TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Con đánh cha ruột 103 tuổi bị thương; bé trai chết bất thường ở trường mầm non

Con đánh cha ruột 103 tuổi bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/2, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đang nghiên cứu để ra quyết định xử lý đối với trường hợp con đánh cha ruột bị thương.

Ảnh minh hoạ: D.V

Trước đó, UBND huyện Gio Linh đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt theo thẩm quyền đối tượng N.M.H (SN 1981, trú thôn Lễ Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh, Quảng Trị) từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Khoảng 22h ngày 26/12/2022, tại Lễ Môn, H đã dùng một giường xếp gây thương tích cho cha ruột là ông N.M.Đ (103 tuổi), với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%. Hành vi của H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại điểm a, d, khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, ông Đ không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với H. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gio Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên và được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh thống nhất.

H được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là đã tự nguyện bồi thường thiệt hại và tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi. Tuy nhiên, H cũng có tình tiết tăng nặng là thực hiện hành vi vi phạm hành chính đối với người già.

Hành vi của N.M.H đã vi phạm vào điểm a, khoản 2, Điều 52, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Cụ thể là: "Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình" sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Điều tra vụ bé trai chết bất thường ở trường mầm non tại Nha Trang

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 23/2, ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp (TP.Nha Trang) xác nhận, một bé trai 2 tuổi vừa tử vong bất thường tại trường mầm non trên địa bàn, hiện nay các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ bé trai tử vong. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ gia đình bé trai N. (sinh năm 2021), sáng 22/2, gia đình đưa bé đến Trường Mầm non Bé Ngoan tại Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp (TP.Nha Trang) với sức khỏe bình thường.

Đầu giờ chiều, cô giáo phát hiện bé N. ngủ trưa không dậy. Đến khoảng 14h, bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang cấp cứu, nhưng các bác sĩ thông báo bệnh nhân đã ngưng thở trước đó.

Gia đình đang đề nghị các cơ quan điều tra, làm rõ vụ việc.

Thông tin từ phía Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang, bệnh nhân đã tử vong ngoài viện.

Theo bệnh viện, khi nhập viện bệnh nhân đã tử vong, Khoa Cấp cứu đã cố gắng hồi sức nhưng không cứu được bệnh nhân.

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp cùng gia đình và địa phương để điều tra, làm rõ.

Thông tin mới vụ bắt YouTuber Võ Minh Điền

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Trường Giang (37 tuổi, quê Hậu Giang) cho biết: Lúc CEO Nguyễn Phương Hằng liên tục phát sóng liverstream trên mạng xã hội nói xấu các nghệ sĩ, ông Giang từng lên tiếng phản đối bà Hằng về những phát ngôn không có chứng cứ, vu khống.

YouTuber Võ Minh Điền bị Công an quận Bình Tân khởi tố bị can, bắt tạm giam tối 22/2. Ảnh: CACC

Ngay sau khi ông Giang lên tiếng phản đối, những ngày sau đó cụ thể vào ngày 22/3/2022, ông nhận được điện thoại người tự xưng Võ Minh Điền dọa cắt cổ ông về những phát ngôn trái chiều của mình liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng.

Bốn đối tượng chọi đá tối 22/3/2022 vào nhà ông Giang gây bể kính, xe ô tô bị hư hỏng một số chỗ. Ảnh: NVCC

Tiếp đó, trong đêm 22/3 nhà ông Giang bị 4 đối tượng lạ mặt dùng đá, gạch ném vào nhà gây bể kính, xe ô tô của ông Giang để sau nhà bị hư hỏng một số chỗ.

"Sau này khi check camera, tìm hiểu kỹ các nhân vật phá hoại nhà tôi, check biển số xe của những đối tượng này. Tôi khẳng định trong số này có Võ Minh Điền", ông Giang nói.

Trước đó, khoảng tháng 2/2022 Công an quận Gò Vấp đã từng mời làm việc với Võ Minh Điền.

Theo Công an quận Gò Vấp, đơn vị nhận được đơn của bà Đinh Thị Lan (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), tố cáo Võ Minh Điền có hành vi xúc phạm, thậm chí là đe doạ đến tính mạng của bà.

Cụ thể Võ Minh Điền đã sử dụng kênh YouTube "Điền Võ Vlog" đã lên mạng bêu xấu bà Lan chuyện lừa đảo, trộm cắp… khi chính bà Lan cũng lên tiếng phản đối những phát ngôn của CEO Nguyễn Phương Hằng.

Đỉnh điểm của vụ việc trên vào ngày 21/2/2022, TAND quận Gò Vấp xử phạt hành chính Điền về hành về hành vi "Tổ chức thuê, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng".

Theo Công an quận Bình Tân, trong đêm 22/2, Cơ quan CSĐT quận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam YouTuber Võ Minh Điền với hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể: Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 17/2, Lâm Duy Bảo Sơn (Sơn mặt quỷ, YouTuber) gọi điện cho Điền (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân) nói muốn đến nhà gặp Điền để giảng hòa mâu thuẫn giữa Điền và nhóm YouTuber của H.K.N ở Nha Trang.

Theo Công an quận Bình Tân, trong đêm 22/2 Cơ quan CSĐT quận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam YouTuber Võ Minh Điền với hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Điền đồng ý nên cho địa chỉ nhà tại hẻm 257 Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cho Sơn. Đến 10h ngày 17/2, Lâm Duy Bảo Sơn đi cùng H.H.H và T.C.T đến nhà Điền để nói chuyện. Điền cùng Lâm Duy Bảo Sơn nói chuyện giảng hòa mâu thuẫn giữa Điền và nhóm YouTuber của H.K.N ở Nha Trang nhưng không giảng hòa thành công.

Lúc này, Sơn hẹn Điền đến một quán trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để nói chuyện tiếp. Đến 11h45 ngày 17/2, Điền cùng B.H (không rõ lai lịch) đi đến địa chỉ này chờ nhưng Sơn không đến.

Điền bỏ về nhà và gọi cho Sơn hỏi lý do tại sao không đến. Điền bức xúc việc Sơn hẹn mà không đến nên chửi bới. Sau đó, Điền vào YouTuber xem thấy nhóm của Sơn và H.K.N phát trực tiếp trên mạng với nội dung chửi bới, nói xấu, hăm dọa Điền.

Do Sơn không đến gặp Điền đúng hẹn và lên mạng chửi và hăm dọa nên Điền đã phát trực tiếp trên mạng chửi lại Sơn và thách thức Sơn đến nhà Điền đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đến 21h30 ngày 17/2, Sơn điện thoại cho Điền nói đã đến đầu hẻm 257 Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân). Sau đó, Điền có cầm theo một cây côn 3 khúc đi xuống dưới nhà và nhờ một người trong nhóm B.H. chở Điền ra đầu hẻm.

Khi Điền tới đầu hẻm 257 Bình Thành thấy có một nhóm khoảng 5 - 6 người đang đánh 1 người, Điền tưởng đang đánh Sơn nên la lớn. Nhưng khi nhìn lại thì người thanh niên đó không phải là Sơn. Sơn lúc này đã bỏ chạy đi đâu không rõ.

Vụ việc khiến hai người bị thương là anh N.T.T và T.C.T và nhóm 5-6 người này đã đập phá chiếc xe ô tô KIA, SORENTO của anh N.T.T.

Qua giám định, Công an quận Bình Tân xác định tổng giá trị tài sản bị hư hỏng của ô tô là hơn 91 triệu đồng.

Giám đốc Chi cục Đăng kiểm ở Thái Bình bị bắt vì nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can, trong đó có Giám đốc Chi cục Đăng kiểm 11 vì nhận hối lộ.

Giám đốc và một số đăng kiểm viên của Chi cục Đăng kiểm 11 bị bắt vì nhận hối lộ. Ảnh: Trung Du

Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giữ Nguyễn Trung Hải (1964), trú tại đường Vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng - là Giám đốc Chi cục Đăng kiểm và các đăng kiểm viên: Vũ Đăng Hạnh (1979), trú tại tổ 23, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình; Trần Văn Quyết (1987) trú tại tổ 8, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình; Trần Công Trịnh (1984), trú tại tổ 5, phường Quang Trung, TP.Thái Bình về tội ''Nhận hối lộ'', theo quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, bước đầu điều tra, làm rõ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa, các đối tượng đã nhận của các chủ phương tiện với tổng số tiền trên 120 triệu đồng để bỏ qua các lỗi: không có đầy đủ thiết bị neo, trang bị chữa cháy, trang bị cứu sinh…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Thông tin mới vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam nhiều bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước" và quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Cụ thể, theo nguồn tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Quá trình điều tra phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.

Lực lượng chức năng khám xét nhà riêng tướng Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng. Ảnh: Nhóm PV

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (SN 1971) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, là vợ Đước), Trương Văn Nam (SN 1990) đều trú tại TP.Hải Phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội trốn thuế.



Theo tìm hiểu, bị can Trương Xuân Đước (SN 1971, trú tại TP.Hải Phòng) là người đại diện pháp luật của Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, có địa chỉ đăng ký tại số 16, tổ 65 khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Công ty này đăng ký hoạt động từ ngày 24/7/2019.

Khu đất được cho là địa chỉ Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương chỉ là một khu đất trống. Ảnh: Nhóm PV

PV Dân Việt đã tìm tới địa chỉ tổ 65 khu 5b, phường Bạch Đằng, khu vực được cho là trụ sở Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương chỉ là một khu đất trống.

Nhiều người dân sinh sống và kinh doanh tại khu 5 và khu 5B, phường Bạch Đằng cũng cho PV biết, không hề thấy sự xuất hiện của Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương và cũng không biết ông Trương Xuân Đước là ai.

Trao đổi với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng Phạm Đức Tuấn cho biết, công ty này không có thật trên địa bàn phường, chưa từng tồn tại ở đây. Ông Tuấn cho biết cũng đã có báo cáo gửi Cơ quan điều tra về vấn đề này.

Được biết, ông Đước có mối quan hệ thân thiết với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca từ thời ông Ca còn làm giám đốc Công an TP.Hải Phòng. Với hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhiều năm, vợ chồng Đước cùng đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Khi biết mình và đồng phạm bị Công an tỉnh Quảng Ninh đưa vào "tầm ngắm", "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước đã đưa ông Ca khoảng 35 tỷ đồng để nhờ "chạy án".

Sau khi nhận tiền từ ông Đước, ông Ca không đưa cho ai để "chạy án". Khi Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, thực hiện các bước tố tụng thì ông Ca nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.