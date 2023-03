TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nuốt ma túy vào bụng để phi tang; bắt nghi can vụ tử vong bất thường ở TP.HCM

Nuốt ma túy vào bụng để phi tang, người đàn ông bị cảnh sát đưa đến bệnh viện gắp ra

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong quá trình bắt giữ, một đối tượng đã nuốt ma túy vào bụng nhằm phi tang.



Theo cơ quan điều tra, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 18/3, tại trước số 167 Xuân Diệu, phường Quảng An, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an quận Tây Hồ phối hợp Công an phường Quảng An bắt quả tang đối tượng Lê Thúc Tốt (SN 1989, quận Tây Hồ) có hành vi tàng trữ chất ma tuý.

Đối tượng Đinh Thế Hải (trái) đã nuốt ma túy vào bụng khi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CACC

Tốt khai nhận đang trên đường mang ma tuý về nhà để sử dụng. Kết quả giám định số tang vật thu được là 0,131 gram heroin. Mở rộng điều tra, cùng ngày, Công an quận Tây Hồ tiến hành bắt giữ đối tượng bán ma tuý cho Tốt là Đinh Thế Hải (SN 1972, ngõ 238 Âu Cơ, quận Tây Hồ).

Đáng chú ý, khi bị bắt, Hải đã chống đối và nuốt gói heroin vào bụng nhằm phi tang. Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an quận Tây Hồ đã đưa đối tượng đến bệnh viện gắp gói ma tuý mà Hải đã nuốt ra khỏi bụng. Qua giám định, gói heroin có khối lượng 0,125 gram.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, Công an quận Tây Hồ phát hiện, thu giữ thêm 3 gói heroin có khối lượng 2,352 gram và các dụng cụ để chia, đóng gói ma tuý trong nhà Hải.

Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Đinh Thế Hải đã khai nhận việc bán ma tuý cho các con nghiện khác để hưởng lợi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt nghi can liên quan vụ người đàn ông tử vong bất thường ở TP.HCM

Ngày 19/3, một nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 8 (TP.HCM) đã bắt giữ nghi can liên quan cái chết của ông P.H.T. (37 tuổi) ở chung cư Green River (phường 6, quận 8).

Clip: Công an khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể người đàn ông tử vong bất thường tại chung cư Green River, quận 8, TP.HCM, về nhà xác để điều tra nguyên nhân. Nguồn: Zing

Danh tính nghi can chưa được tiết lộ. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nguồn tin cho biết bước đầu, nghi can thừa nhận dùng tay đánh ông T.



Trước đó chiều 18/3, cảnh sát nhận tin báo về việc ông T. tử vong tại căn hộ ở tầng 12, chung cư Green River.

Qua ghi nhận lời khai những người liên quan, cảnh sát xác định rạng sáng cùng ngày, ông T. nhậu với bạn, sau đó xuống sảnh chung cư rồi bị một người đánh. Sau đó, ông T. gọi bạn dìu lên phòng ngủ, đến chiều thì được phát hiện tử vong.

Phát hiện súng tự chế trong hành lý hành khách tại sân bay Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 19/3, Trung tâm An ninh hàng không - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện kiện hàng chứa súng tự chế ở sân bay.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: LLCC

Trước đó, khoảng 6h20 ngày 14/3, trong quá trình giám sát màn hình máy soi chiếu tại nhà ga hàng hoá (Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng), nhân viên an ninh sân bay phát hiện một kiện hàng có linh kiện rời của súng tự chế bằng kim loại.

Linh kiện này lắp lại thành 1 khẩu súng hoàn chỉnh và 2 viên đạn vỏ bằng đồng (còn nguyên hạt nổ, bên trong có thuốc).

Theo Trung tâm An ninh hàng không, kiện hàng này được một nhân viên giao hàng tên P.T.T (SN 1973, thường trú tại Thanh Khê) gửi từ Đà Nẵng ra Hà Nội.

Qua làm việc, ông T thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng sau đó đã lập biên bản vi phạm, đồng thời chuyển hồ sơ và tang vật cho Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) điều tra theo thẩm quyền.

Khởi tố kẻ dùng "bom xăng" khống chế cháu bé 4 tuổi để đòi nợ

Như Dân Việt đã thông tin: Cuối chiều 19/3, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Quý Phương (29 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Phương. Ảnh: Tuệ Mẫn

Phương chính là đối tượng đã dùng "bom xăng" khống chế cháu L.A.T (4 tuổi, con của anh L.V.T., ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để đòi nợ vào ngày 10/3 gây chấn động dư luận.

Như tin đã đưa, chiều 10/3, sau khi nhiều lần đòi 680 triệu đồng tiền nợ từ anh V.T. bất thành, Phương mang theo một can xăng tìm đến nhà trọ của anh V.T. để tiếp tục đòi nợ.

Tại đây, Phương đã vào nhà khống chế cháu T. nhằm uy hiếp anh V.T. và người nhà. Kế đó Phương đã đổ xăng lên toàn bộ người của mình, tay cầm hộp quẹt và đe dọa đốt nhà nếu anh V.T. không trả nợ.

Nhận thông tin, ông Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng tìm cách khống chế đối tượng, giải cứu cháu T. thành công. Đồng thời công an cũng vây bắt được đối tượng Phương.

Tại cơ quan công an, Phương khai anh V.T. là thầu xây dựng đã nợ Phương số tiền 680 triệu đồng từ năm 2020. Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, Phương đã tìm đến nơi ở của anh V.T. để đòi. Khi tìm đến nhà phát hiện cháu T. ở nhà một mình nên đối tượng đã đột nhập vào nhà, khóa cửa và dùng xăng khống chế cháu T. để uy hiếp anh V.T. trả nợ.

Hiện công an tiếp tục xác minh điều tra vụ án.

Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng vụ 300 người bị lừa khi chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Lương Bằng (27 tuổi), Lương Minh Tín (27 tuổi, cùng ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên) và Lương Hoàng Tín (33 tuổi, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) cùng về tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Hoàng Tín. Ảnh: Hữu Toàn

Theo đó, 3 đối tượng trên đã có hành vi thuê người khác sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử giả làm nhân viên "Trung tâm hỗ trợ tư vấn thẻ tín dụng" của các ngân hàng để tư vấn dịch vụ chuyển đổi tiền từ tài khoản tín dụng sang tài khoản thanh toán để chủ thẻ cung cấp thông tin tài khoản thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2022 đến giữa tháng 3/2023, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của 300 chủ thẻ tín dụng.

Một số thiết bị liên quan vụ án. Ảnh: Hữu Toàn

Trước đó, ngày 13/3, tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên), lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản; thu giữ nhiều chứng cứ tài liệu và hơn 10 máy tính để bàn, laptop cùng với một số thiết bị kết nối Internet, điện thoại di động… liên quan đến hoạt động tội phạm.



Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.