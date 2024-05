TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể đang phân hủy trong rừng; đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ

Phát hiện thi thể đang phân hủy trong rừng

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 26/5, Công an xã Quang Trung (huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng) nhận tin báo phát hiện thi thể trong rừng sâu.

Thi thể người đàn ông được người dân phát hiện trong rừng sâu. Ảnh: Người dân cung cấp. Nguồn: VOV

Ngay sau khi nhận tin báo phát hiện thi thể từ người dân, chính quyền địa phương đã có mặt, bảo vệ hiện trường chờ cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, thi thể xác định là nam giới nằm sấp. Tuy nhiên, thi thể đang trong quá trình phân huỷ mạnh nên rất khó để nhận dạng.

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Quang Trung, thời gian gần đây trên địa bàn không có trường hợp nào mất tích hay mất liên lạc nên khả năng cao người đàn ông này từ nơi khác đến rồi tử vong tại khu vực rừng sâu kể trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực làm rõ.

Đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ

Ngày 26/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bị can Trịnh Văn Sơn (sinh năm 1993, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: PV

Theo đó khoảng 19 giờ 45 phút ngày 20/5, Trịnh Văn Sơn cùng nhóm bạn đang cùng nhậu quán ở xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình ăn nhậu, đối tượng Sơn và anh Nguyễn Tư Duy có xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn về việc sử dụng lưới bát quái đánh cá có bị công an xử phạt hay không nên anh Duy đã sử dụng cốc thủy tinh đánh vào đầu của Trịnh Văn Sơn gây chảy máu.

Trịnh Văn Sơn đến trụ sở công an đầu thú. Ảnh: PV

Sơn bức xúc, chạy vào gian phòng bếp lấy 2 con dao nhọn tấn công, đâm liên tiếp vào người anh Nguyễn Tư Duy khiến nạn nhân thủng tâm thất, xẹp phổi, gãy sườn... Anh Nguyễn Tư Duy bị tử vong do mất máu cấp. Sau đó, Sơn đã đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Trịnh Văn Sơn về tội "Giết người" theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Phát hiện thi thể trung úy CSGT trên sông sau khi mất liên lạc lúc đang làm nhiệm vụ

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 26/5, lực lượng chức năng Công an TP.Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của trung uý Ng.Th.T. (cán bộ Đội CSGT đường thủy số 1 thuộc Phòng CSGT Hà Nội).



Trung uý CSGT Ng.Th.T. Ảnh gia đình cung cấp. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, khoảng 22 giờ đêm 24/5, trung úy Ng.Th.T. điều khiển canô đi tuần tra trên sông Hồng, đoạn Chèm (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rồi mất liên lạc.

Khoảng một tiếng sau, đồng đội phát hiện chiếc canô trôi tự do, trên đó có điện thoại và một đôi dép.

Gia đình và đơn vị đã tiến hành tìm kiếm, đồng thời đăng tin trên mạng xã hội để người dân có thể hỗ trợ...

Đến khoảng 15 giờ 50 phút chiều 26/5, phát hiện thi thể trung úy Ng.Th.T. ở giữa sông Hồng, cách thượng lưu cầu Thăng Long khoảng 300m. Sau đó, thi thể được chuyển về khu vực làng chài ven sông, thuộc xã Võng La (huyện Đông Anh, Hà Nội) để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong.

Theo người nhà, nếu không có gì bất thường, gia đình sẽ tiếp nhận thi thể để tổ chức tang lễ.

Vị trí phát hiện thi thể trung uý CSGT Ng.Th.T. Nguồn: Hà Nội Mới

Cũng vào khoảng 12h30 ngày 26/5, một thanh niên chưa xác định giới tính điều khiển xe máy biển kiểm soát 29F1-406.xx đi lên cầu Long Biên đã bỏ lại xe máy cùng đôi dép nhựa nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Công an quận Long Biên cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chứa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tích cực tìm kiếm quanh khu vực nhưng chưa có kết quả.

18h30 cùng ngày, xe cứu hỏa làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ đã có mặt trên mặt cầu Vĩnh Tuy làm nhiệm vụ. Có thông tin, thời điểm trên nghi tiếp tục có một người nhảy cầu tự tử.

Hiện, các vụ việc đang được cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ.

Tình tiết bất ngờ về 1 bị can vụ sát hại cô gái, phi tang thi thể trong vali ở Vũng Tàu

Thông tin mới nhất vụ sát hại cô gái, phi tang thi thể trong vali ở Vũng Tàu: Ngày 26/5, một nguồn tin cho biết, Võ Thành Long (SN 2004, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), bị can trong vụ án giết cô gái 21 tuổi rồi cùng bạn bỏ thi thể vào vali vứt trên núi Nhỏ, TP.Vũng Tàu, vừa chấp hành xong án phạt tù. Long bị bắt từ ngày 15/9/2022 và được TAND TP.Bà Rịa đưa ra xét xử công khai vào ngày 2/12/2022.

Theo nội dung vụ án, do cần tiền tiêu xài nên Long có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13/9/2022, Long dùng tài khoản Facebook truy cập vào trang "Việc làm Bà Rịa" thì thấy tài khoản tên Nguyễn Bá C. đăng tin tìm việc làm nên đã nhắn tin và hứa giới thiệu việc làm cho C. Trong lúc ngồi nhậu, Long nói C. cho mượn xe máy đi chở bạn, sau đó lấy xe bỏ đi, chặn hết liên lạc với C.

Võ Thành Long thời điểm bị công an bắt vào tháng 9/2022. Nguồn: NLĐO

Quá trình điều tra, Long còn khai nhận chiếm đoạt 1 xe máy của người đàn ông tên Định. Ngoài ra, trong thời gian làm nhân viên một quán ăn, Long lấy cắp một số tài sản khác.

Tại bản cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Bà Rịa đã truy tố Long về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy hành vi phạm tội của Long là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo nhận thức được tài sản của người khác là bất khả xâm phạm. Vì bản thân nghiện game, lười lao động, không có nghề nghiệp và không có thu nhập nên đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác nhằm phục vụ cho mục đích tiêu xài cá nhân và chơi game. Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân.

Võ Thành Long cùng Vũ Thành Huy bị bắt trong vụ giết cô gái 21 tuổi. Nguồn: NLĐO

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

HĐXX xét thấy bị cáo nhất thời phạm tội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhân thân tốt, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi, khả năng nhận thức hành vi còn hạn chế nên được áp dụng thêm điều luật đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Từ đó, xử phạt bị cáo Võ Thành Long 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15/9/2022.

Liên quan đến vụ án giết cô gái 21 tuổi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thành Long và Vũ Thành Huy (25 tuổi, ngụ xã Hòa Long, TP.Bà Rịa).

Theo đó, Võ Thành Long bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Còn Huy bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Che giấu tội phạm" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hiện trường của vụ án. Nguồn: NLĐO

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ Vũ Thành Huy (25 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Võ Thành Long (20 tuổi, ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu).



Nạn nhân được xác định là chị T. (21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM). Bước đầu, cảnh sát xác định Long đã sát hại chị T. tại khách sạn ở TP.Vũng Tàu rồi gọi cho Huy bàn bạc việc phi tang thi thể.

Trước đó, khoảng 15h ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhận được yêu cầu phối hợp của Công an huyện Cần Giờ, TP.HCM xác minh vụ việc chị T. mất liên lạc với gia đình.

Đối tượng Long. Ảnh: A.X.

Qua công tác xác minh, cơ quan công an nghi vấn nạn nhân đã bị sát hại ở một khách sạn tại phường 2, TP.Vũng Tàu. Nghi phạm được xác định Võ Thành Long và 1 đối tượng không rõ lai lịch, sống lang thang.

Đối tượng Huy. Ảnh: CACC.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 3h sáng 23/5, cảnh sát đã bắt giữ Long tại quận Bình Tân, TP.HCM. Long khai nhận, thông qua mạng xã hội, Long quen biết với chị T.

Ngày 18/5, Long và Huy thuê xe taxi để đón T. đi chơi tại TP.Vũng Tàu. Sau khi tham quan tại TP.Vũng Tàu, đến 0h ngày 19/5, Long và chị T. về khách sạn trước.

Tại đây, phát hiện chị T. có mang theo nhiều tài sản, trang sức có giá trị, Long nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Long dùng tay bóp cổ nạn nhân đến tử vong.

Sau khi xác định nạn nhân đã tử vong, Long nhắn tin báo cho Huy biết sự việc để bàn việc phi tang xác của nạn nhân và lấy tài sản.

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Long đi mua vali; sau đó cùng Huy đưa thi thể của nạn nhân vào trong vali để mang đi phi tang.

Cả hai thống nhất với nhau là vứt vali có chứa thi thể nạn nhân tại một khu đất trống ở núi Nhỏ, TP.Vũng Tàu.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng trên đã mang số tài sản chiếm đoạt được của nạn nhân mang đi bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Khám xét trên người của đối tượng Huy, cơ quan công an thu giữ 1 điện thoại di động iPhone 12 Promax của nạn nhân.

2 mẹ con bị nước cuốn tử vong khi đi ăn đám cưới về

Ngày 26/5, theo thông tin từ UBND xã Đắk Som (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông), trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai mẹ con tử vong.

Được biết, 2 nạn nhân là chị H.G.L (45 tuổi) và con là H.G.L (7 tuổi), trú tại làng Mạ, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Mưa lớn gây ngập lụt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Gia đình cho biết, vào chiều tối 25/5, chị H.G.L và con gái được một người thân chở bằng xe máy về nhà sau khi đi dự đám cưới. Khi đi qua con suối gần nhà thì hai mẹ con chị H.G.L ngồi sau bất ngờ bị ngã và bị nước cuốn. Người thân đi cùng đã dừng xe tìm kiếm, nhưng do trời tối, nước chảy xiết nên không tìm được.

Được chính quyền địa phương và người dân hỗ trợ tìm kiếm, sau 1 tiếng đồng hồ, thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy và đưa về gia đình mai táng.

Sáng 26/5, đại diện UBND huyện Đắk Glong, UBND xã Đắk Som đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do chiều tối 25/5, trên địa bàn huyện Đắk Glong xuất hiện trời mưa lớn, khiến mực nước suối dâng cao, chảy xiết.