Bộ Công an khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Nam và nguyên Giám đốc Vetranco

Tối nay (10/11), Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM (Vetranco) - Công ty thành viên của Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/CSKT ngày 10/01/2020.

Bị can Đào Quốc Việt (trái) và Trần Quang Tiến (ảnh Bộ Công an).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Đào Quốc Việt, nguyên Giám đốc Vetranco và Trần Quang Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Nam, đã có hành vi thông đồng để ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa khống lòng vòng giữa các Công ty, chuyển tiền thanh toán trái quy định rồi chiếm đoạt, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước với tổng số tiền 182.902.675.710 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Đào Quốc Việt và Trần Quang Tiến.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định, Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt, triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.