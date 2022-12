Phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy trong nhà trọ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/12, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc một phụ nữ tử vong với nhiều vết máu trong phòng trọ.

Nạn nhân được xác định là Phan Thị Kiều N. (SN 1976, quê tỉnh An Giang).

Hiện trường vụ việc phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy trong nhà trọ.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhiều người dân tại căn nhà trọ trên đường số 15, khu phố 1, phường Phú Hòa ngửi mùi hôi thối bốc lên tại 1 căn phòng đang thuê.

Khi đến kiểm tra thì phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy mạnh nằm dưới nhà, xung quanh có nhiều vết máu.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Dầu Một đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân có sống chung với một người đàn ông (chưa rõ danh tính).

Giết chủ quán tạp hóa bằng 13 nhát dao vì... nói đùa chuyện nợ tiền

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/12, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Hữu (18 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Hữu đã sát hại ông D. Ảnh cắt từ clip

Điều tra ban đầu xác định, vào chiều 22/12, Hữu tổ chức uống rượu tại nhà. Khi đã ngà say, rượu hết nên Hữu điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa T.M. (xã Phú Bình) do ông Bùi Văn D. (54 tuổi) làm chủ.

Tại quán của ông D., Hữu hỏi mua 5 lon bia và 5 quả trứng. Tuy nhiên do không có tiền trả nên Hữu xin thiếu, lần sau trả và ông D. nói “mày thiếu tao 67.000 đồng". Sau đó, Hữu cầm bia và trứng về nhà anh Khánh (xã Phú Binh) nhậu tiếp.

Sau khi uống hết bia, Khánh và Hữu cùng ra tiệm tạp hóa của ông D. mua 1 lon nước ngọt và lấy 20.000 đồng ra trả.

Lúc này ông D. nói đùa với Hữu là "vừa nãy mày thiếu tao 500.000 đồng”, nghe vậy Hữu nghĩ ông D. biết mình say nên ép trả 500.000 đồng nên tức giận bỏ về nhà, lấy dao quay ra gặp ông D. để "nói chuyện".

Tại đây, hai bên to tiếng qua lại với nhau và Hữu đã dùng dao chém liên tiếp 13 nhát vào người ông D. khiến nạn nhân chết tại chỗ, đối tượng Hữu bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Khởi tố vụ án để làm rõ hành vi nghi liên quan CSGT gây thương tích cho trẻ em

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) vừa quyết định khởi tố vụ án xảy ra trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành để điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của cá nhân để khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Cháu Nguyễn Minh K. (3 tuổi, quê Đồng Tháp) đang cấp cứu tại bệnh viện, nghi bị đánh. Ảnh: GĐCC

Theo kết luận giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập của Viện Pháp y Quốc gia, phân viện tại TP.HCM, tổng tỷ lệ thương tích tại thời điểm giám định của cháu Nguyễn Minh K. (3 tuổi, ngụ Đồng Tháp) là 19%.

Kết luận xác định "nạn nhân do vật tày có cạnh tác động trực tiếp theo chiều hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải theo chiều cơ thể nạn nhân gây ra".

Đây là vụ việc xảy ra cách đây hơn 2 tháng khi cha mẹ nạn nhân đã lên tiếng tố cáo cán bộ CSGT Tiền Giang là người gây ra thương tích cho cháu K.

Cháu Nguyễn Minh K. (3 tuổi, quê Đồng Tháp) bị đánh gãy xương mũi, phải bệnh viện nghi bị đánh. Ảnh: GĐCC

Theo đó, sáng 21/10, Công an xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnhTiền Giang, tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Hoài Việt (31 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), con trai anh là Nguyễn Minh K. (3 tuổi) bị tổ CSGT thuộc Phòng CSGT tỉnh Tiền Giang dùng đèn pin đánh trúng mặt gây thương tích rất nặng.

Anh Việt tường trình, khoảng 22 giờ 40 ngày 20/10, anh điều khiển xe máy mang biển số 66F1-947... chở vợ Huỳnh Thảo Sương (32 tuổi) cùng con trai Minh K. lưu thông trên đường dẫn cao tốc hướng về vòng xoay Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành.

Qua khỏi cầu Chợ Bưng thuộc ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành không xa, gia đình anh Việt gặp tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Một CSGT sử dụng đèn pin chặn dừng xe của anh Việt, nhưng do anh chạy nhanh và khoảng cách gần không thể dừng gấp. Lúc này, một CSGT khác dùng gậy đánh vào anh Việt nhưng không trúng, mà trúng vào mặt của bé Minh K. đang được chị Sương ẵm trên tay, gây thương tích.

Cháu K. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. Bệnh viện chẩn đoán cháu K. bị gãy bờ dưới hốc mắt trái, cạnh mũi trái và được chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Tam Hiệp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và điều tra vụ việc. Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang xác định vào đêm 20/10, có phân công 1 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác thì "không chặn dừng, kiểm tra mô tô 66F1- 947... và cũng không thấy anh Việt điều khiển mô tô lưu thông qua khu vực tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ.

Hiện Cơ quan CSĐT huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang tập trung điều tra, làm rõ vụ án.

Nam sinh lớp 10 dùng dao đâm bạn trọng thương tại trường



Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/12, thông tin từ UBND xã Thụy Sơn (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam sinh lớp 10 dùng dao đâm bạn trọng thương, nạn nhân phải nhập viện sau đó.

Nghi phạm tại cơ quan chức năng. Ảnh: K.L

Thông tin ban đầu: Sự việc xảy ra giờ ra chơi ngày 26/12, tại Trường THPT Tây Thụy Anh (huyện Thái Thụy). Do có xích mích trước đó, một nam sinh lớp 10 dùng dao đâm bạn ngay tại trường học.



Trường THPT Tây Thụy Anh, nơi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 10 dùng dao đâm bạn trọng thương. Ảnh: K.L

Sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để cấp cứu.

Sức khỏe của nam sinh bị đâm giờ đã ổn định, nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị, theo dõi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xét xử vụ AIC: Cựu Chủ tịch Đồng Nai mong “sớm về với cộng đồng”

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Đinh Quốc Thái thừa nhận hành vi nhận hối lộ của Công ty AIC, cho rằng "suy nghĩ giản đơn nên phạm tội". Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mong được hưởng khoan hồng để "sớm về với cộng đồng".

Nội dung do bị cáo Đinh Quốc Thái trình bày tại TAND TP.Hà Nội chiều 27/12 trong phiên xử vụ án Công ty AIC gian lận đấu thầu gây thiệt hại 152 tỷ đồng.

Ông Đinh Quốc Thái chịu cáo buộc nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC và ký một số quyết định tăng vốn cho dự án Bệnh viện Đồng Nai. Hành vi này giúp Công ty AIC tham gia rồi trúng 16 gói thầu sai quy định.

Bị cáo Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Thái phạm vào tội "Nhận hối lộ" và cần chịu mức án từ 9 – 10 năm tù.

Được bào chữa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định nhận ra lỗi lầm của mình, không tranh luận về tội danh bị truy tố. "Bị cáo thấy đã suy nghĩ đơn giản nên phạm tội. Bị cáo đã thành khẩn nhận tội trước cơ quan điều tra và chủ động khai báo".

Ông Thái mong HĐXX cân nhắc thêm các tình tiết giảm nhẹ của mình để có thể "ăn năn, hối lỗi, sớm về với cộng đồng". Vị này cũng mong tòa án, viện kiểm sát "quan tâm tới những cộng sự của bị cáo, cho họ hưởng khoan hồng cao nhất để thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước với cá nhân phạm tội nhưng thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả".

Bị cáo Đinh Quốc Thái trình bày phần bào chữa tại tòa.



Luật sư của bị cáo Thái cho biết thêm, thân chủ của mình trước khi bị khởi tố (tháng 10/2022) đã chủ động khai báo hành vi nhận hối lộ và viết đơn tố giác hành vi "Đưa hối lộ" của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Thái có nhiều thành tích trong công tác, với 52 huân huy chương, bằng khen.

Tại tòa, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cũng xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Thái cũng như các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của tỉnh.

Cựu Giám đốc bệnh viện nói "không oan ức"

Bào chữa cho bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, hành vi của ông Vũ không thoả mãn đặc trưng của tội "Nhận hối lộ".

Trong vụ án, ông Vũ bị cáo buộc thông đồng với nhóm Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đơn vị làm hồ sơ thầu, giúp AIC trúng thầu sai quy định. Sau đó, người này được "cảm ơn" 14,8 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ bị cáo buộc nhận hối lộ và vi phạm đấu thầu.

Theo luật sư Thiệp, trước khi diễn ra phiên toà, Bệnh viện Đồng Nai, Sở Y tế tỉnh và Hội Y học tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi HĐXX đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vũ. Ngoài ra, còn có hàng ngàn bệnh nhân, cán bộ y tế cũng có đơn tương tự.

"Các công văn này đã phác hoạ hình ảnh và con người bị cáo Vũ, một bác sĩ đã cống hiến hơn 30 năm cho ngành y tế, là Tiến sĩ y khoa đầu ngành, bác sĩ tâm huyết với nghề", ông Thiệp nói.

Cũng bào chữa cho bị cáo Vũ, luật sư Giang Hồng Thanh nêu quan điểm, trong vụ án này, cáo trạng xác định việc vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại 152 tỷ đồng gồm 148 tỷ đồng là thiệt hại của 16 gói thầu và 3,5 tỷ đồng là thiệt hại là do hành vi ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức phạt tiến độ.

Tuy nhiên, cần phải làm rõ có thiệt hại hay không? Theo phân tích của luật sư, ông Vũ không gây thiệt hại 3,5 tỷ đồng và kết luận định giá là không chính xác.

Luật sư Giang Hồng Thanh bào chữa cho bị cáo Vũ.

Đối với tội "Nhận hối lộ" ông Vũ bị cáo buộc, luật sư Thanh cho rằng chưa đủ căn cứ buộc tội. Việc đưa, nhận tiền chỉ có Trần Mạnh Hà, Phó tổng AIC và bị cáo Vũ biết nhưng bị cáo Hà đã bỏ trốn, không có lời khai. Trong khi đó, ông Vũ không có lời khai thể hiện việc bị cáo thỏa thuận với Công ty AIC để làm trái quy định rồi nhận lợi ích từ Công ty AIC.

Tại tòa, bị cáo Vũ và các bị cáo Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Đinh Quốc Thái và Hoàng Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty AIC, đều khai không "trao đổi, thỏa thuận, bàn bạc, thống nhất" về việc ông Vũ phải làm sai để được hưởng lợi ích từ AIC.

Ngoài ra, bị cáo Phan Minh Trí, cựu Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đồng Nai, có lời khai ông Vũ nhiều lần nhắc: "Tuyệt đối không được đòi hỏi hay gây khó khăn gì cho Công ty AIC, vì đây là công ty thân thiết với lãnh đạo".

Luật sư Thanh dẫn hồ sơ vụ án và cho rằng, trên thực tế, ông Vũ chỉ được nhận tiền "cảm ơn" vào 4 tháng sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ngày mai (28/12), tòa bắt đầu làm việc vào 15h.