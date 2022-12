Phó trưởng Công an phường bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 24/12, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Cho Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra, làm rõ việc đâm đại úy Nguyễn Thế Đức, Phó trưởng Công an phường An Hòa, TP.Biên Hòa trọng thương.

Đối tượng Cho Thanh Tùng. Ảnh: Tuệ Mẫn



Theo đó, vào khoảng hơn 21 giờ ngày 23/12, Tùng điều khiển xe máy va chạm giao thông với 2 người đàn ông (chưa rõ lai lịch), dẫn đến xô xát. Khu vực xảy ra vụ việc là khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa. Sau đó, 2 người đàn ông bỏ đi, Tùng tiếp tục cầm dao đuổi theo tìm kiếm.

Khi Tùng đến gần đoạn đường vào trụ sở Công an phường An Hòa thì gặp Tổ tuần tra của Công an phường An Hòa đang làm nhiệm vụ.

Thấy Tùng có biểu hiện nghi vấn, Tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Tùng không chấp hành mà chống đối lại lực lượng chức năng.

Thời điểm này, đại úy Nguyễn Thế Đức, Phó trưởng Công an phường An Hòa đang trực tại trụ sở nhận được tin báo nên chạy ra hỗ trợ Tổ tuần tra thì bị Tùng dùng dao đâm 1 nhát trúng vào ngực trái, gây thương tích nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Còn đối tượng Tùng đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Được biết ngày 24/12, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ đã đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên tinh thần và trao tặng 20 triệu đồng cho đại úy Nguyễn Thế Đức.

Lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa cũng trao tặng 10 triệu đồng cho đại úy Đức. Hiện, Đại úy Đức đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

VKS đề nghị mức án các bị cáo vụ AIC

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/12, đại diện VKSND TP.Hà Nội nêu quan điểm luận tội với 36 bị cáo trong vụ án Công ty AIC đưa hối lộ, vi phạm đấu thầu tại dự án Bệnh viện Đồng Nai gây thiệt hại 152 tỷ đồng.

Phía công tố nêu quan điểm, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC (đang bỏ trốn) đã đưa hối lộ tổng cộng 43,8 tỷ đồng cho nhóm Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh và Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện tỉnh.

Phía công tố đề nghị phạt tù cựu Bí thư, Chủ tịch Đồng Nai.

Các lãnh đạo, cán bộ tại Đồng Nai do vậy tạo điều kiện cho Công ty AIC biết trước thông tin các gói thầu thiết bị y tế tại Bệnh viện Đồng Nai. Doanh nghiệp này từ đó trúng 16 gói thầu sai quy định; cung cấp thiết bị với giá cao hơn thị trường, gây thiệt hại tổng cộng 152 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Thành bị đại diện Viện kiểm sát xác định nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng. Việc này được chứng minh bằng chính lời khai nhận tội của bị cáo; nó phù hợp lời khai của các bị cáo Phan Huy Anh Vũ, Hoàng Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc AIC cũng như dữ liệu ngân hàng, dữ liệu tổng hợp từ AIC. Như vậy, cựu Bí thư đã phạm vào tội "Nhận hối lộ".

Kiểm sát viên nhận định hành vi của Trần Đình Thành.

Ngược lại, phía công tố ghi nhận ông Thành đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối lỗi và tác động gia đình nộp lại toàn bộ tiền bất chính. Bị cáo có thành tích tốt trong công tác, được Tỉnh ủy Đồng Nai có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ông Thành còn là con của Mẹ Việt Nam Anh hùng, có 2 anh trai là liệt sĩ.

Cựu Chủ tịch Đồng Nai, bị cáo Đinh Quốc Thái cũng bị Viện kiểm sát xác định có hành vi nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng từ các bị cáo Nhàn và Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc AIC.

Sau đó, ông Thái với tư cách lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng ban xây dựng dự án Bệnh viện tỉnh đã tác động tới bị cáo Vũ đồng thời ký các văn bản điều chỉnh dự án. Qua đây, AIC trúng thầu sai quy định, gây thiệt hại 152 tỷ đồng.

Phía công tố nêu quan điểm về cựu Chủ tịch Đinh Quốc Thái.

Lời khai nhận tội của ông Thái cũng phù hợp với lời khai của bị cáo khác, người liên quan và chứng cứ thu thập được.

Vị này được ghi nhận đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, tác động gia đình nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ. Ông Thái cũng có nhiều thành tích trong công tác, được UBND tỉnh Đồng Nai xin giảm nhẹ.

Từ những căn cứ trên, viện kiểm sát đề nghị tòa phạt Trần Đình Thành từ 10 – 11 năm tù; Đinh Quốc Thái từ 9 – 10 năm tù. Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị án 30 năm tù cho hai tội danh.

Mức án Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, từ 16 – 17 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và 14 – 15 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" (bị cáo đang bỏ trốn); tổng cộng 30 năm tù.

2. Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc Công ty AIC, từ 13 - 14 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và 12 – 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" (bị cáo đang bỏ trốn), tổng hợp từ 25 – 27 năm tù.

3. Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, từ 10 – 11 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

4. Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, từ 9 – 10 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

5. Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, từ 9 – 10 năm tù về "Nhận hối lộ" và 10 – 11 năm về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng hợp 19 - 21 năm tù.

Nhóm bị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng":

6. Hoàng Thị Thuý Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, từ 8 – 9 năm tù.

7. Đỗ Văn Sơn, cựu Kế toán trưởng Công ty AIC (bị cáo đang bỏ trốn), 7 – 8 năm tù.

8. Hoàng Thế Quỳnh, nhân viên AIC, từ 6 – 7 năm tù.

9. Hoàng Tiến Thu, nhân viên AIC, từ 3 – 4 năm tù.

10. Nguyễn Quang Minh, nhân viên AIC, từ 3 – 4 năm tù.

11. Nguyễn Tấn Sỹ, kỹ sư Công ty CP Tri thức và Công nghệ cao quốc tế, từ 3 – 4 năm tù.

12. Lê Chí Tuân, Trưởng nhóm hồ sơ Ban quản lý dự án 1 Công ty AIC, từ 4 – 5 năm.

13. Lê Thị Hương, Phó ban Kế toán Công ty AIC, từ 30 – 36 tháng treo.



14. Lưu Văn Phương, nhân viên Công ty AIC, từ 3 – 4 năm tù

15. Nguyễn Công Tiến, Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới, từ 6 – 7 năm tù.

16. Ninh Văn Sinh, chuyên viên thẩm định giá Công ty Thế hệ mới, từ 5 – 6 năm tù.

17. Nguyễn Thị Dung, Tổng giám đốc Công ty Mediconsult Việt Nam, từ 5 – 6 năm tù.

18. Vũ Quang Ngọc, cựu Phó giám đốc Công ty Mediconsult Việt Nam, từ 4 – 5 năm tù.

19. Phan Minh Trí, Trưởng phòng Hành chính Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, từ 7 – 8 năm tù.

20. Cao Thị Tám, cựu Trưởng phòng thuộc Trung tâm Tư vấn xây dựng, Sở Xây dựng Đồng Nai, từ 30 – 36 tháng tù cho hưởng án treo.

21. Phan Thành An, cựu Trưởng phòng Quản lý dự án, đấu thầu, Trung tâm Kiểm định và tư vấn xây dựng Đồng Nai, từ 30 – 36 tháng tù cho hưởng án treo.

22. Lê Lâm Đồng, cựu nhân viên Phòng Quản lý dự án, đấu thầu, Trung tâm Kiểm định và tư vấn xây dựng Đồng Nai, từ 30 – 36 tháng tù cho hưởng án treo.

23. Nguyễn Thành Thái, nhân viên Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai, từ 4 – 5 năm tù.

24. Ngô Quang Vinh, kỹ sư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai từ 5 - 6 năm tù.

25. Nguyễn Thị Nhung, cựu Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai, 6 – 7 năm tù.

26. Chu Văn Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương Đồng Nai, từ 3 – 4 năm tù.

27. Nguyễn Thị Sen, cựu Giám đốc Công ty CP Thiết bị y tế và môi trường (bị cáo đang bỏ trốn), từ 4 – 5 năm tù.

28. Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty MOPHA (bị cáo đang bỏ trốn) từ 5- 6 năm tù.

29. Ngô Thế Vinh, Giám đốc Công ty Nha khoa Việt Tiên (bị cáo đang bỏ trốn), từ 4 – 5 năm tù.

30. Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội (bị cáo đang bỏ trốn) từ 3 - 4 năm tù.

31. Lê Thị Bích Thuỷ, Giám đốc Công ty TNT, từ 30 – 36 tháng tù cho hưởng án treo.

32. Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Tạ Thiên Ân, từ 4 -5 năm tù.

33. Đỗ Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cát Vân Sa (bị cáo đang bỏ trốn) từ 6 - 7 năm tù.

34. Nguyễn Văn Bằng, cựu Giám đốc Công ty Tâm Hợp, từ 30- 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Người bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ":

35. Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, từ 4 – 5 năm tù.

Người bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng":

36. Trịnh Huy Cường, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng Đồng Nai, từ 30 – 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô 3.000 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 24/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hưng Yên vừa tiến hành triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài trực tuyến trên mạng Internet.

Một trong các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc quy mô 3.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Ảnh: CACC

Các tổ công tác đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của 13 đối tượng tại các tỉnh, thành phố, gồm: Hưng Yên, Bình Dương, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng; thu giữ nhiều vật chứng có liên quan gồm điện thoại di động; thẻ ngân hàng, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng...

Quá trình điều tra ban đầu xác định đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay do Nguyễn Thành Cương, sinh năm 1996, trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; nơi ở hiện tại: Khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cầm đầu. Cương là chủ đại lý cấp 1 của nhiều game bài trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài với số lượng lớn người tham gia chơi hiện nay như: Nohu.club; R88; M88; W88; B29.. Cương đã cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam tại Campuchia tổ chức, điều hành hoạt động của đường dây đánh bạc này.

Được biết, mọi giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng trong đường dây đều thực hiện thông qua các trạng mạng xã hội và các tài khoản ngân hàng không chính chủ. Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền giao dịch các đối tượng lên đến gần 3.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 đối tượng trong đường dây, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan.

Hai cựu lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa khai gì tại tòa?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/12, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên xét hỏi đối với bị cáo Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND Khánh Hòa, liên quan đến các sai phạm xảy ra tại khu đất gần 7.390m2 ở số 1 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang khi thực hiện dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa.

Tại phiên tòa, HĐXX hỏi bị cáo Thiên vì sao lại giao đất, cho thuê đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất? Vì sao khu đất quy hoạch là đất cơ quan nhà nước, sau đó quy hoạch là đất thương mại dịch vụ nhưng lại ký giao cho nhà đầu tư 4.400m2 đất ở? Vì sao cùng một loại tài sản sau khi đã khấu hao toàn bộ định giá là 21 tỷ đồng nhưng lại ký xuống còn hơn 9,4 tỷ đồng...

Bị cáo Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: C.T

Bị cáo Thiên trả lời, việc giao đất, cho thuê đất là thực hiện theo hợp đồng BT mà UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Chiến Thắng đã ký trước đó. Thời điểm đó phần hợp đồng BT thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp họ đã làm xong, mình không có lý do gì không giao đất cho họ được.

Về căn cứ để hạ giá tài sản Trường Chính trị cũ từ 21 tỷ đồng xuống còn hơn 9,4 tỷ đồng, bị cáo Thiên nói là do Hội đồng định giá đất và nhà thuộc sở hữu Nhà nước có tờ trình không bán được thì đánh giá lại. Bị cáo chỉ làm theo quy trình, theo thủ tục vì đã qua các cửa thẩm định, bị cáo không nghiên cứu về phương pháp định giá.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: C.T

Theo cáo trạng, bị cáo Đào Công Thiên là người chịu trách nhiệm trong việc ký ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất, phê duyệt giá đất và bán tài sản trên đất trái pháp luật.

Cụ thể, bị cáo Đào Công Thiên ký các quyết định 411 ngày 16/2/2016, giao đất cho Công ty Thanh Yến đã vi phạm quy định khoản 21 Điều 145 Luật Đất đai 2013, khoản 1 Điều 49 Nghị định 43 và cách xác định loại đất quy định tại điểm 2.1 phụ lục số 01 Thông tư số 28 của Bộ Tài nguyên Môi trường; quyết định 2099 ngày 21/7/2016, đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013, trong việc bán tài sản trên đất ở số 1 Trần Hưng Đạo; ký Quyết định 1875 ngày 30/6/2016, đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định 52 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008.

Liên quan đến vấn đề trên, trước đó, TAND tỉnh Khánh Hòa xét hỏi ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hoà.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo Thắng là người chịu trách nhiệm chính khi trực tiếp ký các quyết định giao dự án cho Công ty Hoàn Cầu (sau này là Công ty CP Thanh Yến) không qua đấu thầu, đấu giá gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Trả lời câu hỏi của HĐXX vì sao lại giao dự án cho Công ty CP Thanh Yến, bị cáo Thắng cho rằng, lúc đầu khi thông báo thầu có thông báo rộng rãi trên báo chí theo quy định và có hai công ty nộp hồ sơ đấu thầu

“Khi nhận hồ sơ, bị cáo nhận thấy một công ty không đủ năng lực, bằng chứng là doanh nghiệp này chưa đầu tư dự án nào trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, công ty còn lại Hoàn Cầu có đủ năng lực khi đã đầu tư nhiều dự án trên địa bàn. Từ đó bị cáo quyết định chỉ định Công ty Hoàn Cầu thực hiện dự án BT ở số 01 Trần Hưng Đạo” - bị cáo Thắng nói.

Theo bị cáo Thắng, một trong những nguyên nhân để bị cáo cho thực hiện dự án BT trường Chính trị tỉnh do nơi này đã xuống cấp nghiêm trọng nên bị cáo chỉ định nhà đầu tư mà không thông qua đấu thầu, đấu giá khi áp dụng theo Thông tư 03 của Bộ KH&ĐT.

Như đã thông tin, ngày 23/12 TAND tỉnh Khánh Hoà đã đưa ra xét xử công khai đối với ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh) và 11 người khác (nguyên lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành của tỉnh) về tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Riêng bị cáo Lê Đức Vinh và Võ Tấn Thái vắng mặt. Phiên tòa dự kiến đến ngày 30/12.

Tạm giữ tài xế lái xe SantaFe đâm hàng loạt xe máy, xe đạp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Quảng Yên cho biết vừa tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Huy (SN 1993, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), là tài xế gây tai nạn liên hoàn vào tối 22/12.

Tạm giữ hình sự tài xế lái xe SantaFe đâm hàng loạt xe máy, xe đạp. Ảnh: Fanpage Xe Quảng Ninh

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22/12, tại đoạn đường phố Lê Lợi, đường tỉnh lộ 331 thuộc khu 9, phường Quảng Yên, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, xe ô tô BKS 14A-640.91 do Nguyễn Hữu Huy điều khiển đã đâm hàng loạt xe máy, xe đạp, xe đạp điện và người bán hàng vỉa hè.

Hậu quả chị B.T.T.N (SN 1991, trú xã Tiền An, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) tử vong tại chỗ, 4 nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển và Trung tâm Y tế TX.Quảng Yên.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Nguyễn Hữu Huy đã rời khỏi hiện trường.

Công an TX.Quảng Yên đã khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về giao thông đường bộ”, tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Hữu Huy để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch UBND TX.Quảng Yên cùng đoàn đã thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TX.Quảng Yên

Cũng trong chiều 23/12, Phó Chủ tịch UBND TX.Quảng Yên Dương Văn Hào đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vào tối 22/12.

Tại gia đình nạn nhân, TX.Quảng Yên đã hỗ trợ đột xuất gia đình nạn nhân số tiền 20 triệu đồng.