Tòa tháp hiện đại bậc nhất Nghệ An chuẩn bị được cất nóc

Trên đại công trường Eco Central Park hiện nay, mỗi ngày có khoảng 3.000 công nhân làm việc. Những dự án thành phần của khu đô thị lớn bậc nhất miền Trung đang được cấp tập thi công. Bên cạnh những phân khu đầu tiên như The Garden 1 & 2 đã bàn giao, đón cư dân về an cư lạc nghiệp, phân khu The Plaza đang được bàn giao, trung tầng Marina đang hoàn thiện phần thô, trung tâm học tập, giải trí, sáng tạo The Campus đã được cất nóc…

Central Park Residences thuộc khu đô thị Eco Central Park sẽ cất nóc ngay trong tháng 12/2024.

Đáng chú ý, công trình chung cư Central Park Residences đang băng băng về đích, đã hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 29, chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 30 và tiến tới cất nóc ngay trong tháng 12/2024.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - đại diện Nhà sáng lập Ecopark, với tiến độ hiện tại, Central Park Residences sẽ về đích vượt tiến độ cam kết, sớm đón cư dân về sinh sống. Điều này thể hiện uy tín, trách nhiệm của nhà sáng lập Ecopark trong việc bảo đảm quyền lợi tối đa của khách hàng. Trước đó, tại phân khu The Garden 1,2 cũng được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vượt kế hoạch so với dự kiến.

Dự án Central Park Residences đang băng băng về đích.

Quá trình thi công chung cư Central Park Residences được tuân thủ theo thiết kế để kiến tạo công trình biểu tượng mới của cả thành phố Vinh: phức hợp căn hộ độc đáo, khối đế tiện ích chăm sóc sức khỏe 5 sao tích hợp thương mại 3 tầng khối đế sang trọng; kết nối trực tiếp với Trung tâm thương mại Tháp Kim Cương, Quảng Trường Ánh Sáng…

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng chú trọng thi công cảnh quan xanh đến ban công từng căn hộ với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến. Tầng căn hộ mẫu đã đón cư dân và khách hàng tham quan, đều ghi nhận những phản hồi tích cực, được khách hàng đánh giá cao.

"Central Park Residences là bảo chứng về không gian sống khoa học, thông minh, đem đến trải nghiệm sống chưa từng có. Từng thiết kế và kỹ thuật thi công đều hướng đến thỏa mãn cảm xúc người dùng: kết nối trọn vẹn thiên nhiên đẹp mắt, kết nối cộng đồng văn minh, kết nối gia đình. Hệ thống tiện ích cảnh quan vượt trội so với các khách sạn 5 sao trong khu vực miền Trung", đại diện Nhà sáng lập Ecopark cho biết.

Central Park Residences có thiết kế độc đáo giúp khắc chế khí hậu khắc nghiệt của Nghệ An.

Chính thức được khởi công từ 3/10/2023, Central Park Residences là dự án chung cư cao tầng đầu tiên tại đại công viên xanh Eco Central Park (gần 200ha phía Đông Nam thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nhà sáng lập Ecopark - chủ đầu tư dự án kỳ vọng Central Park Residences không chỉ là biểu tượng của miền Trung mà còn trở thành niềm tự hào mới của tỉnh Nghệ An - mảnh đất gắn liền với những truyền thống và giá trị văn hóa đặc sắc.

Central Park Residences gây ấn tượng với thiết kế hình cánh buồm và diện tích vườn xanh đến 20.000 m2.

Central Park Residences gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ với thiết kế 30 tầng nổi hình cánh buồm, trải dài theo hướng Đông – Nam. Trong quá trình thiết kế công trình này, các kiến trúc sư của Nhà sáng lập Ecopark đã nghiên cứu kỹ lưỡng điều kiện khí hậu, hướng gió, hướng nắng, môi trường xung quanh…, để tạo ra một không gian sống thoáng đãng, thoải mái dành cho các cư dân.

Dự án cung cấp tổng cộng 620 căn hộ chung cư hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu của khoảng 2.300 cư dân. 100% căn hộ đều sở hữu tầm view sông không giới hạn. Càng lên cao tầm view càng đẹp, bao trọn hướng biển cả, sông Lam thơ mộng, hồ điều hòa và công viên lớn bậc nhất khu vực.

Điểm nhấn tại dự án cao tầng Central Park Residences còn đến từ 520 khu vườn trên cao với diện tích mảng xanh đến 20.000 m2. Với dự án này, Ecopark tự phá kỷ lục của mình, khi năm 2021 tại tòa tháp Sky Forest, Ecopark Hưng Yên có khoảng 10.000 m2 diện tích mảng xanh. Central Park Residences không chỉ mang tới một không gian sống xanh mà còn khẳng định vị thế tiên phong trong việc áp dụng công nghệ xanh vào xây dựng.

Central Park Residences cũng là công trình nhà ở cao cấp duy nhất tại khu vực miền Trung vượt các tiêu chuẩn của bộ Xây Dựng về hầm đỗ xe: 2 tầng hầm cho tòa tháp 30 tầng, có sức chứa hơn 720 chỗ đỗ ô tô và hơn 1.000 xe máy cho tất cả cư dân, du khách.

Theo tiến độ hiện tại, dự án sẽ được bàn giao ngay trong năm 2025. Thời điểm bàn giao cao tầng, hàng ngàn cư dân có thể nhanh chóng "xách vali" dọn về an cư lạc nghiệp, tạo lập cộng đồng cư dân hạnh phúc, văn minh trong lòng đại công viên xanh lớn nhất miền Trung.