Nghệ An: Phát hiện thi thể nguyên Chủ tịch UBND huyện sau một đêm "mất tích"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/8, ông Phan Văn Hợi - Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An - cho biết, người dân xã này vừa tìm thấy thi thể một người phụ nữ cạnh bờ tường rào ven đường. Nạn nhân được xác định là bà V.T.H.L (SN 1960, nguyên Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).



Khu vực nơi phát hiện thi thể bà L. Ảnh: A.S

Trước đó, vào chiều 30/8, bà L từ thành phố Vinh (Nghệ An) về nhà tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Khoảng 17h30 cùng ngày, bà L đạp xe đi tập thể dục. Sau đó, người thân không thấy bà L về nhà nên tá hỏa đi tìm, đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng cả trăm người dân trong làng đã tổ chức đi tìm kiếm. Trích xuất camera thì phát hiện bà L đạp xe đi trên đường, nhưng nhiều đoạn không có camera nên không phát hiện được.

Camera ghi lại hình ảnh bà L đi xe đạp vào chiều 30/8. Ảnh: A.S

Đến rạng sáng 31/8, thi thể bà L được phát hiện trong bụi cây, cạnh bờ tường rào. Vị trí này, có nhiều cây rậm, đứng ngoài không phát hiện ra.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phan Văn Hợi - Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương, cùng gia đình đang làm thủ tục mai táng cho bà V.T.H.L.

Theo vị xã Đỉnh Sơn này, có thể trong lúc đạp xe đi thể dục bà L không may bị ngã dẫn đến tử vong. Vị trí bà L ngã xuống có nhiều cây, cỏ rậm rạp, không ai kịp phát hiện để ứng cứu.

Bắt một cán bộ công an vì "làm chết người trong khi thi hành công vụ"

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 31/8, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông tin chính thức vụ chết người tại trụ sở Công an xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp).

Bắt một cán bộ công an xã, ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp vì "làm chết người trong khi thi hành công vụ". Ảnh minh họa



Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, khoảng 18h30 ngày 28/8, ông Trần Văn Đ (SN 1966, ngụ ấp 1, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng) sau khi uống rượu bia có hành vi gây mất an ninh trật tự nên người dân địa phương gọi điện báo Công an xã Tân Thành B đến xử lý.

Thiếu tá Hồ Thanh Hòa, Phó Trưởng Công an xã cùng với 3 công an viên đến thuyết phục và mời ông Đ về trụ sở làm việc.

Tại đây, ông Đ nói lớn tiếng, chửi mắng lực lượng Công an xã. Tức giận, không kiềm chế được bản thân nên thiếu tá Hòa dùng chân đá vào người ông Đ rồi bỏ đi ra ngồi ở băng ghế phía trước.

Khoảng 10 phút sau, thiếu tá Hòa thấy ông Đ nằm bất tỉnh, có hơi thở yếu, co giật nên chở người đàn ông này đến Trạm y tế cấp cứu. Khi đến Trạm y tế thì nhân viên y tế chẩn đoán ông Đảm đã tử vong.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra làm rõ vụ việc.

Qua đó, xác định thiếu tá Hồ Thanh Hòa đã sử dụng vũ lực quá mức cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 30/8, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thiếu tá Hồ Thanh Hòa.

Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Thanh Hòa về hành vi "làm chết người trong khi thi hành công vụ" (đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn).

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệt phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng "khủng"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đã triệt phá 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng số lượng lớn.

Theo đó, ngày 28/8, cơ quan chức năng đồng loạt tổ chức kiểm tra tại hai căn hộ gồm căn hộ 1204 nhà CT1 và căn hộ 11A14 nhà CT2, chung cư The OriGarden (phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Qua đó, phát hiện, bắt quả tang 2 vụ, 11 người đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.



Cụ thể, tại căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden, lực lượng công an bắt quả tang một nhóm 6 người do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu và đồng bọn đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng Internet để bán lại thu lợi bất chính.

Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, phát hiện nhiều tài liệu về hành vi phạm tội của Hiếu và đồng bọn.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, từ khoảng tháng 6/2023, Hiếu thuê và chuyển đến căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden. Hiếu trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 5 người khác trả lương theo tháng để ăn ở sinh hoạt và thực hiện công việc mà Hiếu đã phân công cụ thể.

Nguyễn Văn Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên "Hiểu Hiểu" liên hệ với 2 tài khoản Telegram tên "Phep xinh" và "lưu ho so" để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác và 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn. Sau đó, Hiếu đưa bộ thông tin cá nhân và sim này cho các thành viên trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của Ngân hàng BIDV và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại. Sau đó, Hiếu bán lại các tài khoản trên.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Cùng lúc này, tại căn hộ 11A14 nhà CT2 chung cư The OriGarden, công an tiếp tục bắt quả tang một nhóm gồm 5 người do Phan Văn Luân (SN 1997; trú thôn Tây Hải, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu và đồng bọn đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng Internet nhằm thu lợi bất chính.

Đối tượng Phan Văn Luân. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện thông tin lưu trữ trên các thiết bị điện tử bao gồm máy vi tính, điện thoại di động của Phan Văn Luân, xác định Luân đang tàng trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng, trong đó có tối thiểu 52 tài khoản ngân hàng đang còn đăng nhập bằng ứng dụng của ngân hàng Internet banking đang sử dụng được.

Qua điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2023, Luân chuyển đến và thuê căn hộ 11A14 nhà CT2 chung cư The OriGarden. Luân trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 4 người khác trả lương theo tháng để ăn ở, sinh hoạt và thực hiện theo yêu cầu của Luân. Luân sử dụng tài khoản Facebook tên "Phan Văn Luân" để thỏa thuận với người sử dụng tài khoản Facebook tên "Trịnh Văn Sáng" mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn được Luân thuê theo tuần. Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các thành viên nhóm để mở tài khoản trực tuyến của Ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Đến khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân, Nguyễn Văn Hiếu và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nhóm ngư phủ đột nhập tiệm vàng lấy đi tài sản khoảng 10 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/8, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án trộm cắp do nhóm ngư phủ gồm: Lê Văn Châu (43 tuổi), Lê Văn Lơ (48 tuổi), Lê Minh Hoàng (35 tuổi), Lê Chí Linh (40 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Hòa, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời), và Phạm Văn Giới (33 tuổi, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) thực hiện.

Linh và Giới - 2 trong số 5 nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát đã triệu tập 5 người này trước đó, qua làm việc họ khai nhận hành vi đột nhập tiệm vàng Minh Đức (ấp Liên Hoa, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) vào tối ngày 20/5.

Theo đó, vào khoảng 23h tối ngày 20/5, nhóm này đột nhập vào tiệm vàng nói trên phá két sắt lấy tài sản, cùng số vàng trưng bày trong tủ kính, trị giá khoảng 10 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Tuy nhiên, 4 camera an ninh của tiệm vàng đã lưu lại hình ảnh có ít nhất 3 người đeo khẩu trang, đeo bao tay, đội nón, mang theo công cụ cạy phá cửa đột nhập vào tiệm vàng.

Số tang vật được thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Xác định nghi phạm là người dân địa phương, nên các trinh sát được chỉ đạo tiếp tục đeo bám địa bàn, rà soát sàng lọc đối tượng nghi vấn. Đến ngày 24/8, trinh sát phát hiện Lê Văn Châu đến một tiệm vàng ở thị trấn Sông Đốc bán lượng vàng lớn bất thường, nên mời Châu về cơ quan làm việc.

Trước chứng cứ rõ ràng, Châu thừa nhận hành vi đột nhập tiệm vàng Minh Đức, và khai ra các đồng phạm khác.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau đã thu hồi được 6kg vàng (11 thỏi, gồm vàng 18K và 24K), tiền mặt, sổ tiết kiệm trong tài khoản khoảng 530 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chồng bắn vợ trọng thương vì mâu thuẫn chuyện gói bánh cúng rằm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phàn Diếu Phạ (SN 1977, trú tại bản Xin Chải, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, Lai Châu) về hành vi "Giết người".

Chị M. bị chồng dùng súng bắn bị thương ở bụng. Ảnh: Công an Lai Châu

Theo hồ sơ vụ án, khoảng hơn 19 giờ ngày 27/8, tại lán nương của gia đình, sau khi Phàn Diếu Phạ và vợ là chị Phàn Lở M. ăn là cơm xong, Phạ có bảo vợ gói ít bánh để cúng rằm tháng 7, tuy nhiên chị M. không đồng ý và nói lại “gói hay không kệ mày”. Phạ bảo M. “không gói lấy gì cho con ăn” nhưng M. cũng không nghe nên hai người xảy ra cự cãi.

Sau đó, Phạ bỏ đi lấy dao để vót đũa, nhưng M. vẫn tiếp tục chửi Phạ. Do bị chửi nhiều, Phạ quát và dọa sẽ “chém cho vài phát”. Chị M. liền đi đến chỗ Phạ và lấy con dao vứt ra ngoài lán. Vì bực tức, Phạ đã chạy đến chỗ giường ngủ của mình lấy một khẩu súng kíp đã được nhồi thuốc súng và đạn bi, chĩa nòng súng về phía chị M.

Thấy vậy, chị M. vén áo lên và nói “ăn thịt thì bắn đi”. Nghe thấy bị thách thức, Phạ đứng khom lưng trên giường, kéo búa đập rồi bóp cò trong khi nòng súng vẫn đang hướng về phía chị M.. Sau tiếng súng nổ, chị M. hét lên “chết rồi, chết rồi” và ngã xuống, phần bụng bị chảy máu. Sau đó, chị M. được các con đưa đi cấp cứu. Hiện chị M. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.