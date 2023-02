Phát hiện đôi vợ chồng chết trong nhà ở Hà Nội

Như Dân Việt đã đưa tin: Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội, một chỉ huy Công an thị xã Sơn Tây cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Ngôi nhà xảy ra vụ án được phong tỏa. (Ảnh: S.T.). Nguồn: Dân Trí

Tuy nhiên, nhận định ban đầu của cơ quan điều tra là do mâu thuẫn tình cảm, người chồng đã giết vợ, sau đó tự tử. Cảnh sát chưa tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy có người khác đột nhập để giết người hay cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 18h ngày 31/1, Công an phường Quang Trung nhận tin báo về việc phát hiện 2 thi thể tại phòng ngủ số nhà 155 Phùng Khắc Khoan. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng xác minh 2 người là vợ chồng và sống tại ngôi nhà này.

Theo VKSND thị xã Sơn Tây, tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan chuyên môn xác định cả 2 người tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên một tấm đệm trải ở sàn nhà. Người chồng có nhiều vết đâm rách ở vùng đầu, còn người vợ bị một vết đâm ở bụng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều vết máu và một con dao dài khoảng 15cm, loại gọt hoa quả.

Bắt quả tang 4 cán bộ đánh bạc tại trụ sở

Xác nhận với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện đang điều tra vụ đánh bạc xảy ra tại trụ sở Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung.

Đánh bài ăn tiền là hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết), lực lượng của Công an huyện Hà Trung đã bắt quả tang 4 cán bộ công tác tại Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung đang đánh bài ăn tiền.

Hiện danh tính 4 cán bộ tham gia đánh bạc và số tiền cụ thể thu giữ trên chiếu bạc chưa được Công an huyện Hà Trung công bố chi tiết.

Cuộc đột nhập ly kỳ cuỗm hơn 100 lượng vàng của tên trộm táo tợn

Như Dân Việt đã thông tin: Tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) khai nhận, vào khoảng 22h ngày 28/1 (mùng 7 Tết), Nu đón xe ôm từ nhà trọ tại khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đến trước tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc (367 Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM) tìm cách đột nhập vào bên trong để trộm.

Phạm Văn Nu (giữa bên trái) trộm 100 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc (367 Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM) đã bị bắt. Ảnh: CACC

Khoảng 23h, Nu thấy xung quanh không có người, cửa hàng đóng cửa, tắt điện nên leo lên cột điện cách đó 0,5 mét, nhảy qua mái tôn rồi đi bộ qua ban công tầng 1 tiệm vàng.

"Khi tiếp cận bên trong, tôi lấy 2 cây tua vít dài khoảng 20cm, một thanh sắt dài khoảng 20cm đầu dẹt mang theo trong ba lô, dùng để phá cửa kính ở tầng 1. Đến khoảng 0h30 tôi phá xong cửa rồi dùng kềm cắt dây điện phía trước ban công, đột nhập đi vào bên trong", Nu khai.

Nu đi xuống tầng trệt, tiếp cận các tủ kính chứa nhiều vàng trang sức như nhẫn, dây chuyền, lắc, ximen, kiềng cổ…, thấy có chìa khóa có gắn sẵn ở tủ nên mở ra.

Nu đã lấy toàn bộ số vàng hơn 100 lượng cho vào ba lô rồi tẩu thoát ra ngoài bằng lối cũ, đi bộ ra ngã tư Ga, bắt xe ôm về lại nhà trọ cất giấu số vàng ở nhà vệ sinh của sân thượng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng PC02, Công an TP.HCM đã nhanh chóng phối hợp với Công an quận 12 điều tra, truy xét nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định được kẻ trộm tẩu thoát xuống Bình Dương nên Phòng PC02, Công an quận 12 phối hợp Công an tỉnh Bình Dương truy bắt.

Số vàng Phạm Văn Nu ăn trộm ở tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc (367 Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM) hơn 100 lượng. Ảnh: CACC

Đến 18h30 ngày 30/1, công an ập vào nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bắt giữ Nu, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan. Nu khai không có việc làm, mới từ quê lên, trước đó đã một số lần tới tiệm vàng trên để mua bán và phát hiện nơi này không có bảo vệ, an ninh lỏng lẻo nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Cũng theo Công an TP.HCM, qua quá trình đấu tranh, Nu còn thừa nhận trong khoảng thời gian tháng 11/2021 đã đột nhập một tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót (phường An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương) lấy đi nhiều tài sản gồm lắc, bông tai, dây chuyền, nhẫn… trị giá khoảng 780 triệu đồng. Nu chia nhỏ lẻ số vàng này bán cho các tiệm ở khu vực Tân Uyên và Tân Phước Khánh, tỉnh Bình Dương.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, sáng 31/1, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt đối tượng Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) trộm 100 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc (367 Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM) đêm 30/1. Theo ước tính, số vàng này được quy đổi ra tiền có trị giá gần 6,8 tỷ đồng.

Vụ nhận hàng tỷ đồng "làm luật" 5.000 lượt xe ở Nghệ An: Công an bắt thêm 2 Phó Chi cục trưởng Hải quan

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ", tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can. Trong đó có 2 Phó chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.



Trước đó, cơ quan chức năng tiến hành tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Phan Văn Nhâm - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn về hành vi “Nhận hối lộ”. Ảnh: CA

Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Cảnh Dũng và Lê Đình Sơn cùng là Phó Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Lưu Hồng Lân - Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ, Vũ Hồng Hải - công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Trước đó, ngày 29/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về hành vi "nhận hối lộ", gồm: Phan Văn Nhâm (SN 1964) - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan của khẩu quốc tế Nậm Cắn, Ngô Xuân Khang (SN 1968) - Đội trưởng Đội nghiệp vụ và Đặng Minh Sơn (SN 1973), cán bộ Đội nghiệp vụ, cùng về hành vi "Nhận hối lộ".

Cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Đinh Thị Hòa (SN 1980), Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite về hành vi đưa hối lộ.

Bước đầu, làm rõ hành vi từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, các cán bộ hải quan trên đã nhận hơn 2 tỷ đồng để làm thủ tục cho 5.100 xe ô tô quá tải qua cửa khẩu Nậm Cắn.

Đột kích vũ trường giữa đêm, phát hiện 64 người dương tính với chất ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/2, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt quả tang hàng chục thanh niên sử dụng ma túy trong vũ trường New Phương Đông.

Thông tin ban đầu, lúc 0h ngày 31/1, lực lượng Công an quận Hải Châu bất ngờ đột kích vũ trường New Phương Đông, phát hiện nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, nhóm đối tượng Võ Ngọc Phi (SN 1993), Phan Văn Kiếm (SN 2000, cùng trú tỉnh Quảng Nam) và một số đối tượng khác bị phát hiện tàng trữ trái phép 30,5 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 2 gói ketamin.



Lực lượng chức năng khống chế tại chỗ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC

Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng xác định có 64 người dương tính với chất ma túy tại vũ trường này.

Các đối tượng Võ Ngọc Phi, Phan Văn Kiếm, Tô Ngọc Linh (SN 1990, trú tỉnh Quảng Nam) và Hồ Nhất Hải (SN 2000, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị tạm giữ hình sự về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Võ Ngọc Phi bước đầu khai nhận đã mang hơn hàng chục viên thuốc lắc vào vũ trường New Phương Đông để bay lắc mừng sinh nhật của bạn gái, nhưng bạn gái không đến.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.