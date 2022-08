Thiếu nữ bị chính người yêu tống tiền bằng "ảnh nóng"

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực (Nam Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Đức (SN 1997, trú tại xã Nam Tiến, huyện Nam Trực) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, chị K (SN 2003, trú tại huyện Nam Trực) đến Công an huyện Nam Trực trình báo về việc bị Đức dùng hình ảnh nhạy cảm của K để đe dọa, ép buộc đưa tiền.

Đỗ Văn Đức đã dùng "ảnh nóng" của người yêu để tống tiền chính người yêu. Ảnh: CANĐ

Qua điều tra, xác định chị K và Đức có mối quan hệ tình cảm.

Ngày 5/8, lực lượng Công an huyện Nam Trực bắt quả tang đối tượng Đức đang có hành vi ép chị K viết giấy nhận nợ số tiền 20 triệu đồng. Khám xét người đối tượng, cơ quan công an còn phát hiện, thu giữ 0,23 gram heroin.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần hết sức thận trọng, cảnh giác trong quá trình quay chụp, lưu trữ những hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm để tránh xảy ra việc lộ lọt ngoài ý muốn, dẫn đến những hậu quả xấu.

Diễn biến mới nhất vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng

Nguồn tin của Dân Việt, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa thông báo thời gian mở lại phiên tòa dân sự tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ. Đây là vụ án có liên quan đến việc con dâu khai tử bố mẹ chồng ở Tây Hồ (Hà Nội).

Theo đó, nguyên đơn là chị Hoàng Thùy Linh (SN 1975), anh Nguyễn N (SN 1968), cùng trú An Dương (Tây Hồ). Bị đơn trong vụ án là bà Vũ Thị Viễn (SN 1956, Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vợ chồng cụ Đỗ Văn Hợp (SN 1932), cụ Nguyễn Thị An (SN 1932), cùng trú phường Nhật Tân (Tây Hồ). Người đại diện theo ủy quyền của 2 cụ Hợp, cụ An là bà Đỗ Thị Huyền (SN 1959, phường Nhật Tân); ông Đỗ Xuân Hương (SN 1970, phường Nhật Tân); bà Đinh Hồng Nhung (SN 1991, Bắc Từ Liêm).

Ngoài 2 cụ Hợp, cụ An, còn có 12 đơn vị, cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án như: Phòng công chứng số 3 TP.Hà Nội, UBND TP.Hà Nội, UBND quận Tây Hồ, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội, Phòng công chứng số 1, UBND phường Nhật Tân…

Theo thông báo từ Tòa án nhân dân TP.Hà Nội, thời gian mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ "Tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" được ấn định lại vào sáng 30/8.

Hai vợ chồng cụ Hợp, An bị con dâu khai tử dù vẫn còn sống bình thường, khỏe mạnh. Ảnh: BT

Về diễn biến, vụ việc trải qua nhiều lần hoà giải, nhiều lần đưa ra toà nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) vẫn chưa thể đưa ra phán quyết.

Thời điểm ngày 18/9/2020, phiên tòa xét xử vụ việc đã được mở, dù bị đơn không có mặt, HĐXX vẫn làm việc.

Sau khi tranh tụng, HĐXX nhận thấy việc bà Viễn làm thủ tục khai tử bố mẹ chồng đang sống có dấu hiệu vi phạm hình sự. Căn cứ Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự, HĐXX tạm dừng xét xử, chuyển hồ sơ để đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.

Thời điểm đó, trình bày trước HĐXX, chị Linh cho biết, năm 2015, chị cùng chồng mua khu đất và ngôi nhà có tổng diện tích khoảng 180m2, nằm ven hồ Tây thuộc địa phận phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội).

Thời điểm đó, bà Viễn cung cấp các loại giấy tờ có chứng nhận của cơ quan chức năng như sổ đỏ khu đất đứng tên vợ chồng bà Viễn, di chúc của ông Tiến (chồng bà Viễn) thừa kế lại tài sản cho vợ và 2 con gái.

Sau khi trực tiếp đến khảo sát nhà và đất, vợ chồng chị Linh nhận thấy các căn cứ mua nhà đều hợp pháp nên họ bỏ ra 12 tỷ đồng để mua lại mảnh đất cùng ngôi nhà 3,5 tầng. Sau đó, các bên hoàn tất thủ tục sang tên sổ đỏ.

Giữa năm 2015, vợ chồng chị Linh đến nhận nhà thì bị cụ Hợp và người thân ngăn cản vì cho rằng việc bà Viễn bán nhà, đất là trái phép khi chưa có sự đồng ý của ông. Sau đó, chị Linh mới làm đơn khởi kiện bà Viễn ra tòa để đòi nhà.

Về phía bà Viễn dù vắng mặt nhưng bà đã có văn bản lời khai gửi HĐXX. Bà Viễn khai nhận, trước đó ông Hợp và bà An chia đất cho con trai là ông Tiến. Lúc này, ông Tiến và bà Viễn đã kết hôn được 4 năm. Đến năm 2000, Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội cấp sổ đỏ cho vợ chồng bà Viễn.

Năm 2005, ông Tiến qua đời nên bà Viễn đến Phòng công chứng số 3 Hà Nội để làm thủ tục kê khai thừa hưởng quyền thừa kế tài sản.

Trong thông báo ngày 4/7/2006 gửi UBND phường Nhật Tân, công chứng viên ghi: "Người để lại di sản: Ông Tiến đã chết ngày 8/1/2005. Cha, mẹ đẻ của ông Tiến đã chết".

Lý giải về sự việc trên, bà Viễn khai bà làm theo lời chồng dặn, kê khai là bố mẹ chồng chết cả rồi. Đến năm 2015, bà Viễn làm thủ tục bán nhà đất cho vợ chồng chị Linh và xin ở lại 1 tháng để tìm nhà mới.

Sau khi hết thời gian, vợ chồng chị Linh đến yêu cầu bà Viễn bàn giao nhà nhưng chị Mai (con gái bà Viễn) và một số người lớn tuổi không cho chị vào ngôi nhà chị đã mua.

Trong biên bản ghi lời khai, bà Viễn cũng cho rằng các thủ tục mua bán nhà, đất cho vợ chồng chị Linh là hợp pháp.

Tìm được thi thể thiếu niên mất tích trong nhóm hơn 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 20/8, trao đổi với phóng viên, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể thiếu niên 16 tuổi (quê Gia Lai), là người mất tích trong nhóm hơn 40 người đào thoát khỏi casino ở Campuchia. Thiếu niên 16 tuổi gặp nạn khi bơi ngang sông Bình Di, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không may bị nước cuốn trôi sáng 18/8.

42 người trốn khỏi casino ở Campuchia bất chấp tính mạng nhảy xuống sông bơi về Việt Nam. Clip: Người dân cung cấp

Sáng 20/8, lực lượng chức năng tìm được thi thể thiếu niên 16 tuổi (quê Gia Lai), là người mất tích trong nhóm hơn 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia, bơi qua sông về Việt Nam. Ảnh: Cắt từ clip do người dân cung cấp

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình nạn nhân để tổ chức an táng.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết thêm, cơ quan điều tra đang làm rõ đường dây mua bán người và đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, Công an tỉnh An Giang cũng báo cáo vụ việc về Bộ Công an.

Cùng ngày, ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang cũng cho biết, sáng 18/8, nhóm 42 người Việt từ casino Rich World (thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) bơi qua sông Bình Di (huyện An Phú) vào Việt Nam. Trong 42 người nói trên, có 1 người bị phía Campuchia bắt lại; 1 người khi bơi ngang sông thì đuối nước.

Ông Hợp cũng cho biết, huyện An Phú vẫn đang phối hợp cùng Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng, Quân sự… để làm các thủ tục để đưa 40 người nói trên về địa phương.

Theo Chủ tịch UBND huyện An Phú, 40 người này có 3 người ở An Giang, 1 người ở Đồng Tháp, 1 người ở Kiên Giang và 1 người ở Hậu Giang, còn lại đến từ các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên.

Hiện sức khỏe của 40 người này ổn định, ngành chức năng tỉnh An Giang đã lo chỗ ăn, ngủ cho họ.

Ông Hợp cho biết thêm, ngoài những người nói trên, ngành chức năng đã nắm được thông tin còn 11 người đang còn "kẹt" ở casino Rich World.

"Ngày hôm qua, phía Công an tỉnh An Giang có làm việc với phía tỉnh Kandal (Campuchia) và hai bên đã trao đổi với nhau một số thông tin có liên quan đến vấn đề những người Việt còn lại phía bên đó, còn số lượng chính xác bao nhiêu người thì chưa rõ" - Chủ tịch UBND huyện An Phú nói thêm.

Bắt được người vợ lên kế hoạch cùng người tình giết chồng

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ người chồng bị vợ cùng người tình của vợ sát hại, ngày 19/8, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vào khoảng 2h cùng ngày, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ được đối tượng Tẩn Ú Mẩy (33 tuổi) - đồng phạm giết anh Tẩn Vần K., 41 tuổi, chồng Mẩy.

Vụ án xảy ra cách đây 7 tháng (ngày 19/1).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu, Mẩy bị bắt giữ khi đang chuẩn bị bỏ trốn sang Lào.

Tẩn Ú Mẩy thời điểm bị công an bắt giữ. Nguồn: Dân Trí

Đồng phạm sát hại anh K. là Phàn Sần Tông (33 tuổi, trú tại xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ), người tình của Tẩn Ú Mẩy, đã bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ vào ngày 23/1. Nghi phạm Mẩy bị bắt sau 7 tháng lẩn trốn.

Trước đó, vào năm 2020, Mẩy bị chồng đánh và thường xuyên gọi điện tâm sự với Tông. Hai người sau đó rủ nhau xuống Hà Nội làm thuê và chung sống như vợ chồng.

Quá trình chung sống, Mẩy nghe tin chồng hay đánh đập con cái, dọa giết cả nhà Mẩy nên Mẩy đã nhiều lần rủ Tông đi giết K., nhưng Tông không đồng ý.

Đầu tháng 1, khi nghe tin chồng lấy vợ mới, Mẩy dọa người tình nếu không cùng mình đi giết K. thì sẽ bỏ đi Trung Quốc và bảo con mách K. việc hai người chung sống ở Hà Nội. Nghe vậy Tông đồng ý cùng Mẩy về Lai Châu lên kế hoạch giết anh K.

Sau khi về Lai Châu, Tông gọi điện lừa anh K. mình có ma túy và rủ tìm người mua, nếu bán được sẽ chia nhau tiền. Lúc này, K. đồng ý và hẹn gặp Tông để xem hàng.

Khoảng 22h ngày 19/1, trong lúc Tông lừa K. xem gói ma túy giả trên đoạn đường vắng, Mẩy lao từ bụi cây phía sau dùng thanh sắt đập liên tiếp vào đầu chồng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, Mẩy tiếp tục đưa thanh sắt cho Tông đập thêm đến khi nạn nhân chết hẳn. Sau đó, Tông chở Mẩy đi vứt công cụ gây án và về nhà Tông ngủ.

Sáng hôm sau, Tông dậy vứt bỏ giày và quần áo mặc khi gây án, còn Mẩy bỏ trốn.

Cựu Bí thư Trần Văn Nam: “Nói rõ để các tỉnh khác nhìn vào Bình Dương”

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 20/8, TAND TP.Hà Nội cho phép các bị cáo được tự bào chữa trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty SX-XNK).

Bước lên bục khai báo, Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, bị cáo Trần Văn Nam xin nhận một phần trách nhiệm, cho hay "không tranh công, không đổ lỗi" cho cấp dưới. Ông xin cảm ơn các luật sư của mình, nói đánh giá rất cao bài bào chữa của họ.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, bị cáo Trần Văn Nam. Ảnh: X.A

Trong vụ án, ông Nam bị cáo buộc có 2 sai phạm gồm giao 2 khu đất 43ha và 145ha tại Bình Dương cho Công ty SX – XNK vào năm 2012 nhưng áp giá thu tiền về ngân sách theo khung của năm 2006. Việc này gây thất thoát hơn 761 tỷ đồng.

Thứ hai, Công ty SX – XNK dù không xin phép chủ sở hữu là Tỉnh ủy vẫn mang 43ha đất đi góp cổ phần vào Công ty Tân Phú. Năm 2016, Công ty SX – XNK phải cổ phần hóa nên Tỉnh ủy Bình Dương ra công văn 407 yêu cầu đưa khu đất 43ha phải được giao cho Công ty Impco (cũng trực thuộc Tỉnh ủy).

Tuy nhiên, nhóm Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch Công ty SX – XNK không làm theo. Nhóm này còn thỏa thuận bán cổ phần tại Tân Phú cho nữ "đại gia" Đặng Thị Kim Oanh; thực chất là bán 43ha. Việc này gây thiệt hại 984 tỷ đồng.

Tháng 4/2017, Tỉnh ủy Bình Dương họp về việc Công ty SX – XNK bán cổ phần tại Tân Phú và biết việc Nhà nước có thể mất toàn bộ khu đất 43ha nhưng đã không yêu cầu hủy bỏ hợp đồng bán cổ phần.

Bị cáo Ngô Dũng Phương, cựu Trưởng phòng Tài chính Tỉnh ủy Bình Dương còn soạn thông báo cho bị cáo Phạm Văn Cành, Phó bí thư Thường trực ký với nội dung đồng ý cho Công ty SX – XNK chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Tân Phú.

Viện kiểm sát cáo buộc, năm 2018, bị cáo Trần Văn Nam chủ trì họp, bàn cách xử lý việc liên quan khu đất 43ha và chỉ đạo: "Xử lý về mặt văn bản, sửa lại, điều chỉnh lại… xem xét bỏ khu đất 43ha ra khỏi công văn số 407 năm 2016". Văn bản cuộc họp này được "lập khống", lùi ngày về năm 2017.

Viện kiểm sát do vậy đề nghị tòa phạt ông Nam từ 9 – 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Trong phần tự bào chữa, cựu Bí thư Bình Dương xin trình bày 2 vấn đề. Thứ nhất, ông không biết việc Công ty SX – XNK bán cổ phần tại Tân Phú. Vị này cho hay, Thường trực Tỉnh ủy không bao giờ họp riêng về công việc của Công ty SX – XNK như cáo trạng thể hiện. Việc này cần nói rõ để các tỉnh khác khi nhìn vào Bình Dương lại đặt câu hỏi: "Sao Tỉnh ủy điều hành sai như vậy?".

Theo ông Nam, Thường trực Tỉnh ủy mỗi khi ra chủ trương, nếu thuộc khối Nhà nước sẽ do Ban Cán sự và UBND triển khai; nếu thuộc công tác Đảng sẽ do Phó bí thư Thường trực thực hiện.

Do vậy, việc Công ty SX – XNK bán cổ phần sẽ "phải có kết luận của Phó bí thư Thường trực hoặc kết luận của đại diện chủ sở hữu là Văn phòng Tỉnh ủy". Cựu Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, bị cáo Ngô Dũng Phương đã "không biết thứ bậc hoặc không nghiên cứu nên mới tham mưu cho Thường trực ra văn bản".

Vụ án có 28 bị cáo nhưng 2 người xin vắng vì lý do sức khỏe. Ảnh: X.A

Nội dung thứ hai, bị cáo Nam cho hay các lãnh đạo và tập thể Tỉnh ủy Bình Dương "không che giấu, không bắt tay, không dung túng cho sai phạm". Tỉnh ủy đã báo cáo việc Công ty SX – XNK bán cổ phần nên "cả tỉnh ai cũng biết hết vụ án ra sao".

Về bị cáo Phạm Văn Cành, nguyên Phó bí thư Thường trực có lời khai "hợp thức hóa" việc Công ty SX – XNK bán đất, ông Nam cho hay: "Rất tiếc không có anh Cành ở đây để xem anh ấy hiểu thế nào là hợp thức hóa. Hoặc, anh ấy có ý hợp thức hóa thì tôi không biết".

Ông Cành bị cáo buộc tham gia "hợp thức hóa" sai phạm của Công ty SX – XNK tại khu đất 43ha. Vị này xin xử vắng mặt vì mới mổ sọ não. Chiều 19/8, Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt ông Cành từ 4- 5 năm tù.

Bào chữa cho cựu Bí thư Bình Dương, luật sư Nguyễn Đình Hưng dẫn các chứng cứ thể hiện Thường trực Tỉnh ủy "không biết" việc Công ty SX – XNK bán đất; chỉ hay sự việc sau khi giao dịch hoàn thành.

Từ năm 2018, ông Nam có nhiều ý kiến không để Công ty SX – XNK chuyển nhượng đất và cho thanh tra vào cuộc. Tháng 8/2018, Phó bí thư Thường trực khi đó chủ trì một cuộc họp còn xác định "việc chuyển nhượng là đúng". Nhưng sau đó, ông Nam kiên quyết hủy bỏ việc chuyển nhượng.

Vì vậy, luật sư cho rằng ông Nam không có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí". Ông Nam chỉ có trách nhiệm vì "không kiểm tra, nắm bắt kịp thời để xảy ra sai phạm".

Về hành vi ký áp khung giá năm 2006 cho việc giao đất năm 2012, luật sư Hoàng Văn Hướng cho rằng, không riêng Công ty SX – XNK, một số doanh nghiệp khác cũng được giao đất năm 2006 (chưa có quyết định chính thức) và họ phản đối cách tính tiền theo giá tại thời điểm có quyết định giao đất.

Ngoài ra, trong việc ký quyết định thu tiền để giao 2 khu đất cho Công ty SX - XNK, ông Nam "không có yếu tố vụ lợi" và không cố ý làm thất thoát tài sản Nhà nước. Bị cáo này ký vì "tin tưởng các cơ quan chuyên môn" cấp dưới như Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường…