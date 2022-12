Phó Giám đốc lái xe hất văng CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Theo tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) ngày 25/12, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1975, trú tại TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) do hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Người này hiện là Phó giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên ở Vĩnh Phúc.

Tài xế hất chiến sĩ CSGT lên nắp capo bỏ chạy. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 24/12, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an TP.Vĩnh Yên) làm nhiệm vụ trên đường Tô Hiến Thành (phường Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên) thì phát hiện người điều khiển xe ô tô có dấu hiệu vi phạm.

Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng cồn, nhưng tài xế bất ngờ quay đầu bỏ chạy và đâm vào một chiến sĩ CSGT. Để tránh ô tô, chiến sĩ này nhảy lên nắp capo nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy.

Tổ công tác truy đuổi đến khu vực đầu đường Tô Hiến Thành - Hùng Vương mới chặn được chiếc ô tô dừng lại.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, lái xe Nguyễn Văn Lâm vi phạm với mức 0,056 mg/l khí thở. Ô tô do Lâm điều khiển đã hết hạn kiểm định từ ngày 22/12.

Bắt đối tượng giết bạn nhậu rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được một đối tượng gây ra vụ án giết người ở Đắk Lắk rồi bỏ trốn đến tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng là Trần Duy Thiện (54 tuổi) trú tại xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Còn nạn nhân trong vụ án này là ông Nguyễn Mạnh Có (57 tuổi) trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng Trần Duy Thiện tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thiện và ông Có làm nghề thợ hồ tại một công trình xây dựng ở phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột.

Sáng 3/6, được nghỉ làm nên cả 2 đi ăn cháo lòng và uống rượu. Đến 14 giờ cùng ngày, cả 2 mua vịt và 1,5 lít rượu về công trình xây dựng nhậu tiếp. Nhậu đến khoảng 17 giờ thì Thiện nằm nghỉ tại công trình, còn ông Có đi ra ngoài.

Khoảng 3 tiếng sau, Thiện nghe tiếng ông Có kêu mở cửa. Thấy vậy, Thiện đi ra để mở nhưng vì nghe ông Có chửi nên bực tức không mở cửa nữa và đi vào ngủ tiếp. Khoảng 10 phút sau, Thiện thấy ông Có đi từ cầu thang tầng 1 xuống và cầm một cây gỗ đánh 2-3 cái về phía Thiện. Bị đánh, Thiện nhặt một thanh kim loại, đánh liên tiếp vào đầu và người ông Có khiến nạn nhân nằm gục xuống đất. Đến khi thấy nạn nhân không có biểu hiện gì thì Thiện lên võng nằm ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, chủ công trình xây dựng đến và thấy ông Có đang nằm dưới đất nên đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nứt sọ não, tỷ lệ thương tật 18%.

Sau khi gây án, Thiện bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã về tội “Giết người”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Thiện tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Đột nhập quán bar trong đêm Noel, phát hiện 139 đối tượng đang phê ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 25/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang lấy lời khai để củng cố hồ sơ xử lý hành chính hơn 139 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Paradise.

Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy đối với một số đối tượng khác xảy ra tại quán bar Paradise (TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra quán bar Paradise, tại TP.Rạch Giá, có gần 300 người đang vui chơi. Ảnh: Văn Vũ

Trước đó vào khoảng lúc 23h30 ngày 24/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra tại quán bar Paradise (đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá) thì phát hiện hơn gần 300 người đang lắc lư trong tiếng nhạc. Thấy công an, nhiều đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tìm thấy nhiều viên nén và bịch nylon bên trong chứa ma túy tổng hợp. Ảnh: Văn Vũ

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tìm thấy nhiều viên nén và bịch nylon bên trong chứa ma túy tổng hợp vứt xuống dưới ghế và sàn nhà nhằm phi tang.

Lực lượng công an đã đưa 277 khách chơi và 23 nhân viên quá bar về trụ sở. Qua test nhanh có 139 đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp, chủ yếu là thuốc lắc (MDMA) và ma túy đá (Methaphetamine).

Trước đó cũng tại quán bar này, lực lượng Công an Kiên Giang đã kiểm tra và phát hiện 105 đối tượng dương tính với ma túy và bắt tạm giam 2 đối tượng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, cơ quan chức năng đã tước giấy phép kinh doanh đối với chủ quán bar.

Để quán bar tiếp tục hoạt động, chủ cơ sở đã làm lại giấy phép kinh doanh mới do người khác đứng tên. Tại thời điểm kiểm tra, quản lý quán vẫn chưa xuất trình được một số giấy phép kinh doanh có điều kiện của quán bar theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy thăm đại úy bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/12, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cùng nhiều lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành đã đến thăm, động viên nam đại úy công an vừa gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ.

Đoàn công tác đến thăm đại úy Nguyễn Thế Đức, Phó Trưởng Công an phường An Hòa. Ảnh: Tuệ Mẫn



Đại úy Nguyễn Thế Đức, Phó Trưởng Công an phường An Hòa (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, là người bị đâm trọng thương hiện đang được theo dõi sức khỏe, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Tại bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã biểu dương tinh thần dũng cảm của đại úy Đức cùng đồng đội đã dũng cảm ngăn chặn hành vi nguy hiểm của đối tượng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời hỏi thăm tình hình sức khỏe và gửi quà động viên đến đại úy Đức.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị, Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, củng cố chứng cứ, khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật. Bởi hành vi của đối tượng gây ra cho ông Đức là rất nghiêm trọng, manh động và nguy hiểm.

Đối tượng Tùng đã đâm đại úy Đức trọng thương. Ảnh: Tuệ Mẫn

Như tin đã đưa, vào đêm 23/12, đối tượng Cho Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) sau khi đi uống rượu về có xảy ra va chạm giao thông với 2 người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch), dẫn đến xô xát qua lại. Sau đó, Tùng chạy về nhà lấy 3 con dao Thái Lan giấu trong người rồi tìm người đã va chạm với mình để đánh.

Nhận tin báo về trường hợp nói trên, Tổ tuần tra Công an phường An Hòa đã tổ chức chốt chặn. Khi phát hiện đối tượng Tùng đi đến đầu đường Ngô Quyền (phường An Hòa), tổ tuần tra yêu cầu Tùng dừng xe nhưng đối tượng này không chấp hành và có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, đại úy Đức (đang trực chỉ huy ở trụ sở) biết tin đã trực tiếp ra hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc. Tại đây, Tùng dùng dao đâm vào tổ công tác và bị lực lượng làm nhiệm vụ tước bỏ 2 con dao. Tuy nhiên, trong quá trình khống chế đối tượng, đại úy Đức bị Tùng bất ngờ rút con dao thứ 3 dấu trong người đâm mạnh vào ngực trái gây trọng thương.

Đối tượng Tùng sau đó đã bị khống chế bắt giữ, giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Còn đại úy Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Thưởng nóng Ban chuyên án bắt giữ thành công đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả công an

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 25/12, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và UBND huyện Thuận Châu đã trao thưởng và chúc mừng chiến công của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thuận Châu và các đơn vị Công an tỉnh Sơn La sau khi phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy số lượng lớn có sử dụng súng chống trả lực lượng công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Long khi bị bắt. (Ảnh: CACC)

Trước đó, chiều 23/12 tại Km340 Quốc lộ 6A (thuộc địa phận bản Lăng Luông, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, Sơn La), Công an huyện Thuận Châu phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1977, trú tại Yên Mỹ 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe ô tô Mazda mang BKS 30H-112.09 chạy theo hướng Điện Biên về TP.Sơn La. Trong cốp ô tô có 22 bánh heroin, có trọng lượng hơn 7,5kg; 17 gói ma túy tổng hợp (gần 17kg) cùng một số vật chứng có liên quan.

Khi lực lượng công an yêu cầu dừng xe thì đối tượng Long đã không chấp hành và tăng ga bỏ chạy, sử dụng súng bắn về phía tổ công tác, sau đó cướp 1 xe máy của người dân dọc đường để tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 ngày băng rừng vượt núi, 20h30' ngày 24/12, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Công an tỉnh Sơn La, Công huyện Thuận Châu phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Long cùng tang vật là 1 khẩu súng ngắn cùng 14 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng.

Quá trình bắt giữ, lực lượng công an đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ tham gia vây bắt.

Tại buổi trao thưởng, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu đã biểu dương đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thuận Châu và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã nhanh chóng triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ đối tượng.

Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng 8 tập thể và thưởng nóng cho Công an huyện Thuận Châu 30 triệu đồng, các đơn vị Phòng Cảnh sát hình sự, CSĐT tội phạm về ma tuý, Phòng CSGT, Phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Sơn La và Công an huyện Quỳnh Nhai mỗi đơn vị 10 triệu đồng; UBND huyện Thuận Châu tặng giấy khen cho 2 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.