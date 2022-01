TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng sa lưới; 2 dì cháu bị sát hại ở Tiền Giang

Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 9/1, cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, Cục này phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đã truy bắt được nghi phạm cướp tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở Đình Vũ, TP.Hải Phòng.

Theo đó, đối tượng là Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng), sa lưới khi đang trốn tại khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 7/1, nghi phạm Nam đã bịt khẩu trang đi vào phòng giao dịch đặt tại tòa nhà Đình Vũ Plaza, phường Đông Hải 2 (quận Hải An), bất ngờ rút vật giống súng đe dọa nhân viên giao dịch, cướp đi một số tiền. Sau đó, đối tượng này ra ngoài cửa cướp 1 xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng chỉ đạo các lực lượng truy bắt; đồng thời đề nghị Cục Cảnh sát hình sự và công an các tỉnh phối hợp truy bắt đối tượng.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng Trọng án phối hợp với Công an TP.Hải Phòng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai phương án, kế hoạch truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã phát hiện Nam lẩn trốn tại khu vực phường Bắc Sơn.

"Thời điểm bắt giữ đối tượng Nam, tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn chì sử dụng gây án, số tiền và xe mô tô đối tượng cướp được ở ngân hàng. Cơ quan công an đang làm các thủ tục, di lý đối tượng Nam về Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc", cán bộ Cục Cảnh sát hình sự cho hay.

Phát hiện 2 dì cháu bị sát hại, nghi phạm tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ án mạng 2 dì cháu bị sát hại xảy ra tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Theo thông tin điều tra ban đầu vụ án mạng 2 dì cháu bị sát hại, trưa 8/1, người dân phát hiện bà T.T.T.T. (41 tuổi, ở huyện Châu Thành, Tiền Giang) kêu cứu. Trên người bà T.T.T.T. có nhiều vết thương, còn cháu ruột T.V.T. (11 tuổi) nằm bất tỉnh trên xe máy gần đó.

Nghi phạm Phạm Tuấn Ngôn. Ảnh: Công an Tiền Giang. Nguồn: Zing

Sau khi phát hiện vụ việc, cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu T. đã tử vong trước đó, còn chị T. cũng tử vong sau khi vào Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu, vật chứng liên quan. Đồng thời tổ chức điều tra, xác minh và khẩn cấp truy tìm đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập, cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Tuấn Ngôn (sinh năm 1987, ngụ ấp Tân Phú 2, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) không có mặt tại địa phương.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát, truy tìm đối tượng. Đến khoảng 18 giờ 50 phút ngày 8/1 thì phát hiện đối tượng Ngôn uống thuốc tự tử. Lực lượng chức năng đã phối hợp với người thân đưa đối tượng cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Camera ghi hình ảnh 3 nghi phạm vụ xịt hơi cay, trói chủ nhà cướp điện thoại tại chung cư ở Hà Nội

Sáng 9/1, theo nguồn tin của PV Dân Việt, cơ quan Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội vừa phát đi thông báo cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai xác minh vụ cướp tài sản xảy ra chiều 8/1 tại căn hộ 324 chung cư HH1A Linh Đàm.

Hình ảnh 3 đối tượng được camera ghi lại. Ảnh: Trích xuất camera

Theo đó, 3 đối tượng nghi phạm có độ tuổi khoảng từ 25 đến 35, có đặc điểm nhận dạng, trang phục như trên ảnh. Ba đối tượng khi vào căn hộ đeo khẩu trang, đội mũ, có đối tượng mang theo ba lô. Theo nguồn tin, đối tượng đã chuẩn bị sẵn băng dính trói chủ nhà.

Clip nhận dạng 3 nghi phạm vụ xịt hơi cay, trói chủ nhà cướp điện thoại tại chung cư ở Hà Nội. Clip: Gia Khiêm

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 8/1, cư dân sống tại tại tầng 3, chung cư HH1A Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ căn hộ 324. Tuy nhiên, người dân nghĩ chủ nhà xảy ra cãi vã nên không sang.

Lúc sau, người dân phát hiện chủ nhà là anh T.A. (ngoài 30 tuổi, làm nghề sửa chữa, mua bán điện thoại) bị trói chặt trong nhà bằng băng dính và bị bịt miệng nên đã hô hoán nhau sang cởi trói cho nạn nhân, đồng thời thông báo tới cơ quan công an.

Trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ tổ dân phố 32, phường Hoàng Liệt cho biết, nạn nhân mới chuyển đến đây được khoảng hơn 1 tháng, thường xuyên đăng tải mua bán điện thoại lên mạng xã hội.

"Theo thông tin tôi được kể lại, vào thời điểm đó 3 đối tượng đã đè chủ nhà tên T.A., xịt hơi cay vào mắt, sau đó dùng băng dính dán vào miệng, trói chặt vào ghế, lấy đi 3 điện thoại giá trị. Nhóm đối tượng cũng đã được camera ngoài hành lang tầng chung cư ghi lại và đã cung cấp cho công an điều tra làm rõ. Tại hiện trường, công an phát hiện 1 kính mắt nghi của đối tượng bị rơi lại", cán bộ tổ dân phố chia sẻ.

Bộ Công an vây bắt đường dây lô đề, cá độ bóng đá 300 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc bán số lô, số đề, cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 300 tỷ đồng.

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, số đề, cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.

Ngày 5/1, các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tiến hành phá án, khám xét khẩn cấp 14 địa điểm, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ, gồm: Phan Thành Ngọc Minh (SN 1987), Hoàng Xuân Sang (SN 1983), Lê Trung Tiến (SN 1976), Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983), Phan Thành Ngọc Phước (SN 1998), Phan Thị Kim Hằng (SN 1983), Võ Thị Kim Thúy (SN 1989), Võ Ngọc Tuấn (SN 1980)…



Tất cả các đối tượng này đều trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hồ Văn Toàn (tên gọi khác là Trỗi, SN 1981, trú tại tỉnh Vĩnh Long).

Đối tượng Phan Thành Ngọc Minh thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan công an thu giữ 21 điện thoại di động, 1 laptop, 3 máy tính, 3 thẻ ATM và một số tài liệu liên quan đến hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ Phan Thành Ngọc Minh bắt đầu tổ chức thầu số lô, số đề cho các đại lý cấp dưới từ đầu năm 2021 với số tiền giao dịch khoảng 1 tỷ đồng/ngày.

Cùng góp vốn, trao đổi, giao nhận lô đề với Minh để tổ chức đánh bạc là Lê Trung Tiến, Lê Hoàng Anh, Hoàng Xuân Sang, Dương Thị Hồng Gấm. Trong ngày 5/1, các đối tượng đã nhận lô đề của đại lý cấp dưới và các con bạc với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, trong đó có con bạc là Võ Thị Kim Thúy, Võ Ngọc Tuấn, Hồ Văn Toàn.

Hàng ngày, các đối tượng nhận lô đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn, sau đó căn cứ vào kết quả xổ số các đài miền Nam, miền Bắc để tính toán, giao nhận tiền thắng thua vào trưa ngày hôm sau.

Giúp sức cho Minh và Sang trong việc tính toán và giao nhận tiền thắng thua là Phan Thành Ngọc Phước, Nguyễn Ngọc Tuấn. Ngoài ra, Minh còn lấy tài khoản cá cược bóng đá có tên KN686T00001 của Lê Trung Tiến giao cho chị ruột là Phan Thị Kim Hằng để tổ chức cho một số đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá tại quán cà phê của Hằng, ở đường Phạm Thế Hiển, TP.HCM.

Các đối tượng giao dịch đặt cược qua phần mềm Zalo, Viber nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ hình sự Phan Thành Ngọc Minh, Hoàng Xuân Sang, Lê Trung Tiến, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phan Thành Ngọc Phước, Phan Thị Kim Hằng, Võ Thị Kim Thúy, Võ Ngọc Tuấn và Hồ Văn Toàn về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Hiện nhà chức trách đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ phục vụ công tác khởi tố, điều tra mở rộng các đối tượng là đại lý cấp trên, cấp dưới, con bạc và một số đối tượng liên quan khác, xử lý triệt để nhóm tội phạm này.

Bắt tạm giam "thầy cúng" lừa chữa bệnh hiểm nghèo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang - vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phước (sinh năm 2002, trú tại thôn Việt Tiến, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lợi dụng sự mê tín dị đoan của bà L.T.K. (sinh năm 1972, trú tại thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang), Phước đã tìm cách lôi kéo nạn nhân đưa số tiền hơn 3 tỷ đồng để làm lễ cúng chữa bệnh rồi chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định, bản thân Nguyễn Văn Phước là đối tượng không có công ăn việc làm, từ năm 2016 đến khi bị bắt giữ, Phước thường xuyên tổ chức các hoạt động thờ cúng tâm linh, xem bói, hầu đồng tại nhà để kiếm tiền của những người mê tín và nhẹ dạ cả tin.

Đối tượng Nguyễn Văn Phước lợi dụng tâm linh lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Tháng 9/2021, Phước đến chùa Hạ và đền Cây Thông Đồng Rì thuộc thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động để hành nghề xem bói, làm lễ cúng cho một số người dân tại địa phương. Thông qua người quen giới thiệu, giữa tháng 10/2021 bà L.T.K. đến gặp Phước để xem bói và nói cho Phước biết bà K. có hai người con bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Lợi dụng việc này, Phước đưa ra các thông tin không có cơ sở khoa học như làm lễ cúng trừ tà, mời các thầy từ Trung Quốc đến luyện linh đơn thì có thể chữa khỏi bệnh cho hai con của bà K. với chi phí là 3,5 tỷ đồng. Do tin tưởng nên bà K. đã bán mảnh đất của gia đình và vay mượn thêm rồi nhiều lần chuyển khoản, đưa tiền trực tiếp cho Phước với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Phước đã sử dụng phần lớn để chi tiêu, mua sắm cá nhân và trả nợ.

Từ ngày 30/10/2021 đến ngày 7/12/2021, Phước tổ chức 5 buổi lễ cúng, hầu đồng tại đền Cây Thông Đồng Rì thuộc thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động để chữa bệnh cho hai con của bà K. Nhận thấy sau khi làm lễ cúng xong, bệnh tình của các con không hề thuyên giảm, biết bị lừa bà K. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.