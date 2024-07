Đâm trọng thương cha của bạn vì sợ bị báo Công an

Chiều 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bann Sóc (SN 2000, cư trú: khóm Tô Lợi, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về tội "Cố ý gây thương tích".



Bann Sóc. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ ngày 20/1, Bann Sóc gọi điện cho một người bạn tên Quách (cư trú địa phương) nhờ chở đi công việc, nhưng Quách nói là đang bận đi công việc, sau khi về sẽ chở Sóc đi.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Sóc thấy Quách chạy xe về nên kêu Quách dừng lại nhờ chở đi xã Tân Lập (TX.Tịnh Biên) thì Quách không đồng ý do trời đã tối. Sau đó Quách chạy xe về hướng thị trấn Tri Tôn.

Tức giận vì Quách không giữ lời hứa, Sóc về nhà lấy 1 cây dao bằng kim loại để sẵn trong người rồi đến ngã ba đường gần nhà Quách ngồi đợi Quách về để "nói chuyện".

Cán bộ đang ghi lời khai bị can Bann Sóc. Ảnh: Nghiêm Túc

Lúc này, ông Chau Qui (SN 1980, là Trưởng khóm, cha ruột của Quách) thấy Sóc đang ngồi giữa đường nên lại nói với Sóc là Quách đi công việc và kêu Sóc về, nếu không ông Qui sẽ báo Công an.

Nói xong, ông Qui lấy điện thoại ra điện. Sóc thấy vậy, nghĩ ông Qui gọi điện báo Công an nên lấy chiếc ghế nhựa ở gần đó đánh, rồi dùng dao đâm ông Qui gây thương tích, sau đó bỏ về nhà.

Ông Qui được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 7%.

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.