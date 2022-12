Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 28 Chi hội nông dân nghề nghiệp, 795 Tổ hội nông dân nghề nghiệp

"Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án: "Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất sạch, an toàn, bền vững giai đoạn 2022 - 2030"; an toàn vệ sinh thực phẩm; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình kinh tế kết hợp du lịch sinh thái thích ứng biến đổi khí hậu; Đề án của Hội Nông dân tỉnh về "Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn sử dụng hoàn toàn phân hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ vùng ven đô thành phố Hà Tĩnh gắn với Chuỗi cửa hàng nông sản an toàn giai đoạn 2021-2023" - bà Nguyễn Thị Mai Thủy- Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh, nhấn mạnh.