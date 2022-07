Chuyên án bí số 028M và vai trò của kẻ vừa bị công an truy nã

Vai trò của kẻ vừa bị truy nã

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Hồng Sâm (SN 1988, Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định), bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".

Theo điều tra, Trần Hồng Sâm có tham gia đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài "SOCVIP" (sau đổi thành "SUMVIP"), "VUACLUB".

Đối tượng Trần Hồng Sâm. Ảnh: CACC

Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua "SUM" của "SUMVIP", mua "VUA" của "VUACLUB". Trong đó, "SUM" và "VUA" là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game, bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử.

Dòng tiền đánh bạc qua game bài được chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Trong đó, Sâm được phụ trách chuyển tiền từ thẻ nạp vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt. Ước tính số tiền giao dịch lên đến khoảng 1.500 tỷ đồng.

Trần Hồng Sâm được xác định phụ trách chuyển tiền từ thẻ nạp vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt. Ảnh: PH

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 10/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hồng Sâm về tội "Tổ chức đánh bạc". Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 17/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Hồng Sâm. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Nam Từ Liêm (SĐT: 02438373022 - 0977373773), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113…

Về đường dây đánh bạc nghìn tỷ mà Trần Hồng Sâm tham gia, theo tài liệu điều tra, giữa tháng 7/2021, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã báo cáo xác lập chuyên án bí số 028M để đấu tranh, làm rõ. Sau khi đủ căn cứ và chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng, ban chuyên án quyết định phá chuyên án.

Hồi 5 giờ sáng 18/8/2021, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với 2 nam thanh niên Nguyễn Văn Thành (SN 1999, Tân Lập, Lục Yên, Yên Bái; chỗ ở Tây Hồ, TP.Hà Nội) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, chỗ ở Tây Hồ) đang đi trên 1 xe máy Honda Wave mang biển kiểm soát TP.Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng, Thành không chứng minh được nguồn gốc số tiền. Sau đó cơ quan Công an đã đưa 2 đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, khai thác, mở rộng, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ nhiều đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, viễn thông".

Đồng thời, ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can, gồm: Nguyễn Minh Thành (SN 1989, lao động tự do, Cầu Giấy, TP.Hà Nội, "ông trùm" đường dây), Nguyễn Đức Nam (SN 1989, Hải Hậu, Nam Định), Dương Vũ Hoàng (SN 1992, Thái Hòa, Nghệ An), Nguyễn Xuân Trường (SN 1995, Hải Hậu, Nam Định), Đinh Văn Giá (SN 1996, Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Nguyễn Trường Sơn (SN 1991, Nam Đàn, Nghệ An), Vũ Tiến Duy (SN 1989, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm), Bùi Nhật Anh (SN 1993, Hàng Bông, Hoàn Kiếm), Trần Đức Cường (SN 1997, TP.Nam Định, Nam Định), Phạm Trung Thành (SN 1997, Hà Đông, TP.Hà Nội) về tội "Tổ chức đánh bạc", quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã thu giữ rất nhiều xe sang trong vụ án. Ảnh: PH

Công an quận Nam Từ Liêm cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Đỗ Đức Anh (SN 1998, Đông Triều, Quảng Ninh) về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, viễn thông", quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đơn vị này cũng ra quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với 7 bị can Trần Thanh Tùng (SN 1994, Đống Đa, TP.Hà Nội), Tạ Nguyễn Ngọc Tú (SN 2000, Chương Mỹ, TP.Hà Nội), Đỗ Văn Dũng (SN 1995, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm), Công Ngọc Nguyên (SN 1992, Phú Thượng, Tây Hồ), Đỗ Mạnh Hưng (SN 1994, Hà Đông, TP.Hà Nội), Nguyễn Thọ Tùng (SN 1994, Hà Đông) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 2001, Ba Vì, TP,Hà Nội) về tội "Đánh bạc".

Thời điểm đó, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Tuấn Nghĩa và Trần Hồng Sâm đang bỏ trốn.

Hoạt động tinh vi của đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.

Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game, sau đó thuê Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài, lấy tên là "SOCVIP".

Thành thuê Nguyễn Trường Sơn để chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi.

Thành rủ Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành để quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại IOS, Android và máy tính (website).

Thành rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1988, TP.Hà Giang, Hà Giang, hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài.

"Ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành. Ảnh: PH

Các đối tượng Thành, Nghĩa, Cường và Duy thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được. Cơ quan điều tra xác định được 160 đại lý cấp 1, cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc.

Đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài "SOCVIP" vào hoạt động, đến tháng 2/2021, Thành đổi tên "SOCVIP" thành "SUMVIP" và mở thêm 1 game bài mới là "VUACLUB", hoạt động đồng thời với mô hình trên.

Khi các đối tượng vào ứng dụng đánh bạc, sau đó nạp tiền để mua "SUM" của SUMVIP, mua "VUA" của VUACLUB ("SUM, "VUA" là đơn vị tiền ảo mà các đối tượng quy ước để quy đổi sử dụng đánh bạc trong game).

Việc nạp tiền qua thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử Viettel Pay, Momo.

Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách:

Đối với các mã thẻ nạp viễn thông, Thành sẽ cho Trần Hồng Sâm (SN 1988, Hải Hậu, Nam Định, hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt.

Số tiền nạp qua ví điện tử, Thành chuyển thành các mã rút tiền rồi giao cho Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng đi rút tiền mặt tại các cây ATM của Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank).

Số tiền từ ví điện tử Momo Thành chủ yếu giữ lại, dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã xác định được Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử MoMo dùng để nhận tiền, trả thưởng cho các con bạc.

Tại cơ quan công an, Thành khai lợi nhuận lúc đầu chỉ khoảng dưới 100 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên từ tháng 6 đến tháng 8/2021 lợi nhuận tăng đột biến, có thể lên gần 10 tỷ đồng/tháng.

Có được tiền từ các hoạt động phi pháp, các đối tượng trong đường dây đã có một cuộc sống sang chảnh, hoành tráng và vương giả. Siêu xe, căn hộ cao cấp là những thứ mà các đối tượng trong đường dây đã mua sắm để thỏa mãn nhu cầu bản thân.

Bản thân "ông trùm" Nguyễn Minh Thành còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này.