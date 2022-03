Tình huống nào khiến 2 tên cướp ngân hàng đánh rơi hơn nửa số tiền cướp được?

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 8/3, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Công an các quận, huyện cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội truy bắt thành công 2 đối tượng cướp ngân hàng giữa ban ngày ở Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, sau 18 giờ khẩn trương điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng gây án.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Danh tính 2 đối tượng được xác định gồm: Trần Văn Hiếu (SN 1991, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, chúng đã cướp đi khỏi ngân hàng khoảng 500 triệu đồng, tuy nhiên trong quá trình bỏ trốn đã đánh rơi hơn nửa (300 triệu đồng) xuống đường.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã khai về quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, trước khi tiến hành cướp ngân hàng, Hiếu và Tùng đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, chuẩn bị nhiều vật dụng phục vụ cho việc cướp tiền của ngân hàng.

Đối tượng Trần Văn Hiếu. Ảnh: CACC

Sau khi bàn bạc, đối tượng Tùng đưa cho Hiếu 1,4 triệu đồng để mua một khẩu súng bật lửa, 2 con dao và găng tay, khẩu trang, quần áo mưa… và hẹn 8 giờ ngày 7/3 gặp nhau tại đường Hoàng Minh Thảo.

Đến 7 giờ 30 phút ngày 7/3, Hiếu mang theo balo (bên trong có các vật dùng chúng đã chuẩn bị để cướp ngân hàng) điều khiển xe máy đến khu chung cư đang xây dựng gần nơi gây án để mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm đeo găng tay, khẩu trang rồi tháo biển số và yếm chiếc xe máy vứt đi để tránh bị phát hiện.

Áo mưa, dao và một số vật dụng 2 đối tượng dùng để cướp ngân hàng. Ảnh: CACC

Sau khi làm xong các việc trên, Hiếu đi đón Tùng và đến trụ sở phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo mà chúng đã nhắm đến từ trước.

Vừa vào trong, các đối tượng dùng súng bật lửa và dao đe dọa nhân viên ngân hàng, cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng.

Cướp được tiền, chúng vội vàng tẩu thoát, tuy nhiên khi chạy ra khỏi phòng giao dịch được khoảng 20 mét thì xảy ra va chạm giao thông nên đã làm rơi từ balo xuống đường số tiền hơn 300 triệu đồng và khẩu súng giả.

Sau khi bị bắt, 2 đối tượng khai nhận do không có công ăn việc làm ổn định và nợ tiền của nhiều người, qua nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" trên mạng xã hội Facebook, Tùng và Hiếu làm quen nhau rồi cùng lên kế hoạch cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu.

Do từng đến phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng nói trên, Hiếu đề xuất cướp tiền tại ngân hàng này vì thấy ở đây ít nhân viên và thưa vắng người giao dịch.

Tuy nhiên, hành động bất chấp pháp luật của các đối tượng đã nhanh chóng phải trả giá. Hiện 2 đối tượng trên đang bị cơ quan Công an tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật.