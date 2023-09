TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xông vào phòng ngủ giết người vì ghen; cô giáo tử vong trong tư thế treo cổ

Xông vào phòng ngủ giết người vì ghen tuông

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 29/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Huỳnh Bá Việt (41 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), để điều tra hành vi giết người.

Quán ăn Tình Bạn, nơi xảy ra vụ việc giết người. Nguồn: PLO

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm nên tối 27/9, Việt mang dao đến một quán ăn ở đường Phan Đình Phùng, thị trấn Liên Nghĩa, xông vào phòng ngủ dùng dao tấn công nhiều nhát vào người anh Lê Hồng A (51 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng).

Video: Xông vào phòng ngủ giết người vì ghen. Nguồn: PLO

Gây án xong, Việt vứt dao vào đống rác trước quán và đến Công an thị trấn đầu thú.

Nạn nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện Đức Trọng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với VKSND cùng cấp đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ các tang vật liên quan để điều tra vụ án mạng.

Cô giáo dạy cấp 3 ở Đắk Lắk tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 29/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ việc một cô giáo tử vong trong tư thế treo cổ.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 25 phút ngày 29/9, gia đình phát hiện cô T.T.H. (trú tại khối 7, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tử vong trong tư thế treo cổ.

Vị trí phát hiện vụ việc là tầng 2 căn nhà của cô H. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin PV Dân Việt, cô H. đang là giáo viên dạy môn tiếng Anh của Trường THPT Cao Bá Quát, TP.Buôn Ma Thuột.

Hiện Trường THPT Cao Bá Quát đã có báo cáo ban đầu về việc. Công đoàn trường đang cùng gia đình lo hậu sự cho cô H.

Cán bộ thuế ở Bình Dương không chịu đo độ cồn, đòi "quăng ly vào mặt" CSGT, vừa bị đình chỉ công tác

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/9, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Bình Dương, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Huỳnh Văn Sâm, công tác tại Đội thuế Liên xã số 3 - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, huyện Bàu Bàng trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 28/9.

Việc tạm đình chỉ với ông Sâm để xem xét, kiểm điểm và xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm trong việc thực hiện quy định về chấp hành nội quy, quy chế cơ quan.

VIDEO: Cán bộ thuế ở Bình Dương đòi "quăng ly vào mặt" CSGT gây xôn xao.

Ông Sâm đã có hành vi chưa chuẩn mực trong việc chấp hành quy định về kiểm soát nồng độ cồn trong khi tham gia giao thông.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông mặc đồng phục ngành thuế, dù được tổ công tác CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn vẫn không chấp hành.

Cán bộ chi cục thuế ở Bình Dương dọa "quăng ly vào mặt" CSGT khi bị đo độ cồn

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào ngày 27/9. Thời điểm này, Tổ công tác số 4 thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương thực hiện đo nồng độ cồn trên địa bàn huyện.

Khi lực lượng CSGT tiến hành đo nồng độ cồn thì một người đàn ông đi xe máy, mặc đồng phục của ngành thuế không chấp hành mà bỏ xe đi vào quán cà phê gần đó.

Thời điểm này, lực lượng công an hỏi người đàn ông có chấp hành hay không thì người này trả lời "không". Lúc này, lực lượng công an thông báo sẽ lập biên bản về hành vi không chấp hành.

Ngay lập tức, người đàn ông cầm một ly nước lên và nói: "Tôi nói chú nào mà đẩy chiếc xe của tôi đi là tôi quăng cái ly này vô mặt".

Qua xác minh của Dân Việt, người đàn ông trên là ông Huỳnh Văn Sâm, công tác tại Đội thuế Liên xã số 3 - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, huyện Bàu Bàng.

Va chạm khi qua đường đi vệ sinh, 1 thanh niên bị nhóm côn đồ chém gây thương tích

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/9, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trần Minh Trí (SN 2000), Phạm Văn Hiển (SN 1993) và Bùi Kim Cường (SN 1996, cùng ngụ xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

3 đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: A.X.

Theo đó, khoảng 21h45 ngày 26/6, một nhóm đối tượng gồm 6 thanh niên cầm hung khí (dao, mã tấu) đi trên 3 xe máy đến quán hột vịt lộn tại thôn Tân Long, xã Châu Pha tấn công anh N.H.V (SN 1984) và đập phá đồ đạc trong quán.

Hậu quả anh V. bị chém thương tích nặng ở bàn tay trái phải nhập viện cấp cứu. Các đối tượng gây án cũng bỏ trốn ngay sau đó.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Châu Pha phối hợp cùng Công an TX.Phú Mỹ điều tra, truy xét nhóm đối tượng gây án.

Người nhà anh V. trình bày, vào tối cùng ngày, anh V. khi đi qua đường vệ sinh thì xảy ra va chạm với một thanh niên chưa rõ lai lịch.

Khoảng 5 phút sau, thanh niên này quay lại cùng các đối tượng khác, dùng hung khí tấn công nạn nhân.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Trí là đối tượng xảy ra va chạm với nạn nhân, sau đó kéo đồng bọn đến gây án.

Đến ngày 27/6, cơ quan công an đã khởi tố Trí về hai hành vi trên, đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án.

Sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng bài xuyên tạc Đảng, Nhà nước, một người ở Bình Dương bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/9, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Đắc Thắng (SN 1980), quê tỉnh Bạc Liêu, về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.



Theo điều tra, Thắng làm kế toán, nhưng do thái độ bất mãn nên bỏ việc và bỏ địa phương đến tỉnh Bình Dương sinh sống.

Trần Đắc Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Minh

Trong thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2021, Thắng sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để viết bài, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tác đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân.

Với những chứng cứ thu thập được, Công an TP.Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đắc Thắng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Được biết, năm 2013, Trần Đắc Thắng cũng đã bị cơ quan chức năng mời làm việc và làm cam kết không tái phạm về hành vi tương tự. Nhưng sau đó Thắng vẫn coi thường pháp luật, tái diễn hành vi vi phạm.