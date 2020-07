Tin tức 24h qua: Cô gái nói lý do xả rác đầy phòng khách sạn ở Vũng Tàu

Cô gái nói lý do xả rác đầy phòng khách sạn ở Vũng Tàu

Hành động xả rác của cô gái trong clip

Vừa qua, trên mạng xã hội có lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái đang bẻ vụn bánh vứt xuống gầm giường, sàn nhà,… tại một khách sạn ở TP Vũng Tàu. Sự việc này đã khiến cộng đồng mạng lên án. Cô gái trong clip tên NTTD (19 tuổi). D. cho biết bản thân rất hối hận vì hành động nông nổi, thiếu ý thức, thiếu suy nghĩ của mình.

D. cũng gửi lời xin lỗi đến khách sạn TD vì đã làm bẩn khách sạn. Đồng thời gửi lời xin lỗi đến trường Đại học Lạc Hồng ở Đồng Nai và cộng đồng mạng. D. và nhóm bạn mong được tha lỗi cho những hành động thiếu chín chắn của cả nhóm.D. cho biết cũng đã viết email gửi thư xin lỗi đến quý thầy cô, ban giám hiệu trường ĐH Lạc Hồng và mong được thầy cô tha thứ.

Trước đó, ngày 18/7, nhóm D. gồm 4 người đến khách sạn TD để thuê phòng đôi hai giường. 4 người góp tiền nhau đưa đủ 2,2 triệu đồng mới lên phòng nhưng sau đó người đàn ông thu tiền trước đó lên gõ cửa phòng, báo rằng các em chỉ mới đưa 2 triệu đồng, còn thiếu 200.000 đồng.

Phải đưa thêm 200.000 đồng như yêu cầu của người đàn ông tại quầy lễ tân nên nhóm của D. thấy ấm ức nên trước khi trả phòng đã bày đồ ăn dư và xả rác trong phòng.

Hà Giang mưa lớn nhất trong vòng 60 năm qua không liên quan tới lũ ở Trung Quốc

Mưa lũ tại Hà Giang gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân. Ảnh HB Hà Giang.

Đêm 20 rạng sáng 21/7, mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ đạt từ 100 – 300mm. Tại Thành phố Hà Giang có mưa đặc biệt to, lượng mưa từ 19h ngày 20/7 đến 19h ngày 21/7 đạt 347mm. Đây là lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay.

Hà Giang là tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc. Những ngày gần đây, nhiều khu vực của Trung Quốc cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Từ đó, nhiều người cho rằng, mưa lũ tại TP Hà Giang vừa qua có mối liên hệ với đợt mưa lũ lịch sử tại Trung Quốc.

Lý giải điều này, ngày 22/7, ông Bùi Đức Tuấn - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc đã bác bỏ thông tin trên: "Mưa xuất hiện tại chỗ, do chính vùng mây hội tụ hình thành tại khu vực, không phải do mây từ những nơi khác di chuyển đến. Do đó, mưa lũ ở Hà Giang đêm 20/7 và ngày 21/7 không liên quan đến mưa lũ ở bên Trung Quốc".

Bên cạnh đó, TP Hà Giang có địa hình gần như một thung lũng, xung quanh thành phố là các rãnh núi cao. Sau khi mưa xong, lượng nước ứ đọng tại các điểm đổ dồn về rất nhanh, đồng thời hệ thống thoát nước của thành phố đã cũ, xuống cấp, không đáp ứng được mức độ đô thị hóa nên xảy ra ngập sâu.

Liên quan vụ án Nhật Cường, thành viên tổ thư ký, tài xế của chủ tịch Hà Nội bị bắt

3 bị can Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Quang Dũng ( từ trái sang) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh Bộ CA)

Quá trình điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội, ngày 21/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án "Công ty Nhật Cường" do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.

3 đối tượng gồm: Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội.

Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng thời là chuyên viên phòng Thư ký - biên tập, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.

Phạm Quang Dũng (37 tuổi), trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, là cán bộ Công an của C03, Bộ Công an.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã vượt ngưỡng 400

Biểu đồ do Bộ Y tế cung cấp

Chiều 22/7, Bộ Y tế vừa công bố thêm 7 ca dương tính với SARS-COV-2. Các trường hợp này đều được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng. 7 bệnh nhân đều là nam giới, có quốc tịch Nga, độ tuổi 42-55 tuổi, là chuyên gia dầu khí.

Ngày 11/7, các chuyên gia này từ Liên Bang Nga nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay IO4405.

Ngày 13/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính với SARS-CoV-2; ngày 21/7, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh và kết quả xét nghiệm ngày 22/7 có 7 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 7 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Trước đó đã ghi nhận 10 ca dương tính trên cùng chuyến bay trên, đang cách ly tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, không lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18h ngày 22/7, Việt Nam có tổng cộng 408 ca nhiễm.