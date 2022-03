30 căn cứ quân sự bí mật và kỳ lạ nhất thế giới (Phần 1)

Căn cứ quân sự "Trạm hàng không Eareckson"

Trạm hàng không Eareckson trước đây là Căn cứ Không quân Shemya, là một sân bay quân sự của Không quân Hoa Kỳ nằm trên đảo Shemya , thuộc quần đảo Alaskan Aleutian .



Vị trí: Shemya, Quần đảo Aleutian

Bối cảnh: Từng là 'nhà' của radar tên lửa đạn đạo AN / FPS-17 và AN / FPS-80 và kể từ năm 1977, radar mảng pha AN / FPS-108 COBRA DANE mạnh mẽ hơn, hệ thống lỗi thời vẫn đang được sử dụng. Sân bay không còn hoạt động như một Trạm Không quân từ 1/7/1994. Tuy nhiên, nó vẫn thuộc sở hữu của Không quân Hoa Kỳ và được điều hành bởi Phi đội hỗ trợ không quân số 611 của Hoa Kỳ tại Elmendorf AFB cho mục đích tiếp nhiên liệu. Nó cũng đóng vai trò là sân bay chuyển hướng cho máy bay dân dụng.

Độc đáo như thế nào: Cách Anchorage, Alaska 1.200 dặm về phía Tây và chỉ cách 200 dặm về phía Đông của Nga trên đảo Shemya ở Aleutians, diện tích khoảng 20,7 km2, cao hơn mực nước biển trung bình 98 feet (khoảng 30m). Vị trí hoang vắng, xa xôi ngoài khơi nước Mỹ này hấp dẫn ở chỗ, ít ai chú ý tới một trong những chiếc radar lớn nhất hành tinh và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nước Mỹ có tên Cobra Dane. Radar cao 36 mét và rộng 28 mét. Khối kiến trúc khổng lồ này thậm chí có thể nhìn thấy được từ ngoài không gian.

Radar có góc và tầm phủ hoạt động lên tới 136 độ. Với góc phủ lớn, Cobra Dane có thể quan sát được khoảng không đủ rộng, bao quanh biên giới dài hơn 3000km tiếp giáp với nước Nga. Cobra Dane có thể phát hiện và theo dõi tới 120 mục tiêu cùng lúc và khả năng tập trung theo dõi chính xác 20 mục tiêu trong số đó.

Căn cứ quân sự ở Đảo san hô Kwajalein

Vị trí: Quần đảo Marshall

Bối cảnh: Một trong những đảo san hô lớn nhất trên thế giới, Hải quân Hoa Kỳ đã đặt căn cứ ở đó trong Thế chiến thứ hai.

Độc đáo như thế nào: Đảo san hô Kwajalein cung cấp một địa điểm thử nghiệm cho radar, thiết bị theo dõi, bệ phóng tên lửa và nhiều công nghệ khác. Đáng chú ý, SpaceX đã phóng thành công tên lửa Falcon 1 đầu tiên của mình từ đảo san hô Kwajalein. Từ năm 2000, Kwajalein đã trở thành một trong những năm địa điểm ưa thích mà từ đó tên lửa Pegasus có thể được phóng lên quỹ đạo.

Hoa Kỳ thuê 11 trong số 97 hòn đảo trong thời hạn từ 2006-2066, với thời hạn thêm 20 năm tùy chọn, là căn cứ của RTS (dự án trang web thử nghiệm tên lửa đạn đạo quốc phòng). RTS bao gồm lắp đặt radar, quang học, đo xa và thiết bị liên lạc, được sử dụng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo và chặn tên lửa và hỗ trợ hoạt động vũ trụ. Đảo Kwajalein có radar Space Fence trị giá 914 triệu USD, theo dõi các vệ tinh và mảnh vỡ quỹ đạo. Kwajalein có một năm mặt đất, được sử dụng để kiểm tra phạm vi RTS, cũng hỗ trợ hoạt động của vị trí hệ thống Hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Căn cứ quân sự Pháo đài Detrick

Địa điểm: Frederick, bang Maryland, Mỹ

Bối cảnh: Nơi khởi đầu là Trại Detrick vào những năm 1940 nhanh chóng trở thành một 'ngôi nhà lâu đời' cho quân đội Hoa Kỳ.

Độc đáo như thế nào: Các trang trại ở Maryland kết hợp với nhau thành Pháo đài Detrick, địa điểm của chương trình vũ khí sinh học của Hoa Kỳ, được tạo ra vào năm 1942, được phát triển ngay sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng, là nơi diễn ra một số thí nghiệm khó tin về chất độc sinh học và rất nhiều thứ khác từ virus Ebola, khí độc thần kinh cho đến mầm bệnh than...

Căn cứ Detrick từng là nơi triển khai chương trình vũ khí sinh học của Mỹ từ năm 1943 cho đến khi chương trình bị ngừng lại vào năm 1969. Giờ đây nơi này đặt trụ sở Viện Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm của Quân Y Mỹ (USAMRIID), cơ quan chuyên về phòng thủ sinh học của nước này.

Đây là một trong những căn cứ quân sự kiên cố nhất thế giới được nhắc đến nhiều trong trò chơi điện tử và các bộ phim nổi tiếng như: The X-Files, Outbreak (1995), Criminal Minds(season 4), The Invasion (2007), The Bourne Legacy (2012), Wormwood (2017), The Americans (2013),...

Căn cứ hải quân Olavsvern

Vị trí: Na Uy

Bối cảnh: Ban đầu được xây dựng như một căn cứ hải quân thời Chiến tranh Lạnh. Năm 2008, Na Uy đang ở giữa thời kỳ “tái cơ cấu” lực lượng hải quân, Quốc hội nước này đã bán căn cứ Olavsvern trên mạng Ebay và cuối cùng giá mua vào là… 5 triệu USD và cuối cùng cho người Nga thuê. Hiện, Hải quân Hoa Kỳ muốn một phần của nó.

Độc đáo như thế nào: Olavsvern là khu căn cứ hải quân thuộc hàng tuyệt mật của Na Uy tọa lạc tại Bắc Cực. Phức hợp trị giá 500 triệu USD này thực sự là một căn cứ ngầm, ẩn giấu, siêu bảo mật, mái vòm chống bom, mất 3 thập niên để xây dựng, và đặc biệt nó từng xuất hiện trong một số cảnh quay của bộ phim “bom tấn” James Bond 007.Căn cứ Olavsvern có đầy đủ các tàu nghiên cứu của Nga.

Căn cứ Hải quân của Mỹ tại Ấn Độ Dương

Vị trí: đảo Diego Garcia ngoài khơi Washington ở Ấn Độ Dương

Bối cảnh: Một hòn đảo nhỏ ngoài khơi của bang Washington thuộc Ấn Độ Dương, Hải quân Hoa Kỳ đã mua đất vào năm 1939. Hiện là một trong những căn cứ nhỏ nhất của Hải quân nhằm phục vụ các tàu hải quân như điểm dừng chân cuối cùng trước Thái Bình Dương kể từ đó.

Độc đáo như thế nào: Cơ sở vật chất dưới nước sâu cuối cùng còn sót lại ở Bờ Tây mà không bị hạn chế tiếp cận. Căn cứ của quân đội Mỹ tại đây được đánh giá là tối quan trọng với Mỹ trong chiến lược Trung Đông và Nam Á cũng như Đông Á và Tây Phi. Địa thế của Diego Garcia được đánh giá là hoàn hảo để làm căn cứ hải quân.

Căn cứ của Mỹ trên đảo phục vụ các hoạt động tác chiến ở Trung Đông và là điểm tiếp nhiên liệu của không quân Mỹ khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra Biển Đông. Ngoài ra, đây cũng là cơ sở hạ cánh khẩn cấp phục vụ cho các nhiệm vụ vũ trụ của NASA. Ngoài ra đây cũng là điểm tiếp dầu cho hải quân và không quân Mỹ, với 100 cảng nước sâu trên đảo có khả năng chứa tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân và các phương tiện khác.

Ngoài vị trí đặc biệt xa đất liền, hòn đảo này còn rất bí ẩn. Chưa từng có nhà báo nào đặt chân lên đảo. Các quân nhân không được phép mang theo người thân tới đây đồn trú, khác với đảo Guam tại Thái Bình Dương. Cũng có nguồn tin nói rằng, đảo này là nơi Mỹ giam giữ tội phạm khủng bố 11/9. Vì thế đây được coi là cơ sở quân sự chiến lược quan trọng và tuyệt mật của Washington tại khu vực

Căn cứ quân sự ở sông băng Siachen

Vị trí: Ấn Độ và Pakistan

Bối cảnh: Ấn Độ và Pakistan từ lâu đã tranh chấp quyền sở hữu Sông băng Siachen, cũng là nơi đóng quân hơn 4 thập kỷ của quân đội Ấn Độ. Đây được coi là chiến trường cao nhất thế giới.

Độc đáo như thế nào: Nằm ở độ cao hơn 21.000 feet (khoảng 6,4km), sông băng Siachen không phải là tiền đồn quân sự. Nhưng đây lại là nơi Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền. Cả hai có hàng ngàn binh lính đồn trú. Với gió bão, bão tuyết, oxy loãng và nhiệt độ lạnh giá, địa điểm không chỉ tốn kém để vận hành mà còn tốn kém về sự hy sinh của con người.

Căn cứ quân sự Mount Weather

Vị trí: Bang Virginia, Mỹ

Bối cảnh: Công chúng lần đầu tiên nghe nói về địa điểm tuyệt mật này hiện do Bộ An ninh Nội địa quản lý vào năm 1974, nhưng nó đã hoạt động lâu hơn thế, từ những năm 1800 và được sử dụng trong Thế chiến thứ hai.

Làm thế nào nó độc đáo: Lịch sử của Mount Weather có rất nhiều thuyết âm mưu che giấu, với một câu chuyện, nguồn gốc hầu như không được biết đến. Mặc dù nó được ra đời như một trạm thời tiết vào những năm 1800 và sau đó trở thành một trại quân sự trong Thế chiến thứ hai, phần ngầm của cơ sở này có thể được xây dựng vào khoảng năm 1960 và một căn cứ trú ẩn được tạo ra vào khoảng năm 1980.

Đây là một tổ hợp hầm trú ẩn cực kỳ bí mật nằm sâu dưới mặt đất. Cho tới giờ, chưa có một ai được chính thức tham quan khu vực ngầm dưới đất của Mount Weather, cũng như được phép kể về nó. Chiếm một diện tích lên tới khoảng 200 hécta, Mount Weather có thể coi là một “công quốc” thực sự với chính quyền, cảnh sát, lực lượng chữa cháy cũng như các đạo luật riêng. Vị trí này có thể được quan sát rõ ràng và tổng quát hơn cả từ những ảnh chụp qua vệ tinh.

Trong thời gian gần đây, Bộ An ninh Nội địa đã điều hành cơ sở dưới lòng đất, và nó đã từng là một trung tâm hoạt động, nơi ở của các quan chức chính phủ cấp cao trong thời gian khẩn cấp, chẳng hạn như Phó Tổng thống khi đó là Dick Cheney trong vụ tấn công 11/9.

Căn cứ quân sự Zhitkur thuộc bãi phóng Kapustin Yar

Vị trí: Astrakhan Oblast, phía đông nam Volograd, Nga.

Bối cảnh: Kapustin Yar thực chất là bãi thử nghiệm máy bay, tàu vũ trụ, tên lửa cùng nhiều loại vũ khí khác. Tên lửa đạn đạo đầu tiên của Liên Xô chế tạo theo mẫu tên lửa A-4 của Đức đã được phóng tại Kapustin Yar vào tháng 10/1947. Vài năm sau, cụ thể là 1957 - 1961, Moscow tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ thử hạt nhân tại đây.

Độc đáo như thế nào: Đây được coi là 'vùng 51' của Mỹ trên đất Nga. Trong một thời gian dài, bản đồ chính thức của Liên Xô không có tên địa danh này. Tình báo Mỹ và phương Tây chỉ biết đến sự tồn tại của Kapustin Yar từ năm 1953 nhờ thông tin từ các nhà khoa học Đức trở về từ Zhitkur hoặc nhờ các máy bay do thám. Ngoài việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo ban đầu, Kapustin Yar còn là địa điểm của một số chuyến bay động vật dưới quỹ đạo đầu tiên của Liên Xô. Năm 1966, căn cứ bí mật được biến thành sân bay vũ trụ, vẫn hoạt động cho đến ngày nay.

Liên Xô đã phóng một số con chó vào bầu khí quyển của Trái đất vào những năm 1960, bao gồm cả các chú chó con Kusachka và Otvazhnaya. Bãi thử tên lửa cũng là địa điểm của 5 vụ thử hạt nhân trong khí quyển và là địa điểm của một số vụ chứng kiến UFO thời Liên Xô. Nó được nhiều người biết đến với cái tên "Russia's Roswell".

Thị trấn Znamensk gần đó được thành lập bí mật để hỗ trợ các nhà khoa học và kỹ sư làm việc tại Kapustin Yar. Không ai được phép đến thăm mà không có sự cho phép của chính phủ và nó không có trên bất kỳ bản đồ chính thức nào.

Căn cứ ngầm Harvey Point

Vị trí: Bắc Carolina, Mỹ

Bối cảnh: Địa điểm quân sự cũ của những năm 1940 mang một bản sắc mới vài tuần sau cuộc xâm lược Vịnh Con heo vào năm 1961. CIA cho xây dựng một tiền đồn bí mật bí mật ở Bắc Carolina được ngụy trang thành một nhà máy thử nghiệm phòng thủ Harvey Point (Harvey Point Defense Testing). Đây là nơi CIA tiến hành những cuộc thí nghiệm về các vũ khí bí mật và luyện tập các chiến dịch quan trọng và trường học gián điệp.

Nó độc đáo như thế nào: Harvey Point, cơ sở ẩn sau hàng rào an ninh và những cây bách đầy rêu Tây Ban Nha đã từng là cơ sở đào tạo không chỉ của CIA mà còn FBI, SEALs và các đơn vị chống khủng bố trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ, được che đậy sau tấm màn thử nghiệm vũ khí quốc phòng.

Căn cứ không quân Wright-Patterson

Địa điểm: Dayton, bang Ohio, Mỹ

Bối cảnh: Căn cứ này được xây dựng năm 1917 ở phía Đông của thành phố Dayton ở Quận Montgomery, Ohio, Mỹ. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, đây là nơi Mỹ chế tạo máy bay phục vụ cho quân đội. Mọi thông tin về căn cứ này vẫn được giữ bí mật. Nhiều người tin rằng, đây là nơi nghiên cứu về sự sống ngoài trái đất, UFO.

Độc đáo như thế nào: Wright-Patterson AFB là "một trong những căn cứ lớn nhất, đa dạng nhất và phức tạp nhất về mặt tổ chức trong Không quân" với lịch sử lâu dài về các chuyến bay thử nghiệm kéo dài từ Anh em nhà Wright đến Kỷ nguyên Vũ trụ. Đây là trụ sở của Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân, một trong những bộ tư lệnh chính của Lực lượng Không quân. "Wright-Patt" (như cách gọi thông thường của căn cứ) cũng là vị trí của Trung tâm Y tế USAF lớn (bệnh viện), Viện Công nghệ Không quân và Bảo tàng Quốc gia của Không quân Hoa Kỳ, trước đây gọi là Hoa Kỳ Bảo tàng Không quân.

Cánh Căn cứ Không quân 88 bao gồm hơn 5.000 sĩ quan, lực lượng Không quân nhập ngũ, nhân viên dân sự và nhà thầu chịu trách nhiệm về ba lĩnh vực nhiệm vụ chính: vận hành lắp đặt; triển khai Lực lượng Không quân viễn chinh hỗ trợ Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu; và bảo vệ căn cứ và người dân của nó.

Đây cũng là căn cứ đóng quân của Cánh không vận số 445 thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Dự bị Không quân, một đơn vị đã đạt được Bộ Tư lệnh Cơ động Hàng không chuyên chở máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster. Wright-Patterson cũng là trụ sở của Trung tâm Quản lý Vòng đời Lực lượng Không quân và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Lực lượng Không quân.

Cảng quân sự Toulon

Địa điểm: Toulon, Pháp

Bối cảnh: Vị trí này lần đầu tiên trở thành một cảng dưới thời Louis XII vào năm 1514. Một kho vũ khí đã được bổ sung năm 1599.

Độc đáo như thế nào: là một trong những nơi neo đậu tự nhiên tốt nhất trên Địa Trung Hải, và là đường đua lớn nhất ở Châu Âu, Toulon là căn cứ chính của Hải quân Pháp và là căn cứ hải quân đầu tiên ở Châu Âu về quy mô, nắm giữ 70% lực lượng Hải quân Pháp, khoảng 20.000 quân và bao gồm cả tàu sân bay và tàu ngầm tấn công hạt nhân. Địa điểm này là nơi ra đời những con tàu sắt đầu tiên của Pháp và những chiếc tàu ngầm hiện đại đầu tiên trên thế giới.

Căn cứ Hải quân Yulin (Du Lâm)

Vị trí: Đảo Hải Nam, Trung Quốc

Bối cảnh: Được xây dựng theo “hình xoắn ốc” trong những năm 2000, người Trung Quốc đã biến các hang động thành một căn cứ hải quân có thể chứa tàu ngầm hạt nhân, nhằm biến nó thành căn cứ quân sự quan trọng hướng ra Biển Đông.

Độc đáo như thế nào: Người Trung Quốc đã dùng một hòn đảo nghỉ dưỡng và biến các đường hầm dưới nước thành lối vào một căn cứ hải quân dưới lòng đất. Căn cứ hải quân dưới nước này sử dụng công nghệ phổ biến trong ngành khai thác và dầu khí, cho phép tàu ngầm đi vào nơi nghỉ mà không bị phát hiện, biến các hang động và bến cảng thành nơi trú ngụ của hàng chục tàu ngầm hạt nhân. Đây là một trong những căn cứ hải quân quan trọng và kiên cố nhất trên trái đất.

Các nhà quan sát quân sự rất muốn biết bên trong căn cứ Du Lâm có bao nhiêu cơ sở ngầm để chứa tàu ngầm, bao nhiêu tàu ngầm, bao nhiêu khí tài quốc phòng, bao nhiêu công sự nhân tạo và thiên tạo. Nó có bao nhiêu bệ phóng tên lửa diệt hạm và phòng không? Toàn bộ đảo Hải Nam được bảo mật cực kỳ an toàn do có “sự hiện diện quân sự hạng nặng”: Chiến đấu cơ từ các căn cứ không quân, cùng các khí tài của “chiến tranh điện tử”.

Căn cứ không quân Thule

Địa điểm: Qaasuitsup, Greenland

Bối cảnh: Căn cứ Không quân Thule nằm sâu trong Vòng Bắc Cực 800 dặm, khiến nó trở thành một trong những căn cứ không quân ở cực Bắc quan trọng, biệt lập nhất của Mỹ. Căn cứ không quân Thule nằm ở một địa điểm chiến lược, giữa Moscow và thành phố New York, nơi được coi như một địa điểm tập hợp quân lý tưởng để chống Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Hiện giờ, căn cứ không quân này được dùng để phục vụ cho việc giám sát vùng cực Bắc. Trong số nhiều thách thức do khí hậu, vị trí của khu vực đặt ra, việc làm nhiệm vụ tại căn cứ này khác xa bất kỳ một căn cứ nào của quân đội Mỹ.

Làm thế nào nó độc đáo: Đây là căn cứ không quân có nhiệm vụ điều hành các hệ thống vệ tinh cảnh báo mối nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào vùng Bắc Mỹ. Thule bị băng bao bọc tới 9 tháng trong năm. Vào mùa hè, một tàu phá băng của Canada sẽ dọn dẹp cảng của căn cứ để mở đường cho việc tiếp viện nhanh chóng thực phẩm, nhiên liệu, các vật liệu xây dựng và hàng hóa trước khi mặt nước lại đóng băng lần nữa vào giữa tháng 10. Chỉ vài tháng trong năm, Thule không bị băng tuyết bao phủ và lúc đó các lãnh nguyên (những vùng trơ trụi có tầng đất đã bị đóng băng vĩnh cửu nằm gần vùng cực) xung quanh sống dậy với hàng đàn côn trùng hút máu.

Do khoảng không hạn chế và tầm quan trọng của việc biết vị trí của mọi người tại khu vực Bắc Cực đầy nguy hiểm và khó định hướng, toàn bộ thành viên của căn cứ - bất kể cấp bậc, đều sống tại ký túc xá của Thule. Thule quá xa nên không phải là mục tiêu của một cuộc tấn công thông thường của kẻ thù, song nó lại phải đối mặt với một thách thức rất lớn mỗi ngày: thời tiết. Việc bị bão tuyết tấn công, làm trì hoãn các chiến dịch và nhốt các thành viên trong căn cứ không phải là chuyện hiếm. Tại Thule, mặt trời xuất hiện lần cuối trong năm vào cuối tháng 10 và mãi tới cuối tháng 2 năm sau mới mọc.

Căn cứ quân sự Dugway



Địa điểm: Sa mạc Great Salt Lake, bang Utah, Mỹ

Bối cảnh: Trong vòng hai tháng sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã dành 127.000 mẫu Anh đầu tiên cho Khu vực thử nghiệm Dugway ở Sa mạc Great Salt Lake của Utah. Trong 60 năm qua, địa điểm này đã mở rộng lên gần 800.000 mẫu Anh, gần bằng diện tích của Đảo Rhode.

Độc đáo như thế nào: Nằm ở phía tây Utah, căn cứ quân sự này là nơi thử nghiệm vũ khí hóa học và sinh học của Mỹ. Căn cứ này lại được chia làm 2 khu vực: một khu vực ở phía Bắc do quân đội phụ trách, còn lực lượng không quân sử dụng căn cứ phía Nam. Khu vực này đủ lớn để có thể phóng một tàu con thoi vào không gian.

Sự khổng lồ của Dugway cho phép nó trở thành địa điểm hàng đầu để thử nghiệm các hệ thống phòng thủ chống lại vũ khí hóa học và sinh học, cũng như bom khói cấp quân sự, đặc biệt trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nơi đây còn được cho là địa điểm thực hiện các nghiên cứu về sự sống ngoài hành tinh.

Cơ sở Hỗ trợ Hải quân Diego Garcia

Địa điểm: Diego Garcia BIOT, Quần đảo Chagos

Bối cảnh: Hoạt động chung này của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh nằm trên một đảo san hô nhỏ cách Ấn Độ khoảng 1000 dặm và có nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng ở Afghanistan và Iraq.

Điểm độc đáo: Có một số khó khăn về hậu cần nhất định với các cơ sở siêu xa như Diego Garcia, và việc vận chuyển nguyên vật liệu có thể tốn kém. Tuy nhiên, sự xa xôi của Diego Garcia cho phép nó trở thành một trung tâm quan trọng để theo dõi các vệ tinh và là một trong năm trạm giám sát dành cho GPS.

Ngoài ra, hòn đảo là một trong số ít các địa điểm được trang bị hệ thống Giám sát không gian sâu điện quang trên mặt đất để theo dõi các vật thể trong không gian sâu. Là một đảo san hô, bản thân vùng đất cũng có hình dạng khá kỳ lạ. Từ đầu đến cuối, Diego Garcia dài 34 dặm, nhưng tổng diện tích của nó chỉ có 11 dặm vuông.