3 lần ném chất nổ để trả thù, bị bắt mới biết... nhầm nhà!

Thông tin từ PLO: Ngày 5/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Như Quý (SN 1993, trú xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Thúy (SN 1995) và Bùi Hạnh Nguyên (SN 1986) - cùng trú tại quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội về tội Hủy hoại tài sản.

Phạm Như Quý tại cơ quan công an. Ảnh: CA. Nguồn: PLO

Quý là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn huyện Khoái Châu, từng có một tiền sự về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Thúy quê xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh và Nguyên quê xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, Thái Bình, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nguyên vừa chấp hành xong án phạt 10 năm tù về tội giết người.

Trước đó, vào các ngày 9/3, 7/5 và 9/6, xảy ra ba vụ ném chất nổ vào nhà ông B.H.P (ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) gây hư hỏng tài sản và hoang mang cho gia chủ cũng như người dân xung quanh.

Ngôi nhà của ông P bị nhóm Quý ném chất nổ nhầm vào làm hư hỏng tài sản, gây hoang mang cho người dân địa phương. Ảnh: CA. Nguồn: PLO

Qua điều tra cho thấy, Quý có mâu thuẫn với một người dân ở xã Nghi Trung. Để “giải quyết mâu thuẫn” Quý lên kế hoạch ném chất nổ (pháo tự chế) vào nhà người có mâu thuẫn với mình. Tuy nhiên, do không thông thạo địa hình, nhóm của Quý đã ba lần ném nhầm chất nổ vào nhà ông P. Gia đình ông P là xóm giềng với nhà có người mâu thuẫn với Quý.

Ban chuyên án đã trực tiếp có mặt tại các tỉnh Hưng Yên, Yên Bái và Hà Nội để bắt giữ Thúy, Nguyên. Riêng Quý nhanh chóng trốn khỏi Hưng Yên lên Hà Nội rồi lên Yên Bái. Ngày 26/6, Ban chuyên án phối hợp Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) bắt giữ Quý tại nhà một người bạn ở huyện Văn Yên, khi Quý đang chuẩn bị hành lý để trốn sang nước ngoài.

Công an bắt, di lý Quý, Thúy, Nguyên về Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc. Ảnh: CA. Nguồn: PLO

Cho đến khi bị bắt, cả ba mới biết đã ném chất nổ… nhầm nhà.

Lãnh đạo Huyện ủy Nghi Lộc và ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc - đã biểu dương, chúc mừng và khen thưởng đột xuất cho Ban chuyên án của Công an huyện Nghi Lộc.

Theo Dân Trí: Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do Phạm Như Quý có mâu thuẫn tình ái với một người ở xã Nghi Trung nên tìm đến, ném chất nổ (pháo tự chế) vào nhà để dằn mặt. Tuy nhiên, do ở địa phương khác đến nên Quý xác định không chính xác nhà, dẫn đến 3 lần ném nhầm chất nổ vào nhà ông P.