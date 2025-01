TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Triệt phá đường dây cá độ 1.200 tỷ đồng; 1 nguyên Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị bắt

Triệt phá đường dây cá độ 1.200 tỷ đồng thuộc nhà cái IBET do Hiếu "Dế" cầm đầu

Ngày 21/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 16 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, trong đường dây cá độ bóng đá lên tới 1.200 tỷ đồng.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện và triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web agbong88 tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Người cầm đầu đường dây này là Trần Trung Hiếu (biệt danh Hiếu "Dế", SN 1990, trú tại phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai). Hiếu từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Trần Trung Hiếu, tức Hiếu "Dế", cầm đầu đường dây. Ảnh: Bộ Công an.

Đường dây của Hiếu quy tụ nhiều đối tượng hình sự khét tiếng tại địa phương, với hồ sơ dày đặc tiền án, tiền sự. Chúng hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an ninh xã hội, làm suy giảm nếp sống văn minh, đồng thời gây ra thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần cho các gia đình, cộng đồng, cũng như là nguồn gốc của nhiều tội phạm và tệ nạn khác.

Sau thời gian dài theo dõi và thu thập bằng chứng, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cùng các lực lượng chức năng khác, đồng loạt triệu tập các đối tượng và khám xét nhiều địa điểm tại Đồng Nai.

Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 CPU, số tiền mặt 1 tỷ 110 triệu đồng, cùng nhiều tài liệu và đồ vật liên quan.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định cuối năm 2023, Trần Trung Hiếu đã lập tài khoản "siêu tổng đại lý" (Super Master) NC84 trên trang web cá cược agbong88 thuộc nhà cái quốc tế IBET. Hiếu sau đó chia nhỏ tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp dưới và giao cho các đối tượng khác để tổ chức đánh bạc tại Đồng Nai và các địa phương lân cận. Tổng số tiền giao dịch của tài khoản NC84 từ ngày 27/11 đến 31/12/2024 là 106 tỷ đồng. Từ cuối năm 2023 đến nay, tổng số tiền mà đường dây này sử dụng cho hoạt động cá độ ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố thêm các đối tượng liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi những người có liên quan trong vụ án nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Một nguyên Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị bắt

Ngày 21/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, chiều 20/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Lê Văn Biền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Hoàng Lộc Ninh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và Lê Năng Dũng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thọ Xuân về tội "Giả mạo trong công tác".

Các quyết định, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Công an Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Lê Văn Biền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Hoàng Lộc Ninh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và Lê Năng Dũng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thọ Xuân về tội "Giả mạo trong công tác". Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Theo điều tra của Công an tỉnh Thanh Hoá, trước đó, mặc dù đơn vị chủ đầu tư mới chỉ tiến hành chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa Lam Sơn tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân với số tiền 1.264.302.450 đồng, tương ứng với diện tích được đền bù, giải phóng mặt bằng là 11.460,7 mét vuông và tương đương với 1/4 diện tích đất của dự án. Nhưng, Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng đã lợi dụng việc được giao là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng giải phóng mặt bằng đã soạn thảo, ký và gửi tờ trình cho UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh là chủ đầu tư đã thực hiện xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 41.975 mét vuông tại xã Thọ Xương cho chủ đầu tư.

Căn cứ vào hành vi, mức độ vi phạm của các đối tượng, ngày 17/1/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ông lão 87 tuổi bị bắt sau hơn 35 năm trốn truy nã

Theo Công an TP.Hải Phòng, mới đây Tổ công tác Đội 3 gồm những cán bộ dày dặn kinh nghiệm của Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP.Hải Phòng đã lên kế hoạch cụ thể truy bắt 3 đối tượng truy nã thuộc loại “trốn sâu, trốn lâu” về điều tra, xử lý.

Tổ công tác dẫn giải đối tượng Đào Văn Thuyết tại sân bay. Ảnh CAHP.

Các đối tượng bị bắt gồm Đào Văn Thuyết, 87 tuổi, ở phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, bị Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng truy nã về hành vi tham ô tài sản XHCN từ 17/12/1990; Đỗ Thị Ngạch, sinh năm 1958, ở phố Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, bị Cơ quan CSĐT – Công an TP.Hải Phòng truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 4/6/1999 và Phạm Huy Anh, sinh năm 1992, ở ngõ Hàng Gà, phường Cát Dài, quận Lê Chân, bị Cơ quan CSĐT – Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 27/12/2024.

Theo đó, Tổ công tác được sự giúp đỡ của các đơn vị công an địa phương đã bắt ông Đào Văn Thuyết vào sáng ngày 9/1/2025. Tiếp theo, ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là vùng đất miệt vườn, trường hợp Đỗ Thị Ngạch được đổi tên thành Nguyễn Thị Hóa, khai tăng thêm 3 tuổi và sinh sống gần như ẩn dật, không quan hệ với bà con hàng xóm. Sáng 10/1/2025, Nguyễn Thị Hoá đã được đưa lên trụ sở Công an xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để rồi xác định bà ta chính là Đỗ Thị Ngạch.

Ngay sau đó, Tổ công tác đưa 3 đối tượng về TP.Hải Phòng để bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý.

Vụ gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương lãnh án 6 năm tù

Chiều 21/1, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng 16 bị cáo liên quan trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Vụ án xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Các bị cáo trong vụ án này đều bị truy tố về tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt ông Lê Tiến Phương 6 năm tù. Cùng tội danh, ông Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, nhận mức án 5 năm tù, cộng thêm 5 năm tù từ bản án trước, tổng hình phạt là 10 năm tù.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Phong, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, bị tuyên phạt 4 năm tù; ông Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nhận án 2 năm tù giam. Ông Xà Dương Thắng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng và Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, bị tuyên phạt 4 năm tù.

Ông Lê Tiến Phương (đứng đầu) và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: Đ.X.

12 bị cáo còn lại, là những cá nhân từng làm việc tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Bình Thuận, bị xử phạt từ 20 tháng tù cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam.

Tại phiên tòa, đa số các bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng nêu, đồng thời đưa ra các tình tiết giảm nhẹ và bày tỏ mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX nhận định các bị cáo là cán bộ lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Bình Thuận, được giao quản lý, thẩm định tài sản của nhà nước đã cùng các bị cáo tại công ty thẩm định giá đất, theo luật, phải đảm bảo việc sử dụng hậu quả tài sản của Nhà nước, không để thất thoát lãng phí. Song các bị cáo đều không tuân thủ đúng quy định xác định giá đất.

Các bị cáo đều nhận thức rõ được các nội dung cần xác định khi định giá đất, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, cộng đồng và nhà đầu tư, tính toán tỷ lệ đất được bán hằng năm, tách riêng giá đất nhà cao tầng với các loại đất khác để tính giá, phù hợp tình hình địa phương. Các bị cáo ở vai trò trách nhiệm và các khâu khác nhau song đều đồng thuận với giá sai quy định do đơn vị thẩm định đưa ra.

Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội giản đơn, trách nhiệm chính thuộc về các bị cáo trực tiếp có trách nhiệm quản lý tài sản nhà nước, như ông Phương.

Về dân sự, hậu quả vụ án được xác định 308 tỷ đồng. Đây là tiền lẽ ra chủ đầu tư, Công ty CP Rạng Đông phải nộp cho tỉnh Bình Thuận nhưng do sai phạm của các bị cáo mà công ty chưa phải nộp. Vì vậy, cần buộc công ty nộp lại tiền này. Tòa ghi nhận Công ty Rạng Đông, Công ty khu đô thị du lịch biển Phan Thiết và gia đình các bị cáo đã nộp đủ tiền này, vì vậy cần trả lại cho tỉnh Bình Thuận số tiền này.

UBND tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm quản lý, sử dụng số tiền trên đúng quy định pháp luật. Do hậu quả vụ án đã được khăc phục toàn bộ, tài sản bị kê biên, ngăn chặn của các bị cáo được giải tỏa.

Trước đó, trong phần tự bào chữa, ông Lê Tiến Phương trình bày rằng dự án được thực hiện trong thời điểm Luật Đất đai 2013 vừa có hiệu lực, khiến các cơ quan địa phương còn nhiều lúng túng trong việc triển khai. Ông cũng thừa nhận hạn chế trong lĩnh vực định giá đất theo phương pháp thặng dư và cho rằng những áp lực về ngân sách và tiến độ đã khiến ông ưu tiên đẩy nhanh dự án, với mục tiêu xây dựng khu đô thị văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, ông thừa nhận đã không phát hiện ra những sai phạm được Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát chỉ rõ sau này.

Cáo trạng thể hiện, Công ty Regent International OverSeas Corp (Hồng Kông) được Chính phủ đồng ý cho đầu tư dự án Ocean Dunes Golf Club (sân golf Phan Thiết), với quy mô 62ha.

Năm 2013, Công ty Rạng Đông mua lại toàn bộ cổ phần của Regent International OverSeas Corp tại Công ty TNHH MTV Golf và Câu lạc bộ golf Phan Thiết với giá 2,5 triệu USD. Từ đây, Công ty Rạng Đông được tiếp tục thực hiện dự án, sau đó nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Tháng 11 cùng năm, bị cáo Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận, cho Công ty Rạng Đông kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, quyền và lợi ích của chủ đầu tư cũ.

Có giấy phép, Công ty Rạng Đông lại đề nghị chính quyền tỉnh "xin chuyển đổi đất sân golf sang đất ở đô thị tại dự án Ocean Dunes Golf Club".

Trên cơ sở các văn bản đề nghị của Công ty Rạng Đông và ý kiến tham mưu, ngày 13/3/2014, bị cáo Lê Tiến Phương ký công văn số báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương về chuyển đổi mục đích sử dụng đất của sân golf Phan Thiết sang đất ở đô thị.

Hai tháng sau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp và thống nhất kết luận đồng ý để UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ diện tích 62ha đất sân golf sang xây dựng khu đô thị tại dự án Ocean Dunes Golf Club của Công ty Rạng Đông.

Tháng 10/2014, Thủ tướng Chính phủ có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh sân golf Phan Thiết, nội dung đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. UBND tỉnh Bình Thuận cần giải quyết các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Được sự đồng ý của Thủ tướng, UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo xin chủ trương, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý; sau đó chỉ đạo các sở, ngành tham mưu, làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.Phan Thiết, cấp giấy phép quy hoạch khu đô thị tại khu vực dự án sân golf Phan Thiết.

Chính quyền tỉnh cũng hướng dẫn Công ty Rạng Đông lập quy hoạch chi tiết; cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của TP.Phan Thiết và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP.Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận.

Tháng 3/2015, theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bị cáo Lê Tiến Phương ký giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi lần thứ sáu) điều chỉnh nội dung đầu tư từ Dự án Ocean Dunes Golf Club (Dự án sân golf Phan Thiết) thành Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Quyết định của bị cáo Phương cũng đồng thời điều chỉnh ngành nghề kinh doanh thành: Kinh doanh bất động sản, tư vấn môi giới đấu giá bất động sản, dịch vụ lưu trú ngắn ngày...

Tiếp đến, ông Phương ký ban hành quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỷ lệ 1/500 đối với khu đất sân golf. Trong đó, cơ cấu sử dụng đất gồm 363.534m2 đất ở kết hợp thương mại dịch vụ, còn lại là diện tích đất công cộng, công trình giao thông, công viên, cây xanh... và không bố trí 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội.

Sau đó, Lê Tiến Phương và các bị cáo tại các sở, ngành, đơn vị liên quan đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc xây dựng, thẩm định phương án giá đất và phê duyệt giả đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tới tài sản Nhà nước.

Giám định thể hiện, hành vi phê duyệt giá với hơn 10ha đất ở quy hoạch nhà cao tầng tại dự án trái quy định, gây thiệt hại hơn 154 tỷ đồng. Việc định giá với hơn 25ha nhà thấp tầng cũng trái pháp luật, gây thêm thiệt hại 154 tỷ đồng. Cơ quan điều tra do vậy xác định các bị can trong vụ gây thiệt hại tổng cộng hơn 308 tỷ đồng.

Bắt giữ gã trai lột sạch tài sản của bạn tình trong khách sạn sau khi ân ái

Ngày 21/1, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã bắt giữ Huỳnh Văn Tài (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương) về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài nên Tài nảy sinh ý định cướp tài sản. Mục tiêu của Tài là những phụ nữ độc thân muốn tìm bạn trai để "tâm sự".

Đối tượng sau đó đã lên một app tìm bạn rồi tạo tài khoản, lân la làm quen với chị N. (28 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM). Sau nhiều lần tán tỉnh, cả hai hẹn nhau đến khách sạn.

Huỳnh Văn Tài tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Sáng 12/1, Tài lái xe máy từ Bình Dương đến huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đón người tình. Trên đường đi, Tài mua lon nước yến cùng 5 viên thuốc an thần nghiền nát rồi bỏ vào cốp xe.

Đến 11 giờ cùng ngày, cả hai gặp nhau và Tài chở chị N. vào khách sạn trên địa bàn xã Hưng Long, huyện Bình Chánh để "tâm sự".

Tại đây, Tài đi tắm rồi yêu cầu chị N. đi tắm. Lợi dụng thời điểm này, Tài pha thuốc vào lon nước yến rồi mời chị N. uống, đồng thời sử dụng iPhone, bật chế độ máy bay đặt trên kệ tivi và bí mật quay lại cảnh quan hệ tình dục.

Sau khi cả hai ân ái xong, Tài mời chị N. uống hết phần nước còn lại. Do thấm thuốc nên chị N. ngủ trên giường. Tài lột 17 vòng tay bằng vàng, lấy điện thoại (tổng tài sản khoảng 50 triệu đồng) của nạn nhân xong rồi tẩu thoát.

Tỉnh dậy, phát hiện người tình đã biến mất cùng số tài sản của mình, chị N. đến cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Tài. Ngoài vụ việc trên, Tài còn khai trước đó gây ra các vụ cướp với thủ đoạn tương tự tại nhà nghỉ trên địa bàn TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một vụ ở khách sạn trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp và 1 vụ ở khách sạn trên đường Linh Xuân, TP.Thủ Đức (cùng TP.HCM).

Công an huyện Bình Chánh đề nghị ai là nạn nhân của Huỳnh Văn Tài hãy đến Công an huyện Bình Chánh trình báo, phục vụ công tác điều tra.