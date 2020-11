Tin tức 24h qua: Cựu thư ký Tòa Cấp cao tại TP.HCM bị bắt

Cựu thư ký Tòa Cấp cao tại TP.HCM bị bắt

Ngày 10/11, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên thư ký TAND Cấp cao tại TP.HCM Huỳnh Tấn Đạt (sinh năm 1982). Ông Đạt bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với số tiền 931 triệu đồng.

Lãnh đạo TAND Cấp cao tại TP.HCM xác nhận và cho biết ông Huỳnh Tấn Đạt đã bị cho thôi việc trước khi bị khởi tố.

Trụ sở TAND Cấp cao tại TP.HCM

Ông Huỳnh Tấn Đạt là thư ký và được TAND Cấp cao tại TP.HCM phân công nhiệm vụ thụ lý, phân loại đơn kháng cáo các vụ án hình sự, dân sự, hành chính.

Qua việc nghiên cứu đơn kháng cáo thấy có ghi số điện thoại của các đương sự nên Đạt đã chủ động liên hệ hứa giúp và yêu cầu họ đưa tiền. Nhưng không có vụ nào được như ý nên những người đưa tiền đã làm đơn tố cáo cựu thư ký TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Không khởi tố vụ án, xử phạt "cô dâu" bùng 150 mâm cỗ ở Điện Biên

Ngày 10/11, thượng tá Vũ Xuân Dương – Trưởng Công an TP.Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị không khởi tố vụ án cũng như xử phạt hành chính Cà Thị Út (SN 1996, ở xã Pá Khoang, TP.Điện Biên) về việc “bùng” 150 mâm cỗ cưới và 156kg gà sống, 40kg giò, 180 hộp mía.

Theo thượng tá Dương, đơn vị đã làm đúng theo quy trình tố giác tội phạm của anh Vũ Thế Long (chủ nhà hàng). Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, làm rõ giải quyết vụ việc theo quy trình tố giác tội phạm, cơ quan công an nhận thấy không có dấu hiệu hình sự trong vụ việc này nên đã không ra quyết định khởi tố. Nhận thấy đây là vấn đề dân sự, nên công an đã hướng dẫn chủ nhà hàng làm các thủ tục để khởi kiện Cà Thị Út ra tòa.

Nhà hàng Tâm Phúc dựng rạp cưới và làm 150 mâm cỗ theo hợp đồng miệng của Cà Thị Út.

Trước đó, tại cơ quan công an, Út khai nhận, do thường xuyên qua lại nhà hàng của anh Long ăn nhậu. Thấy anh Long tin tưởng nên Út đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 8/2020, Út đặt anh Long làm 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng) để tiếp khách cơ quan và yêu cầu anh Long gửi đến địa chỉ do Út cung cấp.

7 mâm cỗ này Út nợ chưa trả tiền. Khi anh Vũ Thế Long gọi điện đòi khoản nợ trên, do không có tiền trả và muốn anh Long tin tưởng nên Út nói dối là sau này sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh rồi trả một thể.

Ngày 22/9, Út gọi điện thoại cho anh Long yêu cầu cung cấp 156kg gà sống, 40kg giò, 180 hộp mía (trị giá gần 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái. Toàn bộ số tiền hàng Út chưa thanh toán cho anh Long.

3 bảo vệ xịt sơn lên xe ô tô không gửi vào xe vào bãi ở khu đô thị

Ngày 8/11, Công an quận Hà Đông nhận được phản ánh về việc hoàng loạt xe ô tô đỗ dưới lòng đường khu vực phía sau chung cư CT7, phường Dương Nội, bị xịt sơn màu đỏ lên thân xe.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lương chức năng đã xác định được Trần Đình Thắng (SN 1974, ở Hà Đông, Hà Nội, Đội trưởng - Công ty bảo vệ Tây Hồ), hiện đang làm bảo vệ đảm bảo an ninh và trông giữ xe tại khu chung cư CT7 là chủ mưu trong vụ xịt sơn lên xe ô tô.

Những chiếc ô tô bị xịt sơn đỏ.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận, do phát hiện trục đường bao phía sau chung cư CT7 (không thuộc nơi trông giữ xe của công ty Thắng), có nhiều người dân đỗ xe qua đêm, không gửi vào bãi xe của khu chung cư nên có định xịt sơn màu lên các xe này.

Đến ngày 7/11, Thắng đưa 70.000 đồng cho Nguyễn Xuân Loan (SN 1955, ở quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1964, ở Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đi mua 2 bình sơn màu đỏ.

Đến khoảng 0h40 ngày 8/11, Loan đi trước cảnh giới còn Tâm đi phía sau dùng bình xịt sơn đỏ xịt lên thân xe của 10 ô tô đỗ dọc bên đường. Khi xịt hết bình sơn, Tâm ném vỏ bình sơn về phía vườn đào thuộc phường Dương Nội, còn 1 bình sơn chưa sử dụng, Tâm cất ở tủ bảo vệ tại sảnh tòa CT 7E.

Miền Trung mưa lớn sau bão số 12, Biển Đông sắp đón cơn bão số 13 cực mạnh

13 giờ chiều 10/11, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 12 Etau đang ở ngay trên đất liền tỉnh Khánh Hòa. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trong chiều và đêm nay (10/11), các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to, từ ngày mai mưa giảm nhanh.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Vamco và áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 12 Etau. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Trong khi đó, cơn bão Vamco ngoài khơi Thái Bình Dương đang hoạt động và cách phía Nam đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 700km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Đến 13 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở cách phía Nam đảo Lu-dông khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 13 năm 2020.