TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn; trung tá cảnh sát giao thông bị tông tử vong

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ UBND huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) lúc 20h30’ ngày 27/5 cho biết, Công an huyện Đồng Xuân đang phong tỏa căn nhà ông Phan Diên (SN 1972, trú ở thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân), để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên và Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện Đồng Xuân rà soát vật liệu nổ trước khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi một người chết do nghi ngờ cưa xẻ đạn pháo nhặt được từ nguồn rơi vãi sau chiến tranh.

Người dân địa phương đang ở bên ngoài hiện trường. Nguồn: CAND

Nhiều người dân địa phương quan tâm tìm hiểu thông tin vụ việc. Nguồn: CAND

Trước đó vào khoảng 16h20’ chiều cùng ngày, ông Lê Đông (SN 1964, trú ở thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân) đến nhà ông Phan Diên thì phát hiện một thảm cảnh kinh hoàng. Nhiều vật dụng trong gian bếp tại căn nhà này bị hất tung, vỡ nát bất thường cùng với những mảnh sắt. Cạnh đó là thi thể của một người đàn ông bê bết máu, hai chân bị đứt nát cùng một số vết thương khác trên cơ thể.

Đại diện Viện KSND và Công an huyện Đồng Xuân đang chờ công binh quân đội rà soát vật liệu nổ xong mới tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nguồn: CAND

Tại hiện trường còn có chiếc cưa máy cầm tay cùng với chiếc bao, bên trong bao có 1 quả đạn pháo loại 105mm, 1 quả đạn cối 82mm và 1 quả đạn cối 105mm có dấu vết cưa.

Qua kiểm tra đã xác định người chết là Huỳnh Ngọc Phong (SN 1984, trú ở thôn Phú Sơn, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân) và là em vợ của ông Phan Diên.

Theo điểm xảy ra vụ nổ khoảng 12h trưa cùng ngày, lúc đó không có ông Phan Diên cùng người thân ở nhà, hầu hết người dân trong xóm đều đi làm nông nên không sớm phát hiện.

Trung tá cảnh sát giao thông bị xe máy tông tử vong

Ngày 27/5, thông tin từ Công an thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vào khoảng 11h trưa 27/5, tại Trạm Ninh Hòa (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cảnh sát giao thông bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ.

Cảnh sát giao thông bị xe máy tông khi đang làm nhiệm vụ tại trạm cảnh sát giao thông ở thị xã Ninh Hòa là trung tá P.T.A.P. (40 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h25 ngày 27/5, Cao Nhật Trường (22 tuổi, trú xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) chạy xe máy biển số tỉnh Khánh Hòa trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn gần Trạm cảnh sát giao thông Ninh An, Trường không làm chủ tốc độ, đã tông mạnh vào trung tá P. đang làm nhiệm vụ. Cú tông mạnh khiến trung tá P. bị trọng thương.

Ảnh minh họa.

Ngay sau đó, trung tá P. được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu với bệnh án ghi là bị chấn thương sọ não và sau đó được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, chấn thương quá nặng nên trung tá P. đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Vụ tai nạn cũng khiến Cao Nhật Trường cũng bị thương, hiện đang được điều trị, theo dõi và tạm giữ. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phát hiện thi thể được cho là nghi phạm giết "vợ hờ" rồi bỏ trốn vào rừng ở Quảng Bình

Thông tin mới nhất vụ giết "vợ hờ" rồi bỏ trốn vào rừng ở Quảng Bình: Chiều 27/5, thông tin từ UBND xã Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết, thi thể nói trên được dân địa phương phát hiện ở vùng rừng bản Eo Bù-Chút Mút, cách hiện trường vụ giết người khoảng 200m. Thi thể đang bị phân hủy, bên cạnh có một đôi dép, một chiếc mũ và một sợi dây treo trên cây.

Qua những dấu hiệu tại hiện trường, lực lượng chức năng nghi vấn đây là thi thể của ông Trần Văn Thông (SN 1968, quê xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) - nghi phạm trong vụ giết "vợ hờ" xảy ra hơn 20 ngày trước.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể được cho là của nghi phạm giết "vợ hờ" rồi bỏ trốn vào rừng. Nguồn: Tiền Phong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Văn Thông về tội "Giết người".

Cơ quan công an ra quyết định truy nã đặc biệt Trần Văn Thông. Nguồn: SKĐS

Khoảng 15h ngày 6/5, chị H.T.M. (trú bản Chút Mút, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cùng Trần Văn Thông vào khu vực rừng gần nhà chị M.

Sau đó không lâu, ông Thông gọi điện cho người thân ở xã Trường Sơn báo mình vừa sát hại chị M. rồi tắt máy. Khi mọi người tìm kiếm, phát hiện chị M. tử vong cách nhà khoảng 900m.



Nhận tin báo, lực lượng chức năng triển khai truy tìm nghi phạm. Theo lãnh đạo UBND xã Lâm Thủy, ông Thông có mối quan hệ tình cảm với chị M. thời gian dài nhưng không đăng ký kết hôn.

Vụ án mạng nghi giết "vợ hờ" rồi bỏ trốn xảy ra ở xã miền núi, vùng biên. Nguồn: SKĐS

Trước đây chị M. có một đời chồng và 2 đứa con riêng, sau đó có với ông Thông 1 đứa con. Hiện 2 người này đang sinh sống trong mảnh đất bố mẹ chị M. cho, đang trong quá trình làm nhà. Nguyên nhân ban đầu có thể do ghen tuông dẫn đến việc ông Thông ra tay giết "vợ hờ".

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thông để điều tra về hành vi giết người.

Người đàn ông cưỡng đoạt 500 triệu đồng của nguyên Bí thư xã ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/5, Công an huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội, đang củng cố hồ sơ, xử lý ông Phạm Văn Tiệp (SN 1959, trú thôn Nghĩa, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, đầu năm 2024, Phạm Văn Tiệp làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn C. (nguyên là Bí thư, Chủ tịch 1 xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức) do có nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương.

Phạm Văn Tiệp bị cảnh sát bắt quả tang khi đang nhận tiền. Ảnh: Đ.X.

Ông C. đã nhiều lần trao đổi, liên lạc đề nghị Tiệp rút đơn. Tiệp đồng ý và yêu cầu ông C. phải đưa 500 triệu đồng, nếu không sẽ tiếp tục làm đơn đến các cấp cao hơn.

Do lo sợ, ngày 26/5, ông C. đã đưa 500 triệu đồng đưa cho Tiệp. Trong lúc nhận tiền, Tiệp bị cảnh sát bắt quả tang.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vạch trần mánh khoé của "siêu lừa", khiến hàng loạt bị hại "sa lưới"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/5, TAND TP.Đà Nẵng xét xử bị cáo Lê Khắc Quốc (SN 1978, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Phan Đức Dương (SN 1966, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2023, Lê Khắc Quốc đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối là có mối quan hệ với nhiều người làm trong các cơ quan nhà nước, có thể xin giảm nhẹ hình phạt, xin vào biên chế ngành Công an, có thể vay vốn... rồi chiếm đoạt tài sản của người khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Cụ thể, đầu năm 2021, Dương mặc dù biết rõ Quốc không có khả năng để lo giảm án cho người khác nhưng khi biết bà Võ Thị Hai (SN 1953, trú TP.Đà Nẵng) có nhu cầu xin giảm án cho con trai đã giới thiệu bà Hai đến gặp Quốc.

Quốc nói bản thân quen biết nhiều người trong cơ quan Nhà nước và đồng ý lo giúp cho con trai bà từ mức án tử hình xuống còn từ 14-15 năm tù với số tiền 2 tỷ đồng. Bà Hai đồng ý và đưa tiền cho Quốc.

2 bị cáo tại toà. Ảnh: D.B

Số tiền chiếm đoạt được, Quốc khai chia cho Dương, mua đất và trả nợ hết. Sau khi con vẫn bị tuyên án tử hình, bà Hai liên hệ Quốc đòi lại tiền. Quốc hứa hẹn nhiều lần sẽ trả nhưng không thực hiện và tắt máy không liên lạc với bà Hai.

Vụ thứ hai, anh Nguyễn Tiến Công (SN 1968, trú tỉnh Quảng Nam) và Quốc là đồng hương. Năm 2014, Quốc biết anh Công có con trai đang đi nghĩa vụ trong lực lượng Công an và có nhu cầu xin cho con vào biên chế ngành Công an, nên Quốc nói dối với anh Công là có quen biết với nhiều người có chức vụ trong các cơ quan pháp luật, có thể xin được con anh Công vào biên chế Công an.

Tin lời, anh Công đưa cho Quốc 170 triệu đồng. Đến năm 2015, con trai anh Công vẫn không vào được biên chế Công an, anh Công đòi tiền thì Quốc trốn tránh không nghe điện thoại.

Vụ thứ ba, khoảng tháng 3/2017, Quốc nói với ông Nguyễn Khánh Tùng (SN 1958, trú TP.Đà Nẵng) rằng có khả năng xin giảm án cho con gái của ông Tùng. Tin lời Quốc, ông Tùng đưa tổng cộng số tiền 450 triệu đồng, tuy nhiên tiền thì Quốc đã cầm đủ nhưng mức án của con gái ông Tùng vẫn như cũ.

Tương tự các lần sau đó, Quốc mạo danh bản thân là Công an và "nổ" có thể chạy án để lừa tiền của nhiều bị hại khác. Tổng số tiền Quốc chiếm đoạt của 7 bị hại là 4,270 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Quốc và Dương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối với bị cáo Quốc, để các bị hại tin tưởng, Quốc trang bị cho bản thân một vẻ ngoài của người thành đạt. Quốc tự thông tin bản thân có mối quan hệ "khủng", cũng có tài sản "khủng" với chuỗi nhà hàng, bất động sản, chủ ga-ra nằm ở mặt tiền đường lớn của thành phố… nhằm mục đích lừa các bị hại.

Quốc có tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vụ án này, Quốc phạm tội với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 2 lần trở lên và tái phạm.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Quốc mức án 19 năm tù, bị cáo Dương mức án 12 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".