TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nguyễn Lân Thắng lĩnh án tù; dùng ô tô truy đuổi tông người gây tử vong

Nguyễn Lân Thắng lĩnh án tù

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/4, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lân Thắng (SN 1975, ở Đống Đa, Hà Nội) án 6 năm tù, 2 năm quản chế về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Nguyễn Lân Thắng tại thời điểm bị bắt.

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ ngày 13/6/2018 – 31/12/2020, bị cáo Thắng trực tiếp tham gia trả lời phỏng vấn các trang mạng đăng tải lên Internet 12 video có nhiều nội dung tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Việt Nam.

Trong đó có 11 nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước; phỉ báng chính quyền nhân dân; 8 nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lí, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, cùng 4 nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Bên cạnh đó, bị cáo còn tàng trữ 2 tài liệu dạng sách có 3 nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc; 14 nội dung tuyên truyền thông tin bịa đặt; 12 nội dung xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Bị ném chất bẩn vào nhà nghỉ, dùng ô tô truy đuổi tông người gây tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 12/4, nguồn tin từ VKSND TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Văn Vang (SN 1971, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về tội “Giết người”.



Bị can Lê Văn Vang bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: VKSND TP.Vĩnh Yên. Nguồn: GD&TĐ

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Yên đã tiếp nhận tin báo về việc xảy ra một vụ tai nạn giao thông do hai nam thanh niên điều khiển xe máy bị ngã khiến 1 người tử vong.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định, nam giới bị tử vong là anh Phạm Văn C. (SN 1999, trú tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Cơ quan chức năng nhận thấy, đây không chỉ đơn thuần là một vụ án tai nạn giao thông mà có dấu hiệu của vụ án giết người, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Yên đã khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra xác định: Do bực tức về việc khoảng 3h ngày 1/4, anh Phạm Văn C. điều khiển xe máy chở anh Nông Đình Ch. (SN 1997, trú tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) ngồi sau ném túi nylon đựng chất bẩn vào nhà nghỉ “Long Anh” của Lê Văn Vang rồi bỏ chạy, nên Vang đã điều khiển xe ô tô với tốc độ cao để đuổi theo xe máy của C. và Ch. bỏ chạy hướng đi về TP.Vĩnh Yên.

Khi đến giao lộ giữa đường Tôn Đức Thắng với đường Nguyễn Tất Thành (cách ngã tư khoảng 100m) thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vang đã điều khiển với tốc độ khoảng 70 – 80km/h đi cùng chiều từ phía sau đâm trực diện vào phần đuôi xe máy của C. làm C. và Ch. cùng xe máy bị đổ, ngã văng ra đường.

Hậu quả, C. bị tử vong cùng ngày tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra sự việc, Vang điều khiển xe ô tô bỏ trốn, đến khoảng 9h cùng ngày, Vang đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Yên đầu thú và thành khẩn khai nhận về toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Hàng loạt sắc phong của Việt Nam bị mất trộm, nay lại thấy rao bán trên mạng ở Trung Quốc

Trưa 12/4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Minh – Chủ tịch UBND xã Dị Nậu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cho biết, xã Dị Nậu vừa gửi văn bản báo cáo số 30/BC-UBND đến UBND huyện Tam Nông, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Tam Nông về thông tin sắc phong của di tích lịch sử Quốc gia đền Quốc Tế (ở xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, Phú Thọ) bị rao bán công khai trên mạng ở Trung Quốc.

Báo cáo của UBND xã Dị Nậu về việc sắc phong cổ của đền Quốc Tế rao bán trên mạng xã hội. Ảnh: Hoan Nguyễn

Cụ thể, báo cáo số 30 của xã Dị Nậu nêu rõ, ngày 11/4, trên một Group Facebook có bài viết của tác giả Trần Ngọc Đông thu hút sự quan tâm theo dõi của cán bộ, nhân dân trong địa phương.

Nội dung bài viết của tác giả Trần Ngọc Đông thể hiện: Đau xót khi sắc phong của đền Quốc Tế (xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) bị đánh cắp năm 2021 và nhiều sắc phong của các làng xã Việt Nam được rao bán công khai trên mạng ở Trung Quốc. Sản phẩm được bán với hình thức đấu giá vào ngày 22/4/2023, với giá khởi điểm từ 2.800-3.500 Nhân dân tệ (tương đương 10-12 triệu đồng).

Đền Quốc Tế (xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) là nơi lưu giữ nhiều sắc phong của các triều đại, được công nhận "Di tích lịch sử văn hóa" Quốc gia năm 1992. Ảnh: Phương Thanh

Khẳng định với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết, vào tháng 5/2021, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ trộm tại đền Quốc Tế. Kẻ trộm đã đột nhập và dùng xà beng phá két sắt, rồi lấy đi nhiều sắc phong, sách cổ. Đây đều là những cổ vật có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử.

"Trước thông tin trên, xã Dị Nậu đã báo cáo đến UBND huyện Tam Nông, Công an huyện, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Tam Nông chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra giúp xã Dị Nậu sớm nhận tìm ra, nhận lại được số sắc phong đã bị mất" - Chủ tịch UBND xã Dị Nậu nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu của PV, các sắc phong đang được ra rao bán đấu giá trên trang web của Công ty đấu giá Thượng Hải Dương Minh, trụ sở ở Thượng Hải, Trung Quốc (www.yangminhauction.com). Trên trang này hiện đang rao bán 98 sắc phong, đều thuộc triều Nguyễn từ thế kỷ 17 cho đến thế kỷ 20.

Theo thống kê của một số chuyên gia nghiên cứu về sắc phong, các sắc phong này không chỉ có ở đền Quốc Tế (Phú Thọ) mà còn ở nhiều địa điểm khác thuộc nhiều tỉnh, thành ở khu vực Bắc Bộ Việt Nam.

Đền Quốc Tế (xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) còn được gọi là Đền Thượng, đã tồn tại hơn hai thiên niên kỷ (2300 năm). Vào ngày mùng 4 tháng Giêng hằng năm, người dân xã Dị Nậu lại tổ chức lễ hội nhằm tri ân công đức các bậc tiền nhân.

Nơi đây lưu giữ nhiều di vật phong phú và quý hiếm như: Ngai thờ, án gian, kiệu bát cống, kinh sách, sắc phong…, phản ánh nghệ thuật điêu khắc gỗ cổ tinh xảo từ thời Lê.

Ngoài ra, tại đền còn có các sắc phong của các triều đại cho các đức Thánh Thần, trong đó sắc phong cổ nhất còn giữ được là sắc phong của Vua Lê Chân Tông (hiệu Phúc Thái) đã tấn phong cho ngài Cao Sơn "Linh ứng đại vương" vào ngày 17/7/1645.

Những sắc phong này cho thấy, Dị Nậu là một địa điểm chiến lược quan trọng, các Lạc tướng, Lạc hầu thời Hùng Vương đã lựa chọn vị thế đắc địa ở đây để xây dựng dinh lũy, khai điền, mở nước.

Với một công trình văn hóa tín ngưỡng có bề dày lịch sử hàng ngàn năm, ngày 22/9/1992, Đền Quốc Tế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Người đàn ông tử vong sau màn thách đố múa võ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Nam (47 tuổi, trú tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là anh B.H.Q (46 tuổi), trú cùng xã Ea Toh.

Đối tượng Trần Văn Nam tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 10/4, tại nhà chị T.T.H (42 tuổi) ở thôn Tân Kỳ, xã Ea Toh, huyện Krông Năng có tổ chức ăn nhậu. Trong tiệc nhậu có anh Q, Nam và Trần Văn Đ (44 tuổi, em trai của Nam).

Nhậu đến khoảng 20h cùng ngày, thì Đ và anh Q thách đố nhau ra sân múa võ xem ai giỏi hơn. Sau khi múa võ, vật nhau một lúc thì Đ đi ra xe máy của mình để về nhà. Tuy nhiên, khi đưa mũ bảo hiểm lên đầu đội thì vô tình trúng vào người anh Q. Bực tức, nên anh Q giật lấy mũ bảo hiểm đánh vào mặt Đ làm trầy da ở trán và mũi.

Lúc này, Nam nghe ồn ào nên đi ra xem thì bị anh Q dùng mũ bảo hiểm đánh trúng vào vai. Vô cớ bị đánh đau nên Nam dùng tay phải đấm một phát trúng vào miệng của anh Q làm rách da, chảy máu. Chưa dừng lại, Nam còn lấy một khúc cây cà phê đánh một cái vào đầu anh Q làm nạn nhân ngã sấp mặt xuống nền sân xi măng.

Gây án xong, Nam bỏ chạy về nhà còn anh Q được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đến 10h ngày 11/4 thì tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định anh Q tử vong do vỡ sọ, dập não dẫn đến suy hô hấp, tuần hoàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Vụ Trang Nemo gây rối trật tự công cộng: 1 bị can tử vong do đột quỵ

Ngày 12/4, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, liên quan đến vụ Trang Nemo cùng 4 đồng phạm bị truy tố tội "Gây rối trật tự công cộng", Cơ quan điều tra TP.HCM đã đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Phước Tuấn (SN 1991, ngụ TP.HCM) do bị can Tuấn đã đột quỵ và tử vong.

Trang Nemo đến TAND quận 1 hôm 22/11/2022. Ảnh: CTV

Trong vụ án này, 4 bị can đều bị truy tố tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo, SN 1992, ngụ TP.HCM), Phạm Quyền Quy (SN 1999, ngụ quận 7), Nguyễn Ngọc Khương (Nụ, SN 1999, ngụ quận 8), Phan Hoàng Nam (SN 1998, ngụ quận 1).



Trước đó, ngày 11/4, VKSND quận 1 đã hoàn tất cáo trạng, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Trang Nemo và đồng phạm sau khi TAND quận 1 đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung hồi tháng 11/2022.



Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang và chị Trần Nguyễn Trà My xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Khoảng 14h45 ngày 16/1, chị My cùng chị Phạm Lệ K, Trần Thị H.Y đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng chị Y vào cửa hàng để xin lỗi, còn chị K đứng bên ngoài.

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi My đang xin lỗi Trang thì chị K vào cửa hàng. Sau đó giữa K và Trang nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát.