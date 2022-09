Bé gái lớp 6 có thai, công an bắt khẩn cấp bảo vệ 70 tuổi

Ngày 17/9, thông tin từ Công an huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ một bảo vệ trường mầm non trên địa bàn để điều tra hành vi nghi xâm hại tình dục bé gái học lớp 6, ngụ tại xã Tiền Phong.

Kết quả khám siêu âm của nạn nhân. Ảnh: Báo Nghệ An.

Trước đó, ngày 15/9 gia đình bé gái làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng huyện Quế Phong, với nội dung tố cáo ông P.H. (70 tuổi), bảo vệ trường học mầm non, xâm hại tình dục, dẫn đến bé gái có bầu.

Sau một thời gian thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, người nhà đưa đi khám và phát hiện bé gái đã mang thai hơn một tháng.

Gặng hỏi về các sự việc xảy ra, bé gái đã cho biết mình bị bảo vệ trường học mầm non gần nhà xâm hại.

Theo lời bé gái, do nhà gần trường, bé gái thường sang trường chơi những lúc được nghỉ học và đã bị nhân viên bảo vệ trường xâm hại.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Quế Phong nhanh chóng xác minh thông tin và đã bắt khẩn cấp nhân viên bảo vệ trên.

Quan hệ với người chưa đủ 13 tuổi bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường – Uỷ viên BCH Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, quan hệ tình dục với người chưa đủ 13 tuổi dù có tự nguyện vẫn được xác định là hành vi hiếp dâm trẻ em.

Vì độ tuổi này chưa có nhận thức đầy đủ về bản thân, chưa có khả năng bảo vệ bản thân.

Đây là hành vi rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, đến sức khỏe của trẻ em và ảnh hưởng lâu dài đến đời sống, tương lai của trẻ em. Đối tượng vi phạm sẽ phải chịu mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Theo ông Cường, từ thông tin ban đầu của cơ quan công an thấy vụ việc đã có dấu hiệu của tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành điều tra đối với ông H.

Kết quả siêu âm cho thấy cháu bé mới bước sang lớp 6 đã có thai hơn một tháng. Đây là chứng cứ pháp lý quan trọng cho thấy cháu bé đã bị quan hệ tình dục đến mức có thai và có thể còn là quan hệ tình dục nhiều lần.

Như vậy, trường hợp có căn cứ cho thấy tại thời điểm nghi phạm quan hệ tình dục mà cháu bé chưa đủ 13 tuổi và hậu quả khiến cháu bé có thai, đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 142 Bộ luật hình.

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội 2 lần trở lên và làm nạn nhân có thai sẽ được xác định là những tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với đối tượng gây án.

"Trong vụ án này nghi phạm đã 70 tuổi nên được xác định là người già, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự" – ông Cường nêu quan điểm.