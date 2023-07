Nam thanh niên đi xe máy, có nồng độ cồn dùng dao đâm vào cổ 1 CSGT

Ngày 5/7, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, 19h45 ngày 4/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo chuyên đề nồng độ cồn tại ngã tư đường Quốc lộ 1 - Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12 (TP.HCM).

Hình ảnh đối tượng Đặng Văn Đức sau khi sử dụng rượu bia, dùng dao dài 15cm đâm vào cổ một CSGT Đội Bình Triệu phải nhập viện. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên tên Đặng Văn Đức điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 95B1-917.20 có dấu hiệu sử đụng rượu bia nên đã ra lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Sau khi kiểm soát các loại giấy tờ liên quan, đối tượng Đức có kết quả 0,579mg/l khí thở.



Theo nguồn tin, khi tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đức, Đức có xin đi vệ sinh ở nhà dân gần đó.

Đến khoảng 20h cùng ngày, đối tượng Đức đi từ hướng nhà vệ sinh về phía tổ công tác và tiến lại gần anh Lê Bảo Trung đang ngồi làm việc từ phía sau.

Đối tượng Đức bất ngờ rút con dao cán vàng dài khoảng 15cm đâm vào phía bên phải cổ của anh Trung gây chảy máu. Sau đó, đối tượng Đức quay sang tấn công những cán bộ khác nhưng không gây thương tích.

Tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu đã tiến hành thu giữ 1 con dao cán vàng dài khoảng 15cm; báo cáo về đơn vị yêu cầu Công an phường Thạnh Xuân hỗ trợ. Đồng thời, đưa anh Trung đi cấp cứu, bàn giao đối tượng Đức cho Công an phường Thạnh Xuân.

"Hiện tại sức khỏe đồng chí Trung ổn định, không nguy hiểm đến tính mang. Công an quận 12 đang thụ lý, giải quyết vụ án này", nguồn tin nói.

Bắt giữ nghi phạm hiếp dâm bé gái lớp 5

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm N.M.T. (39 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú - cán bộ Công ty cao su Đồng Phú) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Công ty CP Cao su Đồng Phú, nơi ông T. công tác. Ảnh: Công Nhật

Theo điều tra ban đầu: Trưa 30/6, ông T. mua bánh mang đến nhà của em N. (11 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, học sinh lớp 5).

Tại đây, ông T. thấy N. và 1 em nhỏ ở nhà nên ông T. nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại với N.

Ông T. được cho là kéo N. vào nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện hành vi đồi bại, bé N. lợi dụng sơ hở thoát được ra ngoài và hô hoán, báo gia đình.

Nhận tin báo, Công an xã Thuận Phú phối hợp với Công an huyện Đồng Phú đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, mời N.M.T. đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng T. đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện bé V.T.H.N đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định tại Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bình Phước.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Phòng Tổ chức – Hành chính – Công ty cao su Đồng Phú, nơi ông T. công tác, cho biết đơn vị đã nhận được thông báo của cơ quan điều tra về việc tạm giữ ông T. Tuy nhiên, về hành vi vi phạm ra sao, thế nào thì phía công ty chưa nắm rõ.

"Hiện công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc và sẽ có thông tin đến các cơ quan báo chí", vị này nói.

Công an vào cuộc vụ cô gái bị đôi nam nữ đánh dã man

Như Dân Việt đã thông tin: Hiện nay, trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền đoạn clip cô gái bị đôi nam nữ đánh dã man, kèm theo thông tin là xảy ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Người đàn ông dùng tay trái giữ chặt cô gái và dùng tay phải đấm nhiều lần vào mặt cô gái. Ảnh cắt từ clip

Trong clip, người đàn ông dùng tay trái giữ chặt cô gái và dùng tay phải đấm nhiều lần vào mặt cô gái, mặc cho người này khóc lóc.

Còn người đàn bà đi cùng người đàn ông vừa chửi, vừa cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu cô gái.

Đoạn clip dài 46 giây, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ. Đa số các bình luận đều không đồng tình với hành động của đôi nam nữ.

Người đàn bà vừa chửi, vừa cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu cô gái. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến clip cô gái bị đôi nam nữ đánh dã man nói trên, thông tin từ Công an TP.Vị Thanh cho biết, vụ việc trên xảy ra ngày 3/7, tại phường 4, TP.Vị Thanh.

Hiện Công an TP.Vị Thanh đang vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ thiếu niên lái xe phân khối lớn làm thai phụ tử vong: Cơ quan điều tra vào cuộc

Ngày 5/7, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Đại lộ Đông Tây, khiến một thiếu niên và thai phụ tử vong, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Cơ quan điều tra đang tiến hành các hoạt động xác minh theo quy trình. Cụ thể như, khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập thông tin, các lời khai liên quan…

Hiện trường vụ thiếu niên đi xe phân khối lớn gây tai nạn thương tâm. Ảnh: NH

Đến nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, chưa có kết luận chính thức. Về việc có khởi tố vụ án hay không, lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, nếu có dấu hiệu tội phạm, sẽ tiến hành khởi tố vụ án theo quy định. Khi có kết luận cuối cùng, công an sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.



Về thông tin thai phụ lưu thông ngược chiều, một cán bộ cảnh sát giao thông cho hay, Đại lộ Đông Tây đang thi công, chưa bàn giao chính thức để đi vào sử dụng. Do đó, khu vực này vẫn là công trường, chưa có căn cứ để xác định cùng chiều hay ngược chiều theo Luật Giao thông đường bộ.





Một lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Lắk thông tin, do đại lộ Đông Tây chưa đưa vào khai thác chính thức nên việc di chuyển trên tuyến đường này đều tự phát, không có căn cứ để xác định hướng đi như Luật Giao thông đường bộ quy định. Vị lãnh đạo này nói thêm, chủ đầu tư Đại lộ Đông Tây là UBND TP.Buôn Ma Thuột, công trình nằm trong đô thị nên chức năng nhiệm vụ quản lý thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 2/7, nam thiếu niên Phạm Nguyên C. điều khiển mô tô phân khối lớn biển số 47A1-007.31 lưu thông trên Đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột theo hướng từ xã Hòa Thắng đi trung tâm TP.Buôn Ma Thuột.

Khi xe mô tô do C. điều khiển chạy đến đoạn qua phường Tự An (TP.Buôn Ma Thuột) thì va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị H. (SN 1998, ngụ phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) điều khiển. Cú tông mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ. Được biết, chị H. đang mang thai tháng thứ 5. Thiếu niên C. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Vụ tai nạn làm chết 1 thiếu niên và 1 thai phụ. Ảnh: NH

Theo tìm hiểu, mô tô phân khối lớn biển số 47A1-007.31 mà thiếu niên C. điều khiển thuộc chủ sở hữu của ông Phạm Văn L. (phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột). Ông L. là bố của thiếu niên C. và vị này đang đương chức giám đốc một sở ở Đắk Lắk.



Chiếc xe trên thuộc loại xe hai bánh từ 175cm3 trở lên, nhãn hiệu Yamaha, số loại R1M, nước sản xuất là Nhật Bản, năm sản xuất 2020, chiếc xe trên được ông L. đăng ký ngày 26/7/2022 tại Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).



Theo một số diễn đàn về xe phân khối lớn và các trang thông tin mua bán xe, xe Yamaha R1M đời 2020, động cơ 998 phân khối, công suất 200 mã lực có giá trên thị trường dao động khoảng 800 triệu đồng.



Theo luật sư Dương Lê Sơn - Văn phòng luật sư Lê Sơn, Đoàn luật sư Đắk Lắk, vụ tai nạn giao thông trên là nghiêm trọng, làm 1 thiếu niên và 1 thai phụ tử vong. Do đó, cơ quan chức năng cần khởi tố vụ án, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời xem xét các yếu tố, có thể khởi tố bị can đối với người giao xe phân khối lớn cho thiếu niên khi chưa đủ tuổi điều khiển, chưa có giấy phép lái xe. Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, bất kể người đó là ai.

Khởi tố vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/7, Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội, đã khởi tố vụ án hình sự chết người chưa rõ nguyên nhân để điều tra vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi bảo mẫu chăm sóc tại một khu chung cư trên địa bàn.

Vụ bé 17 tháng tuổi tử vong bất thường: Diễn biến tố tụng mới với 2 bảo mẫu

Theo chị N.B.H. (trú huyện Gia Lâm, Hà Nội, là mẹ của nạn nhân), tối 9/1, người phụ nữ này bị ốm nên thuê chị C.U.V. chăm sóc con trai. Lúc này, bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngủ tốt, không có dấu hiệu bất thường.

8h sáng hôm sau, chị V. gọi điện cho chị H. nói rằng bé trai bị sặc sữa nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh viện kết luận nạn nhân đã tử vong.

Chị H. đã làm đơn, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của con trai chị.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP.Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi pháp lý cho gia đình nạn nhân, cho biết ngày 17/1, ông và gia đình của bé trai đã làm việc với Công an huyện Gia Lâm.