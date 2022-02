TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Quán Ốc Baby thuê người biểu diễn mang tính chất đồi trụy; tạm giữ người cha ném con xuống sông

Chủ quán Ốc Baby ở Vĩnh Long bị lập biên bản vì thuê người biểu diễn mang tính chất đồi trụy

Hôm nay (18/2), Công an TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Vĩnh Long), Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.K.H (SN 1990, ngụ phường 3, quận 8, TP.HCM) - chủ quán Ốc Baby trên đường Nguyễn Văn Thiệt, khóm 2, phường 3, TP.Vĩnh Long về vi phạm liên quan lĩnh vực văn hóa và an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 14/2, quán Ốc Baby có thuê một nhóm thanh niên (chuyển giới) để tổ chức các hoạt động ca hát, khiêu vũ, biểu diễn, mặc trang phục và hành động để phục vụ khách mang tính chất đồi trụy tại cơ sở kinh doanh.

Ngoài ra, từ thời điểm trên đến 0h10 ngày 15/2, quán Ốc Baby mở nhạc, ca hát với âm thanh lớn, làm ồn ào khu dân cư, ảnh hưởng cuộc sống của người dân xung quanh khu vực.

Các hoạt động này đã được một số khách tại quán livestream trực tiếp, quay phim chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng có liên quan, chủ quán Ốc Baby đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long xác định hành vi biểu diễn tại quán Ốc Baby mang tính chất đồi trụy. Ảnh: Cắt từ clip người dân đưa lên mạng xã hội

Xét thấy các hành vi trên đã vi phạm khoản 5 Điều 16 Nghị định số 38, ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; điểm a, khoản 1 Điều 8 Nghị định số 144, ngày 31/12/2021 của Chính phủ, Công an TP.Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.K.H và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Căn cứ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Công an TP.Vĩnh Long đề xuất Chủ tịch UBND TP.Vĩnh Long trình Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.K.H theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ hình sự người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông

Trưa 18/2, trao đổi với Dân Việt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường và dựng lại hiện trường, đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Viên (SN 1992, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) để điều tra hành vi ném con gái ruột xuống sông tử vong.

Trần Văn Viên thực hiện lại hành vi ném con gái ruột của mình xuống sông. Ảnh: Trương Hồng

"Trước mắt tạm giữ hình sự đối tượng để chờ kết quả giám định rồi mới khởi tố vụ án, khở tố bị can. Còn liên quan đến việc đối tượng có dùng chất kích thích như ma túy hay không thì việc này phải chờ kết quả giám định, nhưng việc uống rượu bia là đối tượng này có rồi", Thiếu tướng Dũng nói.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an Quảng Nam đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng, theo lời khai ban đầu, do nghi ngờ vợ mình là Lê Thị Ty Na (SN 1992, hiện đang ở TP.HCM) ngoại tình phản bội mình, nên khoảng 19 giờ 30 ngày 16/2, Trần Văn Viên (SN 1992, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) đi từ nhà mẹ ruột đến nhà mẹ vợ ở thôn Đông Tuần nói chuyện với mẹ vợ về việc của Na.

Sau đó, Viên nảy sinh ý định giết con rồi Viên bồng con gái tên là T.L.Y.V (SN 2017) đang ở nhà mẹ vợ đến bến đò Tam Hải, sau đó ra cầu Ông Hiển ném bé gái xuống sông giết con trả thù vợ mình vì Viên cho rằng gọi điện thoại mãi cho vợ mà không chịu nghe máy.

"Sau khi ném con gái ruột của mình sau, Viên thản nhiên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ ruột. Nhưng sau khi phát hiện vụ việc, ông ngoại bé đã đến Công an xã Tam Hải trình báo, sau đó Viên được đưa về trụ sở làm việc.

Đến khoảng 1 giờ ngày 17/2 thi thể cháu bé nổi trên sông cách vị trí Viên thả bé khoảng 100m. Hiện vụ việc đang được Công an điều tra, củng cố hồ sơ", Công an huyện Núi Thành thông tin.





Nguyên Chủ tịch TP.Trà Vinh Diệp Văn Thạnh kêu bị oan trong vụ thất thoát hơn 69 tỷ đồng

Hôm nay (18/2), TAND tỉnh Trà Vinh tiếp tục xét xử ông Diệp Văn Thạnh - nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cùng 16 bị cáo khác về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo trạng, Diệp Văn Thạnh đã ban hành văn bản trái với Quyết định 118/1996 của Thủ tướng và Thông tư 30/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét để hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Sau đó, những "cò đất" tìm đến những gia đình chính sách làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho đất khống, hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở thành đất ở để được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Cũng theo cáo trạng, khi được báo cáo về việc có trường hợp lợi dụng chính sách, Diệp Văn Thạnh vẫn không chỉ đạo chấn chỉnh, không báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh mà tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo quy định cũ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Ông Diệp Văn Thạnh và ông Trần Trường Sơn - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất tổng cộng 704 hồ sơ, với số tiền miễn, giảm gần 120 tỷ đồng. Trong đó, có 313 hồ sơ miễn giảm sai, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 69 tỷ đồng.

Trong thời gian xét xử tại tòa, đa số các bị cáo đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Riêng bị cáo Diệp Văn Thạnh cho rằng mình bị oan, khẳng định mình làm đúng theo quy định của Luật Đất đai, nếu có vi phạm thì chỉ là thiếu trách nhiệm.

Hôm nay 18/2, TAND tỉnh Trà Vinh đã kết thúc phần xét hỏi. Đến ngày 21/2, sẽ bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh sẽ trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo có liên quan vụ án.

Mâu thuẫn với người yêu, nam thanh niên gọi nhóm côn đồ đến chém người tới tấp

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng côn đồ hung hãn có hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tại địa chỉ 114 Kim Long, TP.Huế, Bùi Ngọc Luyến (SN 1998, trú tại xã Hương Thọ, TP.Huế) mâu thuẫn và đánh người yêu là Trương Thị Hồng Ngọc (SN 2003, trú tại phường Hương Hồ, TP.Huế).

Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng côn đồ hung hãn có hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: C.Q.

Sau đó, Ngọc gọi Trần Thị Bé Tám (SN 1999), Lê Thanh Hảo, Lê Văn Thành (cùng SN 2000, tất cả cùng trú phường Hương Phong, TP.Huế) đến giúp đỡ. Tại đây, nhóm của Ngọc tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với Luyến.

Lúc này, Luyến gọi 11 đối tượng gồm: Nguyễn Mai Lực (SN 1988), Nguyễn Quốc Quân (SN 1991), Nguyễn Ngọc Tú (SN 1995), Nguyễn Văn Tư (SN 2001), Nguyễn Văn Trường, Lê Hữu Tùng, Nguyễn Đình Trọng (cùng SN 1999), Bùi Ngọc Thả (SN 1998), Nguyễn Văn Nhật (SN 2001), Lê Cao Hiếu và Bùi Ngọc Cương (cùng SN 1995, tất cả trú tại xã Hương Thọ, TP.Huế) mang theo dao kiếm tìm nhóm của Ngọc để giải quyết mâu thuẫn.

Tiếp đó, tại địa chỉ 26 Kim Long, nhóm của Luyến lao vào dùng tay, chân, dao kiếm… đánh, chém tới tấp vào những người trong nhóm của Ngọc gồm Trần Thị Bé Tám, Lê Thanh Hảo và Lê Văn Thành.

Hậu quả, Hảo bị gãy xương bàn tay và cánh tay, bầm tìm nhiều vùng thân thể, tỷ lệ thương tích 20%; Tám và Hảo đều bị đa thương tích.

Sau một thời gian vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Luyến, Lực, Quân, Tú, Tư, Thả, Nhật, Hiếu và Cương. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan còn lại.

Bắt giữ 4 nghi can giết người đang trên đường tháo chạy từ TP.HCM ra Hà Nội

Công an TP.HCM và CSGT tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp bắt giữ 4 nghi can bị truy nã về tội giết người đang tháo chạy bằng ô tô từ TP.HCM ra Hà Nội.

Vào lúc 13 giờ ngày 17/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được yêu cầu của Công an quận Bình Thạnh và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM về việc 4 đối tượng đang bị truy nã về tội giết người đang tháo chạy bằng xe ô tô bán tải mang BKS 51D-406.80, lưu thông từ TP.HCM theo hướng Quốc lộ 1A đi Hà Nội.

Ngay lập tức, Phòng CSGT tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo Trạm CSGT Ninh Hòa triển khai các phương án, bố trí lực lượng “đón lõng” nhằm bắt giữ các đối tượng.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, tổ trinh sát đã phát hiện xe ô tô của các đối tượng nên đã tổ chức vây bắt và đã bắt được các đối tượng tại Km 1413, Quốc lộ 1A.

4 đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Ảnh: CA

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Châu Đức Minh Luân (SN 1992, ngụ tại quận Bình Tân), Nguyễn Hoàng Duy Khương (SN 2005), Nguyễn Đình Phong (SN 1996) và Đào Minh Trúc (SN 1991 cùng trú tại phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi giết người tại TP.HCM.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.