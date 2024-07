Truy tìm nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao, buông tay như làm xiếc trên Quốc lộ 1A

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải 1 Clip dài gần 1 phút quay lại cảnh 1 thanh niên điều khiển xe gắn máy chạy tốc độ cao bằng 1 tay, duỗi chân ra phía sau, có lúc thả tay chạy vào làn ô tô.

Camera hành trình ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe máy vào làn ô tô... Ảnh: Cắt từ Clip

Theo nội dung clip, thanh niên này điều khiển xe máy biển số 86AL-025.48 chạy lạng lách, như làm xiếc trên Quốc lộ 1 A trước đầu xe ô tô xe khách chạy cùng chiều phía sau và bị camera giám sát hành trình ghi lại…

Ngay trong chiều 28/7, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đã yêu cầu Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận xác minh danh tính người thanh niên trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Clip: Ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao, có những lúc buông tay như làm xiếc trên đường…

Sau khi đoạn Clip trên đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi xem thường pháp luật của thanh niên này...