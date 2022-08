TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông; nữ cảnh sát cơ động bị chồng sát hại

Lời khai ban đầu của nghi phạm vụ bé trai 3 tuổi bị đánh, nhốt trong tủ cấp đông

Như Dân Việt đã thông tin, bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu kịp thời, sức khỏe đã ổn định.

Trao đổi với Dân Việt chiều 14/8, thượng tá Phạm Đồng Điện - Trưởng Công an huyện Lý Nhân cho biết, tối 13/8 đối tượng liên quan đến việc nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ cấp đông đã bị bắt giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) là nghi phạm nhốt bé trai 3 tuổi trong tủ cấp đông.

Theo nguồn tin của Dân Việt, đối tượng tên Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Giang là hàng xóm ở cạnh nhà cháu N.H.Đ - nạn nhân của vụ việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Nguyễn Trường Giang khai nhận: Trước đó, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13/8, cháu N.H.Đ từ nhà đi sang quán trà sữa của Giang (cạnh nhà cháu Đ) để chơi. Lúc này tại quán trà sữa chỉ có một mình Giang ở quán.



Tại đây, cháu Đ nhiều lần hỏi chuyện làm Giang bực mình, đối tượng đã dùng chiếc chày bằng kim loại đập trúng phần đầu của cháu N.H.Đ và nói “Đã bảo là cứ chơi đi, chú dọn xong thì chơi”. Cháu N.H.Đ bị ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to.

Cháu N.H.Đ khóc, Giang dỗ nhưng cháu N.H.Đ càng khóc to, gọi mẹ nên Giang đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu nằm trên sàn nhà, khoảng một phút sau cháu N.H.Đ không khóc nữa và nằm im nên Giang bỏ hai tay ra. Sau đó, cháu Đ lại kêu lên, Giang nảy sinh ý định giết cháu bé.

Quán trà sữa nơi bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam. Ảnh HN

Giang lấy sợi dây dù (dây buộc giày) vòng qua cổ, buộc, siết chặt lại phía sau gáy cháu N.H.Đ. Thấy cháu N.H.Đ nằm im và không có phản xạ gì, Giang bế cháu N.H.Đ đặt vào bên trong thùng carton rồi mở ngăn đông của chiếc tủ lạnh (tủ bảo ôn) rồi bê thùng carton chứa cháu N.H.Đ bỏ vào ngăn đông.

Sau đó, Giang bỏ trốn xuống TP.Hà Nội. Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lý Nhân bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang khi đang bỏ trốn tại Hà Nội.

Cháu bé 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông may mắn sau đó được gia đình và mọi người tìm thấy kịp thời, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nữ cảnh sát cơ động bị chồng sát hại

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện An Dương và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện này.

Nghi phạm Nguyễn Đình Lượng đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự quản thúc của công an.

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 13/8, trong lúc cãi cọ, Hoàng Văn Lượng đã dùng dao sát hại vợ là chị T. (SN 1992) tại nhà riêng (chị T. là cảnh sát cơ động). Sau khi giết vợ, Lượng đã dùng dao cắt cổ tay để tự tử.

Phát hiện án mạng, người thân của Lượng đã báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa 2 vợ chồng Lượng đi Bệnh viện Đa khoa huyện An Dương cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích quá nặng, chị T. đã tử vong.

Hiện Lượng đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng dưới sự giám sát của lực lượng công an.

Nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (14/8), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên án với bị cáo Phùng Anh Lê – cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) và 3 cựu thuộc cấp trong vụ không xử lý hình sự nhóm cướp vào năm 2016 ở Tây Hồ.

Trong vụ án không xử lý hình sự nhóm đối tượng cướp tài sản vào năm 2016, xảy ra trên địa bàn phường Yên Phụ (Tây Hồ), Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 4 bị cáo.

Bị cáo Phùng Anh Lê bị truy tố tội "Nhận hối lộ". 3 cựu thuộc cấp của Phùng Anh Lê ở Công an quận Tây Hồ bị truy tố tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Họ gồm Nguyễn Đức Châu - cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Vũ Công Ngọc - cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Lê Đình Trung - cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.

Trong 4 bị cáo, Phùng Anh Lê bị đề nghị tù từ 9 đến 10 năm, 3 bị cáo còn lại người được đề nghị trả tự do tại tòa, người được đề nghị cho hưởng án treo. Ảnh: BT

Sau quá trình xét xử, chiều qua (13/8), phía Viện Kiểm sát đã luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, bị cáo Phùng Anh Lê bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù; Nguyễn Đức Châu bị đề nghị tù bằng thời hạn tạm giam (khoảng 10 tháng 27 ngày), trả tự do tại tòa; Vũ Công Ngọc bị đề nghị từ 8 đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Đình Trung cũng bị đề nghị từ 8 đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo.

Cơ quan truy tố đánh giá, các bị cáo đều là những người có nhận thức pháp luật đầy đủ, rèn luyện nhiều năm trong lực lượng vũ trang, hơn ai hết các bị cáo đều phải hiểu nguyên tắc giải quyết các vụ án, vụ việc phải đảm bảo quy định trong hoạt động tố tụng hình sự, từ giai đoạn tạm giữ, tạm giam đến sau này nhưng chỉ vì lợi ích vật chất, lợi dụng chức vụ quyền hạn, bị cáo Phùng Anh Lê đã lạm quyền; các bị cáo Ngọc, Châu, Trung mặc dù biết thả đối tượng Tài là vi phạm nhưng bị cáo Châu, Trung không báo cáo lên cấp trên hoặc Viện Kiểm sát ngang cấp.

Cơ quan công tố nhận định, Phùng Anh Lê chủ động gợi ý nhận hối lộ. Ảnh: BT

Với Phùng Anh Lê, bị cáo nguyên là Trưởng Công an quận Tây Hồ, là người trực chỉ huy Công an quận Tây Hồ đêm ngày 22/9/2016.

Lê biết rõ đối tượng Nguyễn Hữu Tài (đối tượng cướp tài sản năm 2016 nhưng Công an Tây Hồ không xử lý) đang bị tạm giữ hình sự để kiểm tra, xử lý nhưng khi được ông Phùng Văn Bảy (chú họ Lê) nhờ xử lý, bị cáo Lê lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình yêu cầu ông Bảy đưa 110 triệu để hòa giải nhưng thực chất đã chiếm hưởng số tiền này.

Bị cáo Phùng Anh Lê. Ảnh: BT

Ngay sau khi nhận tiền, bị cáo Lê đã chỉ đạo thả đối tượng Tài trái pháp luật.

Mặc dù quá trình điều tra, tại phiên tòa, Lê không khai nhận hành vi phạm tội, phủ nhận sự việc, tuy nhiên cơ sở chứng cứ thu thập hoàn toàn khách quan, đủ căn cứ khẳng định Phùng Anh Lê đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác chủ động gợi ý nhận hối lộ số tiền 110 triệu đồng từ ông Bảy, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện tha trái pháp luật Tài khi đang trong thời gian thi hành quyết định tạm giữ.

Bị cáo Nguyễn Đức Châu. Ảnh: BT

Sau đó Lê chỉ đạo cấp dưới dừng việc giải quyết nguồn tin về tội phạm khi Công an quận Tây Hồ đang thụ lý, giải quyết vụ việc theo thủ tục tố tụng hình sự và cho tiến hành hòa giải, bồi thường giữa Tài và nạn nhân bị Tài và đồng phạm cướp tài sản.

Bị cáo Vũ Công Ngọc. Ảnh: BT

Hành vi của Lê phạm tội nhận hối lộ; Lê giữ vai trò chính, chủ mưu, có vai trò chính. Với các bị cáo Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung ý thức được hành vi tha trái pháp luật của mình nhưng đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phùng Anh Lê thả Tài ra khỏi Nhà tạm giữ để cho về khi không có các căn cứ, thủ tục theo quy định.

Bị cáo Lê Đình Trung. Ảnh: BT

HĐXX kết luận, sự việc xảy ra với Nguyễn Hữu Tài đã từ lâu, trừ bị cáo Phùng Anh Lê, các bị cáo đều khai phù hợp nội dung, phù hợp kết quả điều tra vụ án, HĐXX đủ căn cứ khẳng định, tối ngày 22/9/2016, tại phòng làm việc của Phùng Anh Lê tại Công an quận Tây Hồ, thông qua ông Phùng Văn Bảy, Lê đã nhận 110 triệu đồng của chị Hiền, sau đó chỉ đạo cấp dưới thả Nguyễn Hữu Tài không theo quy trình, thủ tục.

Theo chỉ đạo của Lê, các cán bộ liên quan đã tiến hành cho đối tượng hòa giải, đền bù với bị hại. Vụ việc sai phạm của Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm sau đó không được xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi của Phùng Anh Lê đã phạm tội "Nhận hối lộ", chịu trách nhiệm chính trong vụ án; 3 bị cáo còn lại phạm tội như Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố.

Phùng Anh Lê phạm tội với động cơ mục đích không trong sáng, vụ lợi. Các bị cáo còn lại là đồng phạm giản đơn, làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, cấp dưới phụ thuộc vào sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên, không vụ lợi.

Quá trình điều tra và tại tòa, Lê cho rằng quy kết bị cáo như vậy là oan sai; các bị cáo khác thì đều nhận thức được vi phạm. HĐXX đánh giá cao thái độ của 3 bị cáo Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung. HĐXX thấy cần xử phạt nghiêm với Phùng Anh Lê.

HĐXX buộc Phùng Anh Lê nộp lại số tiền đã nhận hối lộ để sung công quỹ Nhà nước.

HĐXX tuyên bố, xử phạt bị cáo Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù; xử phạt Nguyễn Đức Châu 10 tháng 28 ngày tù, ghi nhận bị cáo Châu đã chấp hành xong hình phạt, trả tự do ngay tại tòa; Vũ Công Ngọc 6 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Đình Trung 4 tháng 12 ngày tù, trừ thời gian tạm giam, ghi nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù.

Chủ shop quần áo vào nhà dân đánh người, 1 phụ nữ mang thai phải cấp cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 13/8, mạng xã hội lan truyền 2 clip ghi lại cảnh xô xát giữa nhiều người tại một ngôi nhà ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo bài viết này, một cô gái ở xã Đồng Văn chia sẻ bài viết trên mạng xã hội có nội dung "bóc phốt" một cửa hàng bán quần áo trên địa bàn. Sau đó, cặp vợ chồng là chủ cửa hàng đã đến nhà của cô gái để nói chuyện.

Ngày 14/8, một cán bộ Công an xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã nắm thông tin vụ việc vợ chồng chủ shop quần áo vào nhà bà Lưu Thị Hường ở thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn hành hung 2 con gái của bà, xảy ra vào tối 13/8.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND xã Đồng Văn cũng xác nhận với phóng viên đã đưa vợ chồng Trần Văn Nghiệp là người vào nhà bà Hường hành hung con gái bà về xã làm việc.

Clip: Vợ chồng chủ shop quần áo vào nhà đánh người khiến một phụ nữ có thai 3 tháng phải cấp cứu. Nguồn: congan.com.vn

Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 13/8, tại nhà bà Lưu Thị Hường ở thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc xảy ra vụ xô xát khiến một phụ nữ mang thai 3 tháng phải nhập viện cấp cứu.



Vào thời điểm trên, vợ chồng Trần Văn Nghiệp (trú tại huyện Yên Lạc) là chủ shop quần áo ở TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã vào nhà bà Hường ở thôn Đồng Lạc đòi đánh con gái bà Hường là chị N.T.Y.N. (SN 2005).

Tài khoản mạng xã hội đăng tải lại clip vụ việc vào nhà dân đánh người xảy ra vào tối hôm qua. Nguồn: congan.com.vn

Vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội gây bất bình dư luận. Tài khoản Facebook có tên Lê Thị Nguyệt chia sẻ với nội dung: “Quá ghê gớm, 2 vợ chồng chủ shop quần áo đến tận nhà đánh người do chia sẻ lại bài phốt bán quần áo... đánh cả mẹ bầu”. Nội dung chia sẻ kèm clip ghi lại vụ việc đã khiến cư dân mạng sôi sục lên án hành vi của vợ chồng chủ shop quần áo.



Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông tên Trần Văn Nghiệp liên tiếp tát vào mặt chị N.T.Y.N. khiến cô này loạng choạng bước xuống sân. Không dừng lại, người phụ nữ được cho là vợ của Nghiệp lao vào túm tóc N.T.Y.N. và xảy ra giằng co. Lúc này, có hai phụ nữ khác là bà Hường và con gái lớn của bà là chị N.T.L. (SN 2001) đang mang thai 3 tháng ở nhà.

Clip: Nghiệp cầm theo dao ở trong nhà bà Hường, như thách thức người dân bên ngoài. Nguồn: congan.com.vn

Sau khi người phụ nữ túm tóc con gái bà Hường thì người đàn ông tiếp tục lao xuống sân tát liên tiếp vào mặt cô gái khiến cô này đau đớn la thét.



Sự việc gây náo loạn tại con hẻm nhỏ. Tuy nhiên, do Nghiệp mang theo dao và lúc này cổng nhà bà Hường đã khóa phía trong nên những người dân bên cạnh không thể vào can ngăn.

Khi chị N.T.L. – con gái lớn bà Hường đang mang bầu 3 tháng dùng điện thoại để quay lại cảnh em gái mình bị vợ chồng Nghiệp hành hung thì người này đá thẳng vào bụng bầu khiến chị L. ngã xuống đất, chảy máu. Chị L. sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Clip cũng cho thấy, sau khi nhiều người dân kéo đến đứng ngoài cổng nhà bà Hường phẫn nộ trước hành vi đánh người thì Nghiệp cầm theo con dao đi lại trong sân nhà bà Hường liên tục có dấu hiệu tỏ thái độ thách thức.

"Công an huyện Yên Lạc đã lập biên bản vụ việc, xác minh nguyên nhân. Hai bên bước đầu đã làm việc với cơ quan chức năng", vị lãnh đạo địa phương nói.

Cũng theo vị này, người phụ nữ mang thai đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. "Các bác sĩ chưa phát hiện bất thường đối với thai nhi nhưng vẫn phải theo dõi thêm".

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế "xe điên" đâm liên hoàn ở cây xăng tại Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Công Hán (SN 1987, quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Vụ tai nạn "xe điên" đâm liên hoàn ở cây xăng trên đường Láng (Hà Nội).

Như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 21 giờ 50 ngày 12/8, Ngô Công Hán điều khiển xe ô tô mang BKS 30H-758.03, hướng từ đường Láng – Ngã Tư Sở.

Khi đi đến số 111 đường Láng, phường Thịnh Quang, xe phóng với tốc độ cao đâm thẳng vào cây xăng. Thời điểm này, đang có nhiều người chờ đổ xăng.

Tại hiện trường, nhiều xe máy đổ ngổn ngang. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tra nguyên nhân và giải quyết vụ việc.

Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định được tài xế điều khiển xe ô tô là Ngô Công Hán (SN 1987, quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Nam tài xế có biểu hiện say rượu. Qua kiểm tra phát hiện người này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở.

Tài xế Ngô Công Hán.

Làm việc với cơ quan công an, Ngô Công Hán trình bày trước khi gây tai nạn đã uống bia ở đường Láng, sau đó tự lái xe về. Trong lúc điều khiển phương tiện không làm chủ được đã lao thẳng vào cây xăng với tốc độ cao khiến nhiều người bị thương.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.