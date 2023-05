TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tuyên án phúc thẩm vụ Alibaba; tin mới vụ giết vợ rồi treo cổ tự tử

Tuyên án phúc thẩm vụ Alibaba

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 19/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và các đồng phạm vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Nguyễn Thái Luyện (bên phải, đầu tiên) bị tuyên phạt tù chung thân tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Chinh Hoàng

Phiên tòa đến phần luận tội của đại diện VKND Cấp cao TP.HCM và tuyên án. Tòa bác kháng cáo của Luyện và các bị cáo liên quan.



Trong vụ án này, đại diện VKSND Cấp cao TP.HCM cho rằng Nguyễn Thái Luyện là người cầm đầu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc.

Nguyễn Thái Luyện cùng em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba) và 18 bị cáo khác, bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo áo xanh liên quan đến vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba. Ảnh: Chinh Hoàng

Vợ Luyện - Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, em ruột Luyện) bị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty Alibaba) bị truy tố về tội "Rửa tiền".

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội. Luyện cho rằng mình không quảng cáo gian dối, không chiếm đoạt tiền của ai; bị can không phân lô trái pháp luật…

Các bị cáo khác như Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) là Giám đốc tài chính Công ty Aibaba, nhiệm vụ là quản lý tài chính, chi tiền mua các lô đất theo sự chỉ đạo của Luyện. Toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty Alibaba và các pháp nhân liên quan đều phải được sự đồng ý của Luyện, Mai mới duyệt cho bộ phận kế toán chi tiền…

Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, Mai thừa nhận toàn bộ các hành vi. Về việc số tiền Mai trả cho người bạn nhưng không nêu tên, theo đại diện VKS, lời khai trên của Mai không thể chấp nhận…

Các bị cáo đồng phạm khác có vai trò giúp sức… Biết các dự án không có thật, nhưng các bị cáo vẫn bất chấp, quyết tâm thực hiện. Tuy nhiên tại cơ quan điều tra và tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

HĐXX tuyên phạt giữ nguyên mức án tù chung thân với Nguyễn Thái Luyện. Võ Thị Thanh Mai bị tuyên 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 7 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt 23 năm tù. Mức án này giảm 7 năm so với tòa sơ thẩm.

Các bị cáo còn lại bị phạt từ 11 năm đến 21 năm tù.

Cáo trạng nêu lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc người thân tín của Luyện, làm người đại diện theo pháp luật, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật, như: Đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư, do Công ty Alibaba chào bán, đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại, theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Thực tế, hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của 4.550 khách hàng.

Thông tin mới vụ giết vợ rồi treo cổ tự tử

Ngày 19/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ chồng cô giáo giết vợ rồi treo cổ tự tử xảy ra tại phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

Vụ việc cô giáo bị chồng sát hại gây xôn xao dư luận địa phương. (Ảnh: CTV). Nguồn: Dân Trí

Hung thủ được xác định là ông Lê Văn Thanh. Ông này được cho là dùng vật cứng đánh vào đầu vợ là bà T.T.H. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại vợ, ông Thanh đưa thi thể vợ lên giường, đắp chăn lại, sau đó ông này treo cổ tự tử.

"Lúc xảy ra vụ việc, trong nhà có một đứa con nhưng cháu còn nhỏ tuổi chưa biết được việc cha sát hại mẹ. Khi đứa con lớn của vợ chồng ông Thanh đi học về, phát hiện sự việc đã báo cho người thân, hàng xóm biết", nguồn tin cho hay.

Theo một lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phước, vợ ông Thanh là giáo viên một trường tiểu học ở địa phương. Hàng ngày, ông Thanh chạy xe ba gác chở hàng thuê và là người hay ghen tuông nên 2 vợ chồng thường xảy ra xích mích.

Vì vậy, vợ ông đã nộp đơn xin ly hôn, đang chờ tòa án xử lý. Tối 17/5, vợ chồng ông Thanh lại xích mích. Ông Thanh dọa sẽ giết nếu bà H. đòi ly hôn và đến trưa 18/5 thì xảy ra vụ việc.

Khởi tố đối tượng giết vợ và đâm em gái vợ trọng thương

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 19/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lường Văn Quân (SN 1989, quê Yên Bái, trú ở huyện Mường Tè, Lai Châu) về hành vi Giết người.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm Quân. (Ảnh: Hoàng Văn)

Tại cơ quan công an, Quân khai do mâu thuẫn nên đã dùng dao đâm vợ là chị V.P.M. (SN 1994, vợ Quân) tử vong và đâm chị V.L.N. (SN 1998, em gái chị M.) bị thương nặng.

Cảnh sát cho hay, Quân và vợ sắp ly hôn. Qua xác định ban đầu, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 16/5, tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè, Lường Văn Quân dùng dao đâm vợ tử vong và đâm em gái vợ bị thương nặng.

Sau khi gây án, Quân lấy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 12h15 cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ được Lường Văn Quân khi đối tượng đang ẩn nấp tại khu 8, thị trấn Mường Tè.

Nhận hối lộ, một Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm bị khởi tố

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Kiên (sinh năm 1987, trú tại phường Trạm Lộ, thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh) - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-05D và 7 người khác về hành vi nhận hối lộ theo Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân đồng cấp phê duyệt.

Ngày 5/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Kiên, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-05D và 7 đối tượng khác về hành vi nhận hối lộ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, trong thời gian hoạt động từ tháng 8/2018 đến nay, lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-05D đã có hành vi “Nhận hối lộ” của các chủ phương tiện đến đăng kiểm, nghiệm thu các phương tiện cải tạo để bỏ qua các lỗi kỹ thuật và hợp thức hồ sơ cải tạo cho các phương tiện... với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Ngày 5/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Kiên, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-05D và 7 đối tượng khác về hành vi nhận hối lộ. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, trong tháng 4/2023, phóng viên Dân Việt đã đăng tải loạt bài điều tra: "Bắc Ninh: "Cò" ngang nhiên mời chào làm luật để được đăng kiểm nhanh". Qua điều tra, mỗi xe đăng kiểm nhanh phải làm luật 1,2 triệu - 1,5 triệu đồng.

Vụ việc "Cò" ngang nhiên mời chào làm luật để được đăng kiểm nhanh" tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-05D, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị công an vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để làm rõ vụ việc này, tối 25/4, Đoàn kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng với đại diện Thanh tra Bộ GTVT, đại diện Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc trực tiếp với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-05D.

Tại buổi làm việc, ông Trần Kiên thông tin: "Có nghe điện thoại của lái xe để tạo điều kiện cho khách hàng khi đi kiểm định, tuy nhiên khẳng định không nhận tiền từ chủ xe, lái xe; không biết người đưa xe vào kiểm định như trong clip mà phóng viên đã đưa tin".

Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bị khởi tố

Theo nguồn tin của Dân Việt, Công an TP.Hải Phòng đang điều tra làm rõ hành vi sai phạm của ông Bùi Doãn Nhân, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng); ông Vũ Đình Trung, cán bộ Văn phòng UBND huyện Thủy Nguyên và ông Đào Văn Bắc, cán bộ Phòng Khoáng sản thuộc Sở TN-MT thành phố.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Bùi Doãn Nhân khi còn công tác. Ảnh: anhp.vn

Trước đó, ngày 3/4, ông Nhân đã bị khởi tố về hành vi "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ", làm sai lệch hồ sơ cấp đất.

Nhóm cán bộ trên đã câu kết với ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Thủy Sơn, làm sai lệch hồ sơ nguồn gốc đất, lập hồ sơ khống cấp đất đối với gần chục lô đất tại đường máng nước thuộc xã này.

Chiều 19/5, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, lãnh đạo huyện cũng nhận được thông tin ông Bùi Doãn Nhân, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện bị khởi tố, nhưng vì ông Nhân đã nghỉ hưu nên quyết định khởi tố bị can được gửi về nơi cư trú của ông Nhân.