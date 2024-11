Toàn cảnh dự án hồ chứa nước Bản Mồng khiến nhiều người vướng vòng lao lý Toàn cảnh dự án hồ chứa nước Bản Mồng khiến nhiều người vướng vòng lao lý

Hồ chứa nước Bản Mồng ở xã Liên Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An là công trình thủy nông lớn nhất trên địa bàn. Dự án liên tục chậm tiến độ 15 năm. Liên quan đến dự án, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can.