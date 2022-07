Trốn trại giam khi hạn tù chỉ còn hơn 3 tháng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/7, đại diện Trại giam Xuân Phước (trại giam A20, thuộc Bộ Công an, đóng ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cho biết, đơn vị đã ra thông báo truy tìm phạm nhân Bùi Văn Út trốn trại giam vào chiều 5/7.

Phạm nhân trốn trại giam Bùi Văn Út. Ảnh: TGXP

Theo hồ sơ thụ án, Bùi Văn Út (28 tuổi), trú thôn Phú Điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 31/5/2021, TAND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Út 12 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Sau khi bản án sơ thẩm có hiệu lực, đối tượng này không chấp hành nên đã bị bắt giữ ngày 18/10/2021.

Ngày 16/12/2021, Bùi Văn Út được đưa điều chuyển đến Trại giam Xuân Phước vào để tiếp tục thi hành án phạt tù. Khoảng 15h ngày 5/7, Bùi Văn Út trốn khỏi Trại giam Xuân Phước, khi thời hạn chấp hành hình phạt tù chỉ còn hơn 3 tháng. Đặc điểm nhận dạng, phạm nhân cao 1,57m, có nốt ruồi cách 1cm dưới sau mép phải.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, Trại giam Xuân Phước đề nghị những ai phát hiện phạm nhân Bùi Văn Út cần khẩn báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để bắt giữ.

Khởi tố, bắt tạm giam Phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ học sinh

Ngày 6/7, nguồn tin của Dân Việt từ Công an xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Trác (sinh năm 1978, ngụ ấp Long Hòa, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Phó Hiệu trưởng trường THCS Long Khánh bị gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác thêm 15 ngày. Ảnh: A.X

Cụ thể, theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu, qua điều tra, xét thấy đủ căn cứ xác định hành vi ông Nguyễn Văn Trác có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự, ngày 5/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam ông Trác về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 2 Điều 146 Bộ luật hình sự.



Các quyết định, lệnh nêu trên được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Trác để điều tra theo quy định trong ngày 5/7.

Hai sinh T.N.B.C. và Đ.T.H.T. tố cáo việc bị sàm sỡ tại trường học. Ảnh: A.X

Trước đó, vào ngày 10/5/2022, Công an xã Long Khánh tiếp nhận đơn tố giác của bà N.H.T.G (sinh năm 1980, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về việc con gái bà là T.N.B.C (sinh năm 2007, học sinh lớp 9 trường THCS Long Khánh) bị ông Nguyễn Văn Trác, có hành vi sàm sỡ, dâm ô tại phòng làm việc của ông Trác.

Sau đó, nữ sinh L.T.A.T. (15 tuổi, học lớp 9) và Đ.T.H.T. (13 tuổi, học sinh lớp 7) cũng lên tiếng tố cáo hành vi thiếu đứng đắn của vị Phó Hiệu trưởng này bằng hình thức gọi các nữ sinh lên phòng làm việc, cố tình đụng chạm cơ thể, hôn và nói những lời không chuẩn mực...

Đáng nói, không chỉ các nữ sinh tố ông Trác sàm sỡ, trong cuộc họp với giáo viên, nhân viên nữ của trường THCS Long Khánh để lấy ý kiến về tác phong đạo đức của ông Trác, thấy có đến 5 người từng bị ông Trác có lời nói, hành vi thiếu chuẩn mực hoặc nghe kể những câu chuyện liên quan việc ông này sàm sỡ giáo viên, học sinh.

Vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thụ lý, giải quyết theo quy định.

Xin ngủ nhờ rồi xâm hại con gái 9 tuổi của chủ nhà

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/7, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này đang tạm giữ S.Q.C. (18 tuổi, ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc xâm hại bé gái 9 tuổi. (Ảnh: Công an Bắc Kạn). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 4/7, Công an xã Quảng Khê nhận được tin báo của gia đình chị H.M.P. (ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể) về việc con gái chị là cháu B.T.T.H. (9 tuổi) bị xâm hại tình dục.



Theo người nhà nạn nhân, tối 3/7, S.Q.C. xin ngủ nhờ nhà chị H.M.P.. Đến khoảng 0h30 ngày 4/7, chị P. cùng chồng nghe thấy tiếng động lạ tại giường ngủ của cô con gái 9 tuổi và 7 tuổi. Sang kiểm tra, vợ chồng chị P. phát hiện C. đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái 9 tuổi. Gia đình chị P. đã trình báo sự việc với Công an xã Quảng Khê.



Tại cơ quan công an, S.Q.C. cho biết, buổi tối 3/7, C. đi bắt cá ở sông với anh Q. (bố nạn nhân) và một người khác cùng thôn, sau đó cả 3 đã ngồi uống rượu cùng nhau tại nhà anh Q.. Lúc này C. nói hơi mệt, xin phép được ngủ lại và được anh Q. đồng ý, đến đêm thì xảy ra sự việc nói trên.

Theo cơ quan công an, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra 9 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, trong đó có 3 vụ nạn nhân dưới 10 tuổi.

Hẹn hò trong nhà nghỉ, người đàn ông bị tình trẻ trộm 3 miếng vàng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 6/7, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết, đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản tại nhà nghỉ trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, tối 4/7, Công an phường nhận được tin báo của ông Đ.T (SN 1963, trú phường Cẩm An, TP.Hội An, Quảng Nam) về việc mất tài sản tại nhà nghỉ Mỹ Dung (phường Thọ Quang). Tổng số tài sản bị lấy cắp gồm 3 miếng vàng thẻ SJC trị giá 132 triệu đồng.



Vào cuộc điều tra, công an đã xác định nghi phạm vụ trộm Lê Thị Minh Dung (SN 1998, thường trú tổ 35 Mân Thái, quận Sơn Trà) và mời lên làm việc.

Đối tượng Lê Thị Minh Dung. Ảnh: CACC

Theo lời khai ban đầu, ông T và Dung có quan hệ tình cảm. Chiều 4/7, Dung gọi điện cho T hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ Mỹ Dung. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, cô gái này lén lấy chìa khóa xe của ông T để tại nhà nghỉ, mở cốp xe lấy trộm 3 miếng vàng SJC rồi bỏ trốn.

Dung sau đó mang bán 1 miếng vàng được 57 triệu đồng. Đến sáng hôm sau, khi biết công an đang truy tìm, Dung đã liên hệ ông T trả 2 miếng vàng và số tiền trên.

Chủ tịch MTTQ xã bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 10 từng bị kiểm điểm vì nhắn tin trêu ghẹo nữ đồng nghiệp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/7, tin từ Huyện ủy Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đạo đức lối sống đối với ông L.V.T. - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng, người bị tố cáo có hành vi sàm sỡ với một nữ sinh lớp 10.

Theo ông Vi Văn Hùng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân, hiện đơn vị này đã có quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đạo đức lối sống đối với ông L.V.T.

Trong báo cáo giải trình về clip xuất hiện trên mạng xã hội, ông T. giải trình lý do "thơm để động viên nữ sinh đạt kết quả học tập tốt". Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng hành vi của ông T. là không chấp nhận được, vượt quá giới hạn cho phép.

Hình ảnh ông L.V.T. bị tố có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 10. Ảnh cắt từ clip

Được biết, ông L.V.T. trưởng thành từ cán bộ Đoàn ở địa phương, sau đó giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thắng rồi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng.

Trong thời gian từ năm 2018 - 2019, ông L.V.T. được luân chuyển tới xã Xuân Chinh (huyện Thường Xuân) giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã này. Cuối năm 2019, ông L.V.T. bị kiểm điểm vì có hành vi nhắn tin trêu ghẹo "thiếu chuẩn mực" với một nữ cán bộ cấp dưới cùng xã.

Năm 2020, ông L.V.T. lại được điều về xã Xuân Thắng, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, vào lúc 16 giờ 20 ngày 28/6, ông L.V.T. ghé vào nhà một người dân ở thôn Làng Sương, xã Xuân Thắng để uống nước. Thời điểm này, mọi người trong nhà đi vắng, chỉ có cháu L.T. (học lớp 10) ở nhà.

Sau đó, người đàn ông này đi ra chiếc bàn đặt ở sân để uống nước, bé gái cũng bước ra ngồi đối diện. Sau khi tự tay rót nước uống, người đàn ông nói trên chủ động lại gần cháu bé và có hành động khoác vai, thân mật.

Mặc dù cháu T. đã né tránh và di chuyển ra xa nhưng người này đi theo kéo T. lại ôm hôn. Toàn bộ hành vi của người đàn ông được camera của gia đình ghi lại. Gia đình cháu L.T. sau đó đã gửi đơn tố giác tới cơ quan chức năng.

Ngay sau khi đã nắm được thông tin trên, huyện Thường Xuân cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ và đình chỉ công tác ông T. 15 ngày kể từ ngày 4/7. Công an huyện Thường Xuân cũng đã vào cuộc, triệu tập ông T. lên làm việc.

Người phụ nữ Quảng Bình kể về việc sống sót thần kỳ sau 7 tiếng trôi dạt trên biển

Chị Lê Thị Liên (40 tuổi, ở xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đi tắm biển buổi sáng nhưng bị trôi dạt xa bờ hơn 7 tiếng rồi được tàu cá đánh bắt gần đó phát hiện, cứu sống. Sau khi về nhà, ổn định tâm lý, sức khỏe, PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với chị Liên về cuộc "phiêu lưu" kỳ lạ này.