹ và nhân tình vụ bé 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/5, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng trong vụ bé trai 3 tuổi nghị bị ép hút ma tuý.

Hình ảnh bé trai nghi bị ép hút ma tuý. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Bậm (sinh năm 1979; hộ khẩu thường trú: 601/36/18K1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và tội "Hành hạ người khác" quy định tại Điều 249 và Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015; khởi tố bị can Nguyễn Thị Thảo Nguyên (sinh năm 2000; hộ khẩu thường trú: 88 Tân Trang, phường 9, quận Tân Bình) về tội "Hành hạ người khác" quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP cũng đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ "tạm giữ" sang "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị can Nguyễn Thị Thảo Nguyên do Nguyên đang mang thai 31 tuần (có kết quả siêu âm tại Phòng khám đa khoa Medic City vào ngày 27/3/2023).

Trước đó vào ngày 24/3, Công an TPHCM đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh T.M.T (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là bé trai T.N.A.T (3 tuổi) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Bậm và Nguyên là người xuất hiện trong clip nên tổ chức truy tìm.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ 2 người liên quan là Lê Văn Bậm và Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Qua làm việc, bước đầu cả hai khai nhận chỉ là do đùa giỡn chứ không có ý định làm hại đến bé.

Theo kết quả xét nghiệm nhanh, Bậm và Nguyên dương tính với ma túy. Qua xác minh lý lịch, Bậm từng có tiền án, tiền sự, còn Nguyên đang mang thai 7 tháng.

Điều tra vụ xưng Trưởng Công an phường Bãi Cháy nghi uống rượu, dọa đánh người

Như Dân Việt đã thông tin: Lực lượng chức năng TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang vào cuộc xác minh video người đàn ông tự xưng là Trưởng Công an phường Bãi Cháy, có hành vi lăng mạ, dọa đánh người dân.