Vì sao nữ nhân viên quán cà phê bị sát hại?

Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ 5 nghi phạm về hành vi giết người, gồm: Bùi Văn Phương (SN 1994, trú tại thôn Phúc Thành, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn), Hoàng Văn Sâm (SN 1995), Giáp Văn Vỹ (SN 2002), Giáp Văn Văn (SN 1992), Ngô Văn Trung (SN 1999) cùng trú tại thôn Mòng B, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Bắc Giang

Kết quả điều tra ban đầu xác định do có mâu thuẫn từ trước, chiều tối 11/5, Hoàng Văn Sâm đã rủ các nghi phạm trên đến tìm đánh chị L.T.H. để trả thù.

Trong lúc xô xát, Bùi Văn Phương đã dùng con dao nhọn chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát vào vùng bụng, đùi khiến chị L.T.H. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trước đó, lúc 0h20 ngày 12/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc: Khoảng 22h45 ngày 11/5, tại tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, xảy ra sự việc chị L.T.H (hộ khẩu thường trú tại xã Nghi Chung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), nhân viên quán cà phê thư giãn bị một số người dùng dao đâm vào vùng bụng, đùi khiến chị L.T.H. bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ thủ phạm, Phòng cảnh sát hình sự đã kịp thời báo cáo, đề xuất Giám đốc công an tỉnh xác lập chuyên án tập trung tối đa lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ, sớm bắt giữ các nghi phạm.

Cần làm rõ vai trò đồng phạm

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên liên quan để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy nạn nhân tử vong là do bị đâm bởi những người đàn ông đã xô xát với nạn nhân trước đó, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Với đối tượng thực hiện hành vi dùng hung khí nguy hiểm sát hại nạn nhân sẽ được xác định là người thực hành, người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội giết người.

Còn đối với những người khác đi cùng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ có hành vi vai trò đồng phạm hay không để xử lý. Theo quy định của Bộ luật hình sự, đồng phạm là từ hai người trở lên cùng cố ý thực hiện một tội phạm.

Vì thế, theo ông Cường, trường hợp kết quả điều tra cho thấy những người này có cùng ý chí thực hiện hành vi sát hại nạn nhân, có bàn bạc về việc sẽ sát hại nạn nhân hoặc biết là người thực hành (đối tượng trực tiếp đâm vào người nạn nhân) sẽ sát hại nạn nhân nhưng vẫn giúp sức, xúi giục, sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.

Tuy nhiên, trường hợp kết quả điều tra cho thấy việc nạn nhân bị sát hại chỉ do một người thực hiện, những người khác không biết, không bàn bạc, không có cùng ý chí thì chỉ người trực tiếp đâm vào nạn nhân mới bị xử lý về tội giết người, còn những người khác sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích theo án lệ số 01/2016/AL.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ việc các đối tượng sử dụng vũ lực đối với nạn nhân có nhằm chiếm đoạt tài sản hay không, trong trường hợp có căn cứ cho thấy việc sát hại nạn nhân là để lấy tài sản, những người trên còn có thể bị xử lý thêm một tội danh nữa là tội Cướp tài sản quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.