Phát hiện thi thể nghi phạm bắn 3 người thương vong, phóng hỏa đốt nhà ở Vĩnh Long

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/1, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đã phát hiện thi thể của Phạm Quốc Huy tại nghĩa trang TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trên đầu của Huy có vết thương, tay vẫn cầm súng.

Thi thể của Phạm Quốc Huy được phát hiện tại nghĩa trang TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trên đầu của Huy có vết thương, tay vẫn cầm súng. Ảnh: CAĐN

Trước đó, trưa 25/1, Huy chạy xe máy đến nhà ông H.V.B (60 tuổi) ở ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít.

Sau một lúc lớn tiếng với người trong nhà, Huy rút súng bắn anh H.B.Đ (40 tuổi, con ông B), ông H.N.C (59 tuổi) và vợ ông C. là bà N.T.K.H (60 tuổi). Ông C. và bà H. là chú thím của anh Đ., nhà ở sát bên.

Sau khi nổ súng, Huy còn tạt xăng nhằm phóng hỏa đốt nhà ông B. rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường.

3 nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà H. tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh Đ. từng đi làm thuê ở Đồng Nai, vay tiền của một số người nhưng mất khả năng chi trả nên bỏ về quê. Gần đây, một số người tìm đến nhà cha anh Đ. đòi nợ nhưng không thành công.

Tang lễ của bà H. Ảnh: CTV

Chị H.T.H.Q (31 tuổi) - con gái bà H. chứng kiến cảnh mẹ mình bị bắn kể lại, thời điểm đó chị và cha mẹ vừa ăn cơm xong. Cha chị là ông C. đang nằm trên võng, mẹ chị từ nhà sau đi ra thì phát hiện Huy tìm tới nhà.

Do Huy từng đến đây đòi nợ nên bà H. quay vào thông báo với chồng và con. Lúc này, anh Đ. nhà kế bên cũng đi sang.

"Anh ta một tay cầm dao, một tay cầm súng bắn vào cha tôi nhưng hụt. Sau đó bắn tiếp một phát nữa mới trúng đầu mẹ tôi. Mẹ và cha tôi đều quỵ xuống. Thấy tôi đứng chết lặng, anh ta mới nói "tao tha cho mày" rồi sang nhà kế bên tìm anh Đ." - chị Q. kể lại.

Sau khi tìm gặp anh Đ. trong nhà, Huy nổ súng bắn rồi tạt xăng châm lửa đốt nhà. Sau đó nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Còn ông B. là cha anh Đ. cho biết, con trai mình đi làm nghề lái xe ở Đồng Nai từ lâu và trở về quê hơn nửa năm nay, chưa có việc làm. Huy từng 2 lần xuống nhà tìm anh Đ. để đòi tiền nhưng không ngờ lần này lại làm lớn như vậy.

"Người tên Huy này, từ lúc vô nhà nổ súng bắn người, rồi phóng hỏa đốt nhà chỉ hơn 5 phút" - ông B. kể.

Cũng theo ông B., lúc vụ việc xảy ra, ông đang đi rước cháu ngoại, được người thân gọi điện báo, ông vội vã trở về thì bên trong nhà đã có nhiều đồ đạc cháy rụi, nhiều người dân đang hỗ trợ dập lửa. Ba người thân bị thương cũng đã được đưa đi cấp cứu.

Điều tra vụ người phụ nữ gục chết trên xe máy

Ngày 27/1, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ người phụ nữ tử vong trên xe máy. Nạn nhân là bà T.H.K.V. (40 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức).

Công an TP.Thủ Đức phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ gục chết trên xe máy. Nguồn: Dân Trí

Khoảng 20h20 ngày 26/1, người dân chạy xe máy trên đường Trần Não hướng Cầu Sài Gòn về đường Trần Não phát hiện bà V. nằm bất động trên xe máy. Đến kiểm tra, họ gọi nhiều lần nhưng không thấy người phụ nữ phản hồi nên trình báo công an.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc đồ màu hồng nằm gục trên xe máy màu đỏ, bên cạnh có một balô.

Công an TP.Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định người phụ nữ đã tử vong. Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng chuyển về nhà xác ngay sau đó.

Cùng lúc nhận lời yêu 4 người, thiếu nữ “2K8” khiến 3 người đi tù

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/1, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến (SN 2004, ở huyện Ba Vì) án tổng hợp 7 năm tù về các tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Tòa cũng phạt Nguyễn Mạnh Lưu (SN 2003) án 5 năm tù và Triệu Đức Thịnh (SN 2004, đều ở Ba Vì) 4 năm tù về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Mạnh Lưu quen cháu Nga (SN 2008, tên bị hại đã được thay đổi) và sau 3 ngày trò chuyện, hai người đồng ý yêu đương. Thời gian này, Lưu đang đi làm thuê tại Quảng Ninh nên nhắn tin, hẹn sẽ về gặp cháu Nga vào dịp sinh nhật để đi chơi.

Tối 21/6/2022, Lưu từ Quảng Ninh về nhà, sau đó đến gặp, rủ cháu đi chơi, uống nước. Trong thời gian từ khi gặp nhau đến cuối tháng 7/2022, Lưu đã lợi dụng sự dễ dãi và thiếu hiểu biết của cháu Nga để nhiều lần quan hệ tình dục.

Cuối tháng 7/2022, cháu Nga thông báo có thai với Lưu, bảo về giải quyết. Bị cáo liền từ Quảng Ninh về Hà Nội gặp người yêu và sau khi nói chuyện, lại quan hệ tình dục. Khi đó, cháu Nga chưa đủ 16 tuổi.

Thời gian sau, Lưu nói chuyện với mẹ về việc đã quan hệ tình dục, làm cháu Nga có thai. Mẹ bị cáo đưa thiếu nữ về nhà sinh sống và chăm sóc đến khi sinh 1 bé gái.

Nga sau đó lại bế con về nhà mẹ đẻ sinh sống vì thấy Lưu đi làm xa, ít quan tâm mình, "thiếu trách nhiệm". Ngày 24/4/2023, thiếu nữ đến cơ quan công an tố giác Lưu.

Khi Lưu đầu thú, cảnh sát giám định AND và xác định bị cáo này không phải bố đẻ cháu bé nên tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện Nga còn quan hệ tình dục với 3 thanh niên khác.

Điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Văn Tiến 8 lần thực hiện hành vi giao cấu với Nga, gồm 7 lần đầu giao cấu khi Nga chưa đủ 13 tuổi, Tiến chưa đủ 18 tuổi. Lần quan hệ cuối cùng của 2 người vào tháng 9/2022, khi Tiến đã trên 18 tuổi, Nga trên 13 tuổi.

Do vậy, bị cáo Tiến phạm 2 tội gồm "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi"

Với bị cáo Triệu Đức Thịnh, Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022, Thịnh 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với Nga, gồm 2 lần thiếu nữ đã trên 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi. Thời điểm này, Thịnh chưa đủ 18 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Lần thứ 3 và lần thứ 4, Thịnh quan hệ tình dục với cháu Nga khi anh ta đã trên 18 tuổi nên phạm vào tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Người thứ 4 quan hệ tình dục với Nga là Nguyễn Ngọc Thắng (SN 2005) và người này là bố của bé gái Nga đã sinh ra.

Thắng đã 5 lần quan hệ tình dục với Nga khi Thắng chưa đủ 18 tuổi, còn Nga đã trên 13 tuổi. Do Thắng chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cảnh sát không truy cứu trách nhiệm với anh ta.

Lời khai của kẻ cướp tài sản, đâm nữ chủ quán ăn 20 nhát dao

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thông tin: 15h20 ngày 25/1, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc bà N.T.P (47 tuổi), chủ quán ăn uống Lưu Luyến 2 tại khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh bị một đối tượng lạ mặt dùng dao đâm nhiều nhát.

Huỳnh Minh Trí (31 tuổi, trú khu phố 4, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) khai nhận hành vi cướp tài sản, dùng dao đâm nhiều nhát vào nữ chủ quán Lưu Luyến. Ảnh: T.L

Sau đó, đối tượng đã cướp một xe máy của nạn nhân, bên trong cốp xe có chứa nhiều vòng vàng cùng một điện thoại di động rồi tẩu thoát.



Quán ăn Lưu Luyến 2 ở thị trấn Tân Thạnh, Tân Thạnh, tỉnh Long An - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thiên Long

Công an huyện Tân Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tập trung lực lượng khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra tại hiện trường và tiến hành truy bắt đối tượng.



Xác định nghi phạm đang chạy về địa bàn tỉnh Đồng Tháp nên Công an Long An đã liên hệ Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Đến 17h10 cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm tại địa bàn TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang và thu giữ tang vật. Sau đó, nghi phạm đã được đưa về Công an huyện Tân Thạnh để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, nghi phạm được xác định là Huỳnh Minh Trí (31 tuổi), trú khu phố 4, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Đối tượng khai nhận hành vi dùng dao đâm nhiều nhát vào nữ chủ quán Lưu Luyến.

Cụ thể, khoảng 6h sáng 25/1, Trí đã xin đi nhờ xe container từ thị xã Kiến Tường lên thị trấn Tân Thạnh. Sau khi xuống xe, Trí đi bộ vào quán Lưu Luyến 2 mua nước uống và nằm ngủ.

Đến 15h10 cùng ngày khi tỉnh dậy, Trí liền xin tiền nữ chủ quán Lưu Luyến nhưng không được đáp ứng nên đã rút dao bấm trong túi quần chỉ vào mặt chủ quán đe dọa. Khi bị từ chối cho tiền, Trí đã dùng dao bấm đâm liên tiếp vào nữ chủ quán và cướp xe tẩu thoát.

Theo xác định của cơ quan chức năng, bà P. bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát, có tổng cộng 20 vết thương ở khắp người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, trong tình trạng đa chấn thương.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thạnh điều tra làm rõ.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của người chơi hụi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Sĩ Toàn (SN 1987, trú 11 Đặng Chiêm, phường Hương Sơ, TP.Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Sĩ Toàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Quốc Anh

Từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2023, Nguyễn Sĩ Toàn hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đưa ra thông tin gian dối về tài sản của bản thân và lôi kéo nhiều người cùng tham gia góp hụi với những dây hụi góp số tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng mỗi ngày. Khi người góp hụi đến hạn bốc hụi thì Toàn hứa hẹn nhiều lần và không trả.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Sĩ Toàn. Ảnh: Quốc Anh

Ngoài ra, Toàn còn tham gia góp hụi tại các chủ hụi khác, sau đó xin bốc hụi trước với số tiền lớn từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng. Bốc hụi xong, Toàn không đóng hụi tiếp mà chiếm đoạt số tiền này.

Với thủ đoạn gian dối trong chơi hụi, tổng số tiền Toàn đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân là hơn 5 tỷ đồng. Mỗi nạn nhân bị Toàn chiếm đoạt từ vài trăm triệu đồng đến 1 tỷ đồng.