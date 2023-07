TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thông tin mới nhất vụ khủng bố ở Đắk Lắk và phiên xử vụ chuyến bay giải cứu

Bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Trưa 21/7, trao đổi với Dân Việt, Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã bắt được 3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" tại tỉnh này vào ngày 11/6.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 3 đối tượng trốn truy nã tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk). Ảnh: CA

Theo đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 3 đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại một quả đồi tại địa phận huyện Cư Kuin.

Ngay sau đó, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy đuổi và bắt giữ 3 đối tượng gồm Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông), Y Huăl Êban (SN 1970, ngụ buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar), Nay Dương (SN 1968, ngụ xã Cư Pơng, huyện Krông Búk).

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là ba đối tượng trực tiếp tham gia vụ tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) vào ngày 11/6/2023 làm 9 người tử vong, 2 người bị thương.

Trước đó, vào rạng sáng 11/6, hai nhóm đối tượng Fulro mang theo vũ khí, bom xăng, dao, lựu đạn… đồng loạt tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk).

Tại 2 địa điểm này, nhóm đối tượng trên đã sát hại 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã và làm bị thương 2 Công an xã khác đang trực nhiệm vụ tại đơn vị. Sau khi rút khỏi địa điểm tấn công, trên đường di chuyển, nhóm đối tượng tiếp tục ra tay sát hại Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và Bí thư Đảng uỷ xã Ea Ktur đang trên đường đến trụ sở khi nhận được tin báo về vụ việc. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn chặn xe máy, xe ô tô người dân di chuyển trên đường giết hại 3 người dân vô tội, bắt cóc 3 người làm con tin.

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 90 đối tượng về các tội danh: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Không tố giác tội phạm" và "Môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam trái phép".

Xét xử vụ chuyến bay giải cứu: Hoàng Văn Hưng tố cựu Thiếu tướng vu khống, đề nghị làm rõ 1,8 triệu USD "chạy án" đi đâu?

Như Dân Việt đã thông tin: Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra, tiếp tục kêu oan khi được tranh tụng chiều 21/7. Anh ta bị cáo buộc lừa đảo, nhận 800.000 USD để chạy án dù đã chuyển công tác, không còn thụ lý vụ án chuyến bay giải cứu.

Buổi sáng cùng ngày, đại diện Viện kiểm sát giữ quan điểm buộc tội bị cáo Hưng, cho rằng người này "trơ tráo, không trung thực, khai báo nhỏ giọt". Đáp lại, cựu điều tra viên này nói: "Đại diện Viện kiểm sát xúc phạm danh dự, nhân phẩm bị cáo, đề nghị đại diện Viện kiểm sát xem lại lời của mình, nhất là trước Hội đồng xét xử".

Clip: Hoàng Văn Hưng nói đáng lẽ cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phải kêu oan.

Hoàng Văn Hưng kêu oan, đề nghị làm rõ số tiền 1,8 triệu USD tương đương 43 tỷ đồng đã đi đâu?

Cáo trạng thể hiện, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn đưa 2,6 triệu USD cho bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội.

Ông Tuấn khai trong số 2,6 triệu USD, có 400.000 tiền mua đất chung nên giữ lại, còn 2,2 triệu USD (khoảng 61 tỷ đồng), ông đã chuyển cho Hoàng Văn Hưng nhằm để anh ta "chạy án" giúp Hằng, Sơn.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định ông Tuấn chuyển 800.000 USD (hơn 18 tỷ đồng) cho bị cáo Hưng; số còn lại (khoảng 43 tỷ đồng) chưa được làm rõ ai đang giữ.

Tranh luận với Kiểm sát viên, Hoàng Văn Hưng đề nghị làm rõ số tiền Hằng chi ra chạy án đã đi đâu? Nếu cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn không đưa cho ai, cần khởi tố ông ta tội lừa đảo.

"Bảo bị cáo cầm 18 tỷ đồng rồi bị truy tố tội lừa đảo, vậy ông Tuấn cầm 43 tỷ đồng sao không phải lừa đảo?", bị cáo Hưng đặt vấn đề.

Cựu điều tra viên cũng đặt nghi vấn, nếu ông Tuấn không chiếm đoạt thì: "43 tỷ đó, anh Tuấn có đưa cho ai để môi giới hối lộ hay không?".

Hoàng Văn Hưng còn cho rằng, các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hằng đã thống nhất lời khai theo hướng đổ tội cho anh ta nên: "Đề nghị khởi tố anh Tuấn, chị Hằng tội vu khống bị cáo".

Các chứng cứ kết tội Hưng lừa đảo, theo anh ta là không có, buộc tội chỉ dựa trên lời khai của ông Tuấn cùng bị cáo Hằng. Hoàng Văn Hưng tiếp tục nói "Bị cáo bị oan".

Bị cáo Hưng sau đó nhắc lại chỉ đạo của lãnh đạo Viện KSND Tối cao, nội dung cần độc lập khi khởi tố và phê chuẩn khởi tố; đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội; thu thập cả chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội".

Về lần nhận hối lộ cuối cùng, đại diện Viện kiểm sát trong sáng nay (21/7) đã cho trình chiếu video clip thể hiện Hoàng Văn Hưng có nhận chiếc cặp do cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn gửi đến. Phía công tố và ông Tuấn cùng khẳng định bên trong chứa 450.000 USD.

Hoàng Văn Hưng khi được đối đáp vào buổi chiều đã bác bỏ, giữ quan điểm khẳng định bên trong chỉ là 4 chai rượu. Anh ta nói: "Hôm nay, Hội đồng xét xử, mọi người thấy clip rồi nhưng không có lời khai, hình ảnh nào thể hiện bên trong có 450.000 USD".

Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Long An và một số tỉnh, thành phố khác.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can về hành vi "Nhận hối lộ" để giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định, theo quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự và ra lệnh tạm giam đối với:

Hoàng Quốc Hùng (SN 1963), Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Lương Nhân Hòa (SN 1978), Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Nguyễn Đình Cảnh (SN 1991), Phó trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Hoàng Quốc Hùng, Lương Nhân Hoà, Nguyễn Đình Cảnh. Ảnh: CACC

Ra quyết định khởi tố bị can về hành vi "Đưa hối lộ" để được cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định, theo quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự và ra lệnh tạm giam đối với:

Nguyễn Xuân Thọ (SN 1988), đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco; Phạm Quang Hậu, (SN 1978), cộng tác viên của Công ty Luật TNHH Vicco và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1982), chuyên viên Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp TP.Hà Nội.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Xuân Thọ, Phạm Quang Hậu, Nguyễn Thị Ngọc. Ảnh: CACC

Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn trước khi thi hành.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các sai phạm trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Long An và một số tỉnh, thành phố khác.

Cựu Cục phó Trần Hùng bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội đến phần luận tội của Viện kiểm sát (VKS), đề nghị mức án với bị cáo Trần Hùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường) và 35 bị cáo khác. Ông Hùng bị truy tố về tội Nhận hối lộ trong vụ phát hiện, thu giữ 27.000 quyển sách giáo khoa giả.



Cựu Phó Cục trưởng Trần Hùng tại toà. Ảnh: X.Huy

Theo VKS: Tổ 304 có quyền hạn giúp việc cho Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường. Tổ trưởng 304 là đại diện của Tổng cục trưởng.

Ngày 10/7/2020, sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện kho sách giả, Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) đã liên hệ với ông Trần Hùng nhờ bỏ qua vụ việc. Ngày 14/7/2020, Nguyễn Duy Hải (lao động tự do, người được Thuận nhờ đưa 300 triệu đồng cho ông Trần Hùng) cầm tiền đến phòng làm việc của ông Hùng để xin bỏ qua vụ việc. Khoảng 11h30 cùng ngày, Hải cầm túi nylon đựng tiền đến phòng làm việc của Trần Hùng. Tại đây, bị cáo Hải gọi cho Thuận, nói đang ở phòng làm việc của ông Hùng.

VKS kết luận, chiều cùng ngày, Hải mang tiền đưa cho Trần Hùng. Ngoài ra, ông Hùng còn gọi điện nói với Lê Việt Phương (nguyên Phó Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 17) tạo điều kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính.

Theo đại diện VKS, ông Hùng không thừa nhận việc nhận hối lộ. Tuy nhiên, căn cứ thực nghiệm, tài liệu liên quan, bị cáo Trần Hùng phải chịu trách nhiệm về việc đã nhận hối lộ 300 triệu đồng. Đại diện VKS đánh giá hành vi các bị cáo là rất nghiêm trọng cho xã hội.

Theo đó, VKS đề nghị mức án với ông Trần Hùng từ 9-10 năm tù về tội Nhận hối lộ. Ngoài ra, bị cáo Hùng còn phải nộp trả lại ngân sách 300 triệu đồng.

Bị cáo Cao Thị Minh Thuận bị đề nghị mức án từ 11-12 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bị cáo Lê Việt Phương (nguyên Phó Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 17) bị đề nghị mức án từ 30-36 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị đề nghị mức án 1 năm 11 tháng, bằng thời hạn tạm giam, trả tự do tại tòa về tội Môi giới hối lộ.

Tiếp tay cho chủ doanh nghiệp lừa đảo, nguyên cán bộ địa chính bị khởi tố

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Đình Dương Kha (43 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian làm công chức địa chính phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), ông Kha đã cố tình làm sai lệch hồ sơ nguồn gốc đất đai đối với khu đất diện tích 2.375m2 tại khối phố Đa Phước.



Qua đó, đã tiếp tay cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu Vinh (69 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thùy Hương (63 tuổi) là chủ doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước giả mạo hồ sơ, biến khu đất được Nhà nước cho thuê để mở xưởng sản xuất thành đất do gia đình ông Vinh tự khai hoang.

Phùng Đình Dương Kha tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Vợ chồng ông Vinh sau đó đã chia khu đất này thành 14 lô nhỏ và nhờ người làm giả các giấy tờ để bán cho nhiều người khác.

Giúp sức cho vợ chồng ông Vinh, ngoài ông Kha còn có Lê Thanh Châu (67 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ). Cụ thể, năm 2015, khi phường Hòa Khánh đã chia tách, Châu không còn là Phó chủ tịch phường nhưng vẫn ký xác nhận các đơn, giấy tờ, tiếp tay cho Vinh lừa đảo.

Mới đây, ngày 19/6, TAND TP.Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án nói trên, qua đó tuyên phạt Nguyễn Hữu Vinh 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Nguyễn Thị Thùy Hương 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lê Thanh Châu 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can và bắt tạm giam Kha để làm rõ các sai phạm liên quan.