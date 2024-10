Hội Nông dân Tam Điệp của Ninh Bình khai trương cửa hàng nông sản an toàn, bán cả đặc sản Ninh Bình: Hội Nông dân TP Tam Điệp khai trương cửa hàng nông sản an toàn Bình An, có bán cả đặc sản

Sáng 14/10, Hội Nông dân thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) tổ chức khai trương cửa hàng nông sản an toàn Bình An, có bán cả đặc sản tại thôn Nguyễn, xã Yên Sơn. Đây là cửa hàng thứ 8 được Hội Nông dân thành phố triển khai xây dựng trên địa bàn.