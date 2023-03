Tuyên án vụ Ngân hàng Đông Á

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 17/3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình, Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C) và đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Các bị cáo trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng Đông Á. Ảnh: Chinh Hoàng

Vào lúc 14h30, phiên tòa bước vào phần tuyên án. Trước đó, nêu quan điểm luận tội, đại diện VKSND TP.HCM đánh giá trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình có vai trò chủ mưu, cầm đầu, cáo trạng truy tố bị cáo Bình và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.



Bị cáo Trần Phương Bình lãnh tiếp 20 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo VKS, bị cáo Trần Phương Bình biết rõ hồ sơ vay vốn được lập khống, nhưng vẫn chỉ đạo các thuộc cấp tại DAB Sở giao dịch tiếp nhận hồ sơ của 5 công ty trong nhóm M&C vay và nhận tài sản đảm bảo là quyền sử dụng 62.000m2 trên cho 5 khoản vay, mà không cần thẩm định giá tài sản và phương án kinh doanh, lập tờ trình đưa lên để bị cáo Bình ký duyệt cho vay.

Ngoài ra, bị cáo Bình bị xác định đã bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu cho M&C trái quy định, gây thiệt hại hơn 460 tỷ đồng (trong đó 146 tỷ đồng tiền gốc, còn lại là lãi). Theo VKS, bị cáo Trần Phương Bình biết sai, nhưng vẫn đồng ý cấp tín dụng cho nhóm 5 công ty của bị cáo Khánh.

Đối với bị cáo Phùng Ngọc Khánh, VKS nhận định bị cáo đã lập nhiều hồ sơ không đủ điều kiện vay vốn, lập ra nhiều pháp nhân nhằm mục đích vay vốn gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 5.500 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (64 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) 20 năm tù, Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C) mức án 19 năm tù, các bị cáo khác bị đề nghị mức án 2-12 năm tù về cùng tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Tổng hợp với 3 án tù chung thân trong các vụ án trước (đều về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của ngân hàng Đông Á), mức án tổng hợp được đề nghị cho bị cáo Bình là chung thân, bị cáo Phùng Ngọc Khánh là 30 năm tù.

Các bị cáo còn lại, Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch): 7 năm tù; Nguyễn Chí Công (cựu Phó phòng Tín dụng DAB Sở Giao dịch): 5 năm tù; Vũ Thị Thanh Hoa (cựu Trưởng phòng Tín dụng DAB Sở Giao dịch): 3 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB): 1 năm 6 tháng; Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó Giám đốc Sở Giao dịch): 1 năm 6 tháng và Trần Hoài Ân (cựu cán bộ tín dụng DAB Sở Giao dịch): 4 năm 6 tháng.

Đây là vụ án thứ 4 mà bị cáo Trần Phương Bình bị truy tố và đưa ra xét xử. Trong 3 vụ án trước, bị cáo Trần Phương Bình đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB và đang phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân (2 bản án tù chung thân và 1 bản án 10 năm tù).

Cáo trạng của vụ án này xác định, cuối năm 2012, DAB cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng. Nhóm này gồm: Công ty Ngôi Sao (vay 400 tỷ đồng), Công ty Liên Phát (vay 400 tỷ đồng), Công ty Phát Vạn Hưng (vay 410 tỷ đồng), Công ty Biển Bạc vay (380 tỷ đồng), Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng và Công ty CP M&C (vay hơn 146 tỷ đồng).

Tài sản đảm bảo chung cho những khoản vay trên là một phần giá trị quyền sử dụng khu đất diện tích hơn 62.000m2 thuộc dự án 7,6 ha tại phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

VKS cáo buộc những sai phạm của ông Bình vi phạm quy định Luật Các tổ chức tín dụng, quy chế bảo lãnh ngân hàng và điều lệ của DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.

Cục Hải quan TP.HCM họp báo vụ nhiều nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 17/3, Cục Hải quan TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin liên quan vụ 4 tiếp viên Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) bị tạm giữ do nghi vận chuyển hơn 10kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Tại buổi họp báo, trả lời báo chí, đại diện Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết khi tiến hành soi chiếu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu đã phát hiện nghi vấn hành lý của 4 tiếp viên hàng không.

Số tuýp kem đánh răng chứa ma túy.

Ngay sau đó, Cục Hải quan đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng gồm Đội Kiểm soát ma túy - Cục Hải quan TP.HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM (PC04), Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để tiến hành kiểm tra trọng điểm 4 đối tượng nêu trên.

Số ma túy thu được.

Hải quan TP.HCM kiểm tra số ma túy.

Kết quả kiểm tra cho thấy có tổng cộng 8.400 gram viên nén màu xám và 3.080 gram chất bột màu trắng (theo cân điện tử tại Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu).

Các đối tượng cất giấu, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng. Tiến hành lấy mẫu thử nhanh (bằng vali thuốc thử), các mẫu thử có phản ứng dương tính với thuốc thử Methamphetamine, Ketamine.

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp – Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết, sau khi phát hiện ma túy, các tiếp viên tỏ ra sửng sốt khi biết có ma túy trong tuýp kem đánh răng.

"Họ khóc và khai rằng khi ở Pháp đã được một người (chưa xác định danh tính) nhờ "xách tay một số hàng hóa về nước" và trả công hơn 10 triệu đồng. Đồng thời do quá mệt mỏi khi vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài tuýp kem, không thấy có gì bất thường nên đồng ý xách về", ông Nghiệp thông tin.

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp – Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM thông tin với báo chí. Ảnh: Đăng Khôi

Hiện Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành trưng cầu giám định tang vật nghi vấn là ma túy đã thu giữ trong vụ việc trên. Sau khi có kết quả giám định, đơn vị sẽ có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an TP.HCM tiếp nhận điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 16/3, trên chuyến bay VN10 từ Pháp về TP.HCM, khi lực lượng hải quan tiến hành thủ tục soi chiếu một vali của đoàn tiếp viên trên chuyến bay thì phát hiện vali của 4 tiếp viên nghi vấn có chất cấm.

Theo đó, chuyến bay VN10 chặng bay CDG-SGN đáp lúc 8h10 ngày 16/3, Đội Hải quan hành lý nhập đã kiểm tra 4 nữ tiếp viên hàng không của Hãng VietNam Airlines mang tên T., Q., V., N. cùng hành lý.

Qua kiểm tra, hải quan phát hiện bên trong hành lý có chứa chất cấm (nghi ngờ là ma túy) được chứa trong các hộp kem đánh răng.

Đội Hải quan hành lý nhập đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM tiến hành điều tra, làm rõ.

Xóa sổ đường dây đánh bạc liên tỉnh do "nữ quái" cầm đầu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức lô đề.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo đó, vào tháng 12/2022, lực lượng chức năng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, hoạt động trên toàn địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Sau thời gian điều tra, tối 16/3, hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ tiến hành bắt quả tang đối với Phạm Thị Thanh (SN 1973, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu), Lê Thị Sáu (SN 1973), Nguyễn Hữu Thông (SN 1970, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Võ Thị Kim Sơn (SN 1973, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN1978, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) và Nguyễn Thị Phương Oanh (SN 1981, trú đường Trưng Nữ Vương).

Tang vật thu giữ hơn 44 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại, 4 máy tính cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, hằng ngày nhóm thu, nhận, chuyển tịch đề từ "đại lý" khác trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thông qua tin nhắn điện thoại, các trang mạng xã hội… với số tiền đánh bạc từ 200 triệu đến 500 triệu đồng.

Công an xác định, đường dây này đa phần là nữ giới, do Phạm Thị Thanh cầm đầu. Sơ bộ tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong đường dây này kể từ tháng 6/2022 đến nay khoảng gần 60 tỷ đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Xe ô tô BMW mất lái lao xuống kênh, người phụ nữ tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 0h5 ngày 17/3, tại khu vực tổ 25, khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang một chiếc xe ô tô BMW bất ngờ mất lái rồi lao xuống kênh khiến người phụ nữ trên xe tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn, xe ô tô BMW mất lái lao xuống sông. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Phan Thị Ngọc D (SN 1986, trú tại phường Bình Đức, TP.Long Xuyên) điều khiển xe ô tô hiệu BMW, biển kiểm soát 67A-135.27, khi lưu thông đến khu vực Cống thứ 2, cặp kênh Cây Dông (thuộc tổ 25, khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, TP.Long Xuyên), chị D để xe va chạm vào gờ bó cống thứ 2, rồi xe tiếp tục lao xuống kênh Cây Dông.

Người dân gần khu vực đó phát hiện ứng cứu, đưa chị D ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu, nhưng chị đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm phương tiện. Ảnh: Tiến Tầm

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các đội nghiệp vụ Công an TP.Long Xuyên phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và phương tiện để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.



Huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu): Liệu có chuyện "bảo kê" cho hành vi mua bán, vận chuyển gỗ quý trái phép như chủ xưởng tố?

Không “bảo kê” cho việc khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ quý, đó là khẳng định của đại diện UBND huyện Sìn Hồ và Hạt Kiểm lâm với phóng viên Dân Việt. Thế nhưng, người dân có quyền đặt câu hỏi, tại sao những hành vi vi phạm trên diễn ra từ lâu, nhưng phải đến khi Dân Việt phanh phui, cơ quan chức năng mới xử lý?