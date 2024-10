Tinh hoa đặc sản nông, lâm, thủy sản an toàn từ khắp vùng miền về "tụ hội" ở Thủ đô

Khai mạc phiên chợ nông sản: Cầu nối giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất

Chiều 24/10, tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long, Phiên chợ trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2024 chính thức khai mạc. Sự kiện kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 24 đến 27/10, do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Hà Nội phối hợp với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cùng Tập đoàn Central Retail tổ chức. Phiên chợ thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh thành, tạo điều kiện kết nối các sản phẩm nông sản đến với người tiêu dùng thủ đô.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Central Retail và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản của Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2024. Ảnh: Hồng Liên

Phiên chợ là nơi hội tụ hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, và cơ sở sản xuất đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, với hàng nghìn sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn. Các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), cùng các đặc sản vùng miền đã được trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng. Đây không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mà còn là dịp để kết nối, tìm kiếm đối tác, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, mở ra cánh cửa cho nông sản Việt tiếp cận thị trường thủ đô.

Bên cạnh các gian hàng trưng bày sản phẩm, phiên chợ còn tổ chức các hoạt động tư vấn chuyên môn về thủ tục và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản. Ngoài ra, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có cơ hội kết nối với các kênh phân phối lớn, từ đó giúp tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội không chỉ là một trong những địa phương sản xuất nông sản lớn của cả nước mà còn là trung tâm tiêu thụ nông sản chủ lực. Hiện nay, thành phố có hơn 70.000 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, trong đó có hơn 1.700 cơ sở chế biến sâu nông sản và 250 doanh nghiệp xuất khẩu. Đặc biệt, với hơn 2.700 sản phẩm OCOP, Hà Nội chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm OCOP của cả nước, khẳng định vị thế của mình trong chuỗi cung ứng nông sản an toàn.

Tuy nhiên, ông Hoa cũng chỉ ra rằng Hà Nội mới chỉ đáp ứng khoảng 20-70% nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của hơn 10 triệu người dân sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô, cũng như hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Nhiều loại nông sản, đặc sản vùng miền vẫn cần được khai thác từ các tỉnh thành khác hoặc nhập khẩu để phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường Hà Nội. Mạng lưới phân phối tại Hà Nội gồm 30 trung tâm thương mại, 131 siêu thị, 455 chợ và 110 điểm giới thiệu sản phẩm OCOP, tuy rộng lớn nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Đẩy mạnh kết nối và phát triển bền vững chuỗi cung ứng nông sản

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Hồng Liên

Tại phiên chợ trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2024, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, đánh giá cao vai trò tích cực của Hà Nội trong việc tổ chức các phiên chợ nông sản an toàn. Ông khẳng định, tính liên tục và ổn định của những sự kiện như thế này là yếu tố quan trọng giúp nông sản Việt Nam dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Những phiên chợ không chỉ giúp tiêu thụ sản phẩm nông sản từ các tỉnh thành về Hà Nội mà còn đưa các sản phẩm nông sản của Hà Nội đến các địa phương khác.

Ông Tiệp cũng nhận định, phiên chợ không chỉ dừng lại ở việc bán hàng mà còn là nơi để các doanh nghiệp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm. "Chính sự thường xuyên, liên tục của các phiên chợ đã giúp nhiều loại nông sản an toàn của Hà Nội và các tỉnh thành khác không chỉ được tiêu thụ mà còn tránh được tình trạng giải cứu nông sản," ông Tiệp nói.

Việc duy trì các hoạt động quảng bá nông sản định kỳ như phiên chợ này không chỉ tạo niềm tin cho người tiêu dùng về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm mà còn góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã không ngừng cải thiện quy trình sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường. Đây là một trong những hướng đi bền vững giúp nông sản Việt Nam không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn vươn xa ra thế giới.

Phiên chợ lần này không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là cầu nối giúp các doanh nghiệp nông sản tiếp cận các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các kênh thương mại điện tử. Qua đó, không chỉ giúp tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm mà còn khẳng định vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường.

Các đại biểu thăm gian hàng chả cá Huệ Dương. Ảnh: Hồng Liên

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và yêu cầu về an toàn thực phẩm, các sự kiện như phiên chợ nông sản an toàn là rất cần thiết để giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững hơn. Sự kiện không chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất mà còn giúp người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn với các sản phẩm an toàn, chất lượng cao.

Việc kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất và các kênh phân phối hiện đại là một bước tiến quan trọng, giúp nông sản Việt Nam có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng cả trong và ngoài nước. Những phiên chợ như thế này chính là cầu nối, mang lại cơ hội phát triển cho ngành nông nghiệp và khẳng định sự nỗ lực không ngừng của Hà Nội trong việc hỗ trợ và phát triển sản xuất nông sản an toàn.