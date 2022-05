Vụ người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ: Lời khai ban đầu của nghi can

Thông tin từ PLVN: Công an tỉnh Bình Phước cho biết, sáng 6/5, các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nghi can vụ người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ tại khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài (Bình Phước).

Nghi can là Nguyễn Trường Duy (còn có tên gọi khác là Cu Đệ, Tí; sinh năm 1987; thường trú xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Đối tượng có 6 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại số nhà 22/16 đường Đoàn Thị Điểm, khu phố Lương An, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nghi can Nguyễn Trường Duy vừa bị bắt giữ. Nguồn: BVPL

Theo BVPL: Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin về người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ trên địa bàn phường Tân Xuân (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), lực lượng chức năng đã tổ chức truy xét đối tượng.



Theo đó, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Trị kiên trì điều tra, lần theo dấu vết tội phạm.

Kết quả xác định nghi can là Nguyễn Trường Duy. Duy đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại đường Đoàn Thị Điểm, khu phố Lương An, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bước đầu Nguyễn Trường Duy khai nhận đã gây ra vụ án “chết người” tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào ngày 28/4. Duy đã siết cổ người phụ nữ trên đến bất tỉnh sau đó cướp hết số trang sức của nạn nhân rồi bỏ trốn đi nhiều địa phương. Khi đang trốn ở phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thì Duy bị bắt giữ.

Trước đó vào chiều 28/4, Công an TP.Đồng Xoài tiếp nhận tin báo của chủ một nhà nghỉ trên địa bàn về việc phát hiện một người phụ nữ đã tử vong trên giường. Nạn nhân được xác định là chị N.T.K (38 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài).

Hiện trường nơi phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ. Nguồn: BVPL

Trước đó vào tối 27/4, chị K được một người đàn ông chở bằng xe máy vào nhà nghỉ thuê phòng. Đến sáng 28/4, người đàn ông lên xe máy rời khỏi nhà nghỉ.



Đến chiều tối cùng ngày, chủ nhà nghỉ không thấy người phụ nữ ra khỏi phòng nên đi kiểm tra. Khi đến kiểm tra phòng, chủ nhà nghỉ phát hiện người phụ nữ tử vong trên giường trong tư thế nằm ngửa, trên cổ có một số vết trầy xước.