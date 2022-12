Nhóm đối tượng trộm đến 3 tấn chó trong hơn 1 tháng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 13/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với Công an huyện Đắk Glong triệt phá một nhóm trộm chó chuyên nghiệp liên tỉnh. Nhóm này khai đã trộm khoảng 3 tấn chó chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Các đối tượng trộm chó cùng tang vật tại cơ quan công an.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lưu Văn Đỏ (SN 1981), Lương Minh Quân (SN 2001), cùng trú tại TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Lê Nhật Thanh (SN 1998), trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nhóm đối tượng do Lưu Văn Đỏ cầm đầu đã chuẩn bị các loại phương tiện, công cụ như: Dao rựa, súng bắn điện, ớt bột rồi đến các địa bàn thuộc tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng để trộm cắp chó mang đi tiêu thụ và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng và người dân khi bị phát hiện, truy bắt.

Từ đầu tháng 10 đến ngày 10/12/2022, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm chó trên địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, với khối lượng chó trộm được khoảng 3 tấn.

Ngày 10/12, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đắk Glong bắt quả tang các đối tượng đang mang số chó trộm cắp được đi tiêu thụ, thu giữ 9 con chó, 1 súng bắn điện, 6 cuộn băng keo, 2 mũi tên tự chế dài 42cm, 2 dao rựa, 1 bình ắc quy gắn thiết bị kích điện, 2 xe máy cùng một số vật dụng liên quan khác.

Đáng chú ý, Lưu Văn Đỏ là đối tượng đã có nhiều tiền án, từng bị Công an TP.Gia Nghĩa bắt giữ về hành vi trộm chó và bị Tòa án nhân dân TP.Gia Nghĩa tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", vừa mới ra tù vào tháng 8/2022.

Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý Lưu Văn Đỏ, Lương Minh Quân và Lê Nhật Thanh về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Thông tin mới vụ Đại biểu HĐND tỉnh đánh caddie trên sân golf

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/12, sau nhiều ngày vụ việc caddie tố bị đánh trên sân golf (ngày 6/12) được dư luận, truyền thông quan tâm, ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Đất Quảng đã lên tiếng giải trình vụ việc. Ông Dũng chính là người trong cuộc, bị tố đánh caddie.

Nói lại vụ việc, ông Nguyễn Viết Dũng cho hay, trong quá trình chơi golf, do cảm thấy bị xúc phạm nên đã có hành vi nóng nảy trong cách hành xử (?). "Thông qua cơ quan báo chí, tôi xin nhận sai. Trước tiên, rất mong gia đình cô Lành thông cảm bỏ qua. Đồng thời, qua đây tôi xin lỗi trước Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, câu lạc bộ golf cùng toàn thể đồng nghiệp, mong mọi người lượng tình tha thứ" - ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Viết Dũng trong một cuộc họp. Ảnh: Trương Hồng

Ông Nguyễn Viết Dũng cho hay, tự ý thức là đại biểu HĐND tỉnh, ông luôn tuân thủ pháp luật. "Vì vậy, tôi mong mình sai đến đâu thì cứ xử lý đến đó. Đồng thời rất mong cơ quan báo chí đăng tin đúng sự thật" - ông Nguyễn Viết Dũng cho biết.

Như Dân Việt đã thông tin, cũng trong ngày 13/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chính thức lên tiếng và có thông tin đến báo chí liên quan đến một số dư luận về ông Nguyễn Viết Dũng (đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X).

Theo HĐND tỉnh Quảng Nam, trong những ngày qua, báo chí và mạng xã hội thông tin về vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có hành vi hành hung nhân viên Sân Golf BRG Đà Nẵng.

Trên cơ sở nắm bắt thông tin từ báo chí và mạng xã hội, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh vào cuộc làm rõ; đồng thời, yêu cầu ông Nguyễn Viết Dũng báo cáo cụ thể, trung thực vụ việc.

"Quan điểm của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam là trong trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng hay bất cứ đại biểu HĐND tỉnh có khuyết điểm, vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam xin chân thành cảm ơn quý cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã quan tâm, chia sẻ và thông tin đến bạn đọc…", thông tin báo chí nêu rõ.

Nhân viên sân golf bị ông Dũng đánh, phải nhập viện kiểm tra.

Liên quan đến việc này, Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cho biết, đang vào cuộc xác minh vụ việc một golfer đánh nhân viên nữ sân golf BGR Đà Nẵng bất tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo Công an phường Hòa Hải cho hay, lực lượng chức năng đang liên hệ với phía nữ nhân viên bị đánh để xác minh, làm rõ vụ việc thêm. "Hiện, vụ việc vẫn đang được xác minh", lãnh đạo Công an phường Hòa Hải thông tin.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, theo báo cáo của CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng, ngày 6/12, một nhóm 4 người, trong đó có ông Nguyễn Viết Dũng trong quá trình chơi, do bất đồng với một caddie khi tính số gậy đã chơi trong một hố, ông Dũng đã dùng gậy đập vào người caddie. Hậu quả là cây gậy bị gãy làm đôi và cô gái caddie bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, được sân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Công an khám xét nhà Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an phối hợp với đại diện VKSND Tối cao thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối của bị can Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Nhà ông Phong nằm trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Việc khám xét có chứng kiến của gia đình và chính quyền địa phương phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Các cơ quan chức năng đến khám xét nhà riêng ông Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Nguyễn Luân

Cùng thời điểm này. Cơ quan điều tra - Bộ Công an cũng thực hiện đã khám xét chỗ ở của bị can Nguyễn Thanh Cho, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận, hiện là chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp, Sở TN&MT Bình Thuận.

Lực lượng Công an, Viện Kiểm sát xuất hiện tại nhà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong. Clip: B.P

Ông Nguyễn Thanh Cho (49 tuổi) bị C01 khởi tố, bắt giam ngày 12/12 về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, vào tháng 12/2021, ông Nguyễn Thanh Cho đã làm đơn xin từ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận và đã được UBND tỉnh đồng ý phê duyệt.

Trước đó, ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố 7 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 ở phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1967, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nguyên Giám đốc Sở Tài chính) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can (từ trái qua phải): Đặng Hoài Nhân; Nguyễn Thanh Cho; Lê Nam Hưng. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, công bộ lệnh bặt tạm giam ông Nguyễn Văn Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 6 người khác bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.

Các bị can (từ trái qua phải): Lê Anh Huy, Phạm Duy Cường; Nguyễn Văn Phong. Ảnh Bộ Công an

Cơ quan điều tra cũng ban hành các quyết định bổ sung về việc khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm:

Đặng Hoài Nhân (sinh năm 1965, Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh), Nguyễn Thanh Cho (sinh năm 1973, chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp, nguyên Chi cục trưởng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận), Lê Nam Hưng (sinh năm 1980, Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, nguyên Phó chi cục trưởng Quản lý đất đai), Phạm Duy Cường (sinh năm 1974, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết, nguyên Phó phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận), Lê Anh Huy (sinh năm 1977, Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận).

Bị can còn lại là Nguyễn Thị Thu Phong (sinh năm 1962, nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận) bị khởi tố nhưng cho tại ngoại về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, diện tích 92.600,9m2 thuộc quỹ đất 2 bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Thông), phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Ảnh: CTV

Các quyết định và lệnh nêu trên của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã được Vụ 5 VKSND Tối cao phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Đây là diễn biến liên quan việc mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất 2 bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông), phường Phú Hài, TP/ Phan Thiết.

Hồi đầu tháng 2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can với cùng tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm: Nguyễn Ngọc Hai (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận), Lương Văn Hải (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh), Hồ Lâm (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Lê Nguyễn Thanh Danh (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và Ngô Hiếu Toàn (Phó giám đốc Sở Tài chính).

Từ trong trại tạm giam, cựu Bí thư Đồng Nai kêu gọi Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

Như Dân Việt đã thông tin: Trong vụ án vi phạm đấu thầu gây thiệt hại 152 tỷ đồng xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC hiện đang bỏ trốn nhưng sẽ bị xét xử vắng mặt về các hành vi đưa hối lộ và gian lận đấu thầu. Cơ quan điều tra Bộ Công an và VKSND tối cao đã ra văn bản kêu gọi nữ bị cáo này đầu thú để hưởng khoan hồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch AIC vẫn bỏ trốn và sẽ bị xét xử vắng mặt. Ảnh Đ.X

Từ trong trại giam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Trần Đình Thành có buổi làm việc với luật sư và lập biên bản, gửi tới HĐXX vụ án. Biên bản thể hiện ông Thành cho rằng việc xét xử sẽ tốt hơn nếu bà Nhàn có mặt tại tòa.

"Tôi kêu gọi bà Nhàn về đầu thú, có giải trình với tòa án để được hưởng khoan hồng của pháp luật", ông Thành trình bày tại biên bản.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ông cho biết, bản thân sinh ra và trưởng thành trong gia đình truyền thống cách mạng nhưng vì sự sơ suất nên: "Bất cẩn mắc phải lỗi lầm với Trung ương, với nhân dân và gia đình".

"Một đời công tác và cống hiến mà cuối đời phải đứng trước vành móng ngựa là sự trả giá quá đắt cho sai sót của mình. Tôi rất thấm và ân hận. Tôi mong các đồng chí còn công tác không mắc sai lầm như này. Tôi mong tòa án xét xử thấu đáo, toàn diện mà cho tôi hưởng chính sách khoan hồng", ông Thành trình bày.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Trần Đình Thành.

Theo luật sư của ông Thành, vị này tuổi đã tuổi cao, sức khỏe kém, bệnh nền rất nhiều lại phải tham dự phiên tòa kéo dài 20 ngày. Do đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy này mong tòa án tạo điều kiện y tế để đủ sức khỏe.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động Công ty AIC – doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực như y tế, môi trường, cung cấp thiết bị.

Năm 2007, trước khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai, bà Nhàn tiếp cận các lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành để "giới thiệu Công ty AIC", xin tham gia các dự án của tỉnh.

Do vậy, khi dự án bệnh viện Đồng Nai đấu thầu, Công ty AIC đã trúng thầu dù dùng các báo giá nâng không lến từ 1,3 - 2 lần so với thực tế. Tổng cộng, nhóm doanh nghiệp của AIC trúng 16/19 gói thầu thiết bị y tế với tổng giá trị 665 tỷ đồng.

Theo Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, việc AIC nâng giá và trúng thầu đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 152 tỷ đồng.

Cũng theo cơ quan truy tố, để được tạo điều kiện trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Bệnh viện Đồng Nai, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chi tiền hối lộ cho các bị cáo Trần Đình Thành; Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tổng số 43,8 tỷ đồng. Số tiền này đã được thu hồi.

Điều tra nguyên nhân vụ một người tử vong sau tiếng nổ lớn, nhiều mảnh vỡ văng xa

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/12, Công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra nguyên nhân vụ nổ, khiến 1 người tử vong tại xã Quảng Lãng.

Cơ quan điều tra đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào chiều tối ngày 12/12 tại thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Vào thời điểm trên, người dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ lớn trong khu vực nhà ở của anh Trần Văn L. nên đã nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, người dân phát hiện anh Trần Văn L. tử vong và nhiều mảnh vỡ bị văng ra xa.

Sự việc nhanh chóng được thông báo đến cơ quan chức năng xã Quảng Lãng. Sau đó, Công an xã Quảng Lãng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.